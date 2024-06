Renders Galaxy Tab S10 Ultra tonen Samsungs nieuwe iPad Pro-rivaal

Apple heeft zijn iPad Pro-serie in mei op een behoorlijk significante manier vernieuwd en nu zou het Samsung's tijd kunnen zijn om een premium-level tablet te lanceren. Vooral omdat we zojuist onofficiële renders van hoge kwaliteit hebben gezien waarop de Galaxy Tab S10 Ultra te zien is.

Deze afbeeldingen zijn afkomstig van @OnLeaks, in samenwerking met Android Headlines, en ze laten niet al te veel veranderingen zien ten opzichte van de Samsung Galaxy Tab S9 Ultra.

Er is weliswaar niet zo heel veel dat fabrikanten echt kunnen doen op het gebied van tabletontwerp, want het is gewoon een dun stukje glas en metaal. Dat gezegd hebbende, is dit nog steeds een zeer vertrouwde vormgeving voor iedereen die weet wat Samsung vorig jaar heeft gelanceerd.

Naast de Ultra kregen we ook de Galaxy Tab S9 en de Galaxy Tab S9 Plus, en we verwachten dat die twee tablets dit jaar ook opvolgers krijgen al hebben we tot nu toe nog niet veel gehoord.

Specs en releasedatum

Hey #FutureSquad! Here comes your very first look at the #Samsung #GalaxyTabS10Ultra (360° video + 5K renders + dimensions)!On behalf of @Androidheadline 👉🏻 https://t.co/d7RG3W5APv pic.twitter.com/W3AVdLpruAJune 22, 2024

Dit lek schat de afmetingen van de Tab S10 Ultra op 326,4 mm x 208,6 mm x 5,45 mm, wat 0,5 mm dikker is maar verder hetzelfde als de Tab S9 Ultra. Het blijft dus bij het 14,6-inch scherm dat we zagen op het 2023-model.

Andere specificaties, waaronder 12 GB of 16 GB RAM en 256 GB, 512 GB of 1 TB interne opslag, zullen waarschijnlijk hetzelfde zijn. De chipset zou echter een upgrade moeten krijgen ten opzichte van de Snapdragon 8 Gen 2 die werd gebruikt in de modellen van vorig jaar.

Wat het uiterlijk van de tablet betreft, zien we dat de camera's aan de voor- en achterkant nog steeds aanwezig zijn, terwijl de notch op het scherm er blijkbaar ook nog is. Er wordt slechts één kleur getoond in dit lek, namelijk donkergrijs.

We hebben nog niet veel andere Samsung Galaxy Tab S10 lekken gezien, en deze tablet-serie wordt mogelijk pas eind 2024 of zelfs 2025 gelanceerd. In de tussentijd verschijnt Samsung's volgende reeks glimmende nieuwe gadgets op 10 juli.