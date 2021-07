'iPad Air 5 lijkt erg op de iPad Pro 11 (2021)'

De iPad Air-reeks staat bekend om zijn stevige prestaties die in de buurt komen van de iPad Pro-serie, maar dan tegen een lagere prijs. Volgens een nieuw leak worden de verschillen met de komst van de iPad Air 5 nog kleiner.

Dat bericht is afkomstig van Macotakara. Volgens de blog beweert een Chinese leverancier dat de iPad Air 5 een gelijkaardig ontwerp heeft als de iPad Pro 11 (2021). Dat zegt weinig, omdat het huidige model al veel van de Pro-reeks wegheeft. Het houdt mogelijk wel in dat het een dunnere tablet wordt. De laatste iPad Pro 11 was slechts 5,9 millimeter dik.

De visuele upgrade kan ook op vlak van de camera zijn. De iPad Air 5 komt naar verluidt met twee lenzen, waaronder een hoofdcamera en groothoeklens. Er zijn geen specificaties van de camera's beschikbaar, maar we vermoeden dat het om dezelfde cameraopstelling gaat als bij de iPad Pro 11 (2021). Het zou gaan om een 12MP hoofdcamera, die we ook in de iPad Air 4 kunnen terugvinden. Daarnaast zou er een 10MP groothoeklens worden toegevoegd.

De iPad Pro (2021) is tevens voorzien van een LiDAR-scanner. De bron is niet geheel duidelijk over of deze functie ook op de iPad Air 5 verschijnt, maar de kans is wel aanwezig.

Er worden wel enkele andere details van de aankomende tablet onthuld, waaronder een 10,9 inch scherm, een A15-chipset, vier stereospeakers en 5G-ondersteuning, waardoor het de eerste iPad Air zou zijn die deze verbindingssoort levert. De iPad Air 5 zou mogelijk zonder Face ID komen, met slechts een Touch ID-sensor die nog altijd in de zijkant van de tablet verwerkt zit.

Bovendien zullen er geen significante aanpassingen plaatsvinden aan de nieuwe iPad (2021) of iPad Mini 6. De belangrijkste upgrade zal bestaan uit de toevoeging van de A14 Bionic-chipset (die ook in de iPhone 12 zit). We vingen elders op dat de iPad Mini 6 wel een nieuw ontwerp krijgt, dus neem dit nieuws voorlopig met een korrel zout.

(Image credit: TechRadar)

Hoe zit het met de iPad Pro 11 (2021)?

Als de informatie klopt, zal de iPad Air 5 niet veel afwijken van de iPad Pro 11 (2021). Het scherm zal vrijwel gelijk zijn, alsook de cameraopzet, en beide toestellen komen met 5G. Echt veel verschil is er dus niet.

Bovendien komt de iPad Air 5 mogelijk ook met een A15 Bionic-chipset. Die doet nog steeds onder voor de M1 in de iPad Pro 11 (2021), maar ook hier zullen ze niet ver uit elkaar liggen. Er zijn trouwens nog veel apps die niet volledig gebruikmaken van de capaciteiten van de M1-chip, waardoor we ons afvragen of het wel de moeite waard is.

Daarmee heeft de iPad Pro 11 (2021) dus nog weinig echte voordelen ten opzichte van de iPad Air 5. We vingen zelfs op dat de Air 5 mogelijk met een OLED-scherm komt, wat een upgrade zou zijn ten opzichte van het LCD-scherm van de iPad Pro 11. Daardoor eindigt de iPad Air 5 misschien zelfs hoger.

We mogen ook niet vergeten dat de iPad Air 5 een stuk betaalbaarder wordt dan de Pro-versie. Dan rest nog enkel de vraag waarom iemand dit jaar nog voor de iPad Pro 11 zou kiezen. Ondanks de verschillen zal de iPad Air-reeks op vlak van pure kracht en opslaggeheugen nog steeds het onderspit moeten delven.

Voor de meeste gebruikers zijn die upgrades eigenlijk al overkill. Gebruikers die écht de beste tablets willen, kijken naar de iPad Pro 12.9 (2021) met zijn grotere scherm en betere schermtechnologie dan het 11 inch model.

Via PocketNow