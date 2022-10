Koop de nieuwe iPad niet, de iPad Air 2020 is nog steeds beter

Op 18 oktober presenteerde Apple een drietal nieuwe iPads en hoewel de M2-aangedreven iPad Pro de ster van deze aankondiging was, introduceerde het bedrijf ook een nieuwe iPad die afscheid nam van de home-knop en Lightning-poort. Alleen deed het bedrijf dat twee jaar geleden ook al, en toen liep het beter.

Wie bij de lancering van een nieuw product een goede deal wil sluiten, kijkt misschien naar een ouder product in dezelfde reeks. Apple heeft het kopers van een iPad dit jaar bijzonder lastig gemaakt.

De nieuwe iPad 2022 schaft eindelijk paar hardware-elementen af, zoals de homeknop en de Lightning-poort. Bovendien krijg je een krachtigere A14 Bionic-chip (met 4GB RAM), een groter sRGB 10,9 inch 264ppi Liquid Retina-display (met een maximale helderheid van 500nits), Touch ID, USB-C, ondersteuning voor de eerste generatie Apple Pencil en Magic Keyboard Folio, een 12MP primaire camera en vier kleurtjes om uit te kiezen.

Back to the future

Stel je nu diezelfde tablet voor, maar dan met een gelamineerd P3-kleurenscherm anti-reflectie (voor betere kleuren, minder schittering en beter zicht), ondersteuning voor de tweede generatie Apple Pencil (inclusief geïntegreerd magnetisch draadloos opladen), compatibiliteit met Magic Keyboard en Smart Keyboard Folio, allemaal verpakt in een behuizing (verkrijgbaar in vijf kleuren) die bijna een millimeter dunner en bijna 20 gram lichter is dan de iPad van 2022, terwijl de batterij nog steeds tien uur meegaat: dat is de vierde generatie iPad Air van 2020.

De keuze voor de oudere tablet heeft een aantal nadelen (deze nadelen komen niet terug in de iPad Air 2022): je krijgt een 7MP selfiecamera met lagere resolutie zonder Center Stage (de iPad 2022 heeft een 12MP selfiecamera), wie een mobiele iPad wil, moet het doen met 4G in plaats van 5G, en je krijgt waarschijnlijk niet zoveel iPadOS-updates tijdens de levensduur van de tablet, maar afgezien van deze relatief kleine tekortkomingen lijkt de iPad Air 4 nog steeds een streepje voor te hebben.

Het gelamineerde display is een onmiskenbare verbetering en de Air 4 lost een van de grootste tekortkomingen van de tiende generatie iPad op: de Apple Pencil-ondersteuning.

Kunstenaars krijgen het moeilijk

De iPad 2022 bezorgt eigenaars van een eerste generatie Apple Pencil voor lastig dilemma als ze willen overstappen op de tablet van de tiende generatie.

Aangezien de nieuwe iPad Lightning inruilt voor USB-C, moet je, als je je bestaande Apple Pencil wilt blijven gebruiken, vasthouden aan een Lightning-kabel en de Lightning-naar-Apple Pencil Adapter om de stylus van stroom te voorzien, terwijl je nieuwe iPad apart wordt opgeladen via USB-C.

Je kan ook 10 euro extra betalen voor de officiële USB-C naar Apple Pencil adapter om je bestaande Pencil op te laden met dezelfde lader als die voor je nieuwe iPad, maar dat is een rommelige oplossing en betekent nog meer Apple-hardware.



Als je een nieuwe eerste generatie Apple Pencil koopt bij de iPad 2022 dan heb je een minder groot probleem, want Apple heeft bevestigd dat er zowel een Lightning-to-Apple Pencil adapter als een USB-C-to-Apple Pencil adapter in de doos zit. Dan wordt de vraag: wil je liever de eerste of tweede generatie Apple Pencil bij je nieuwe iPad?

Opslag is ook belangrijk

De laatste overweging is natuurlijk de prijs. Apple heeft onlangs de iPad Air 4, en nu dus ook de iPad 2022, in twee opslagconfiguraties uitgebracht: 64GB en 256GB.

Apple verkoopt de iPad Air 4 (die overigens nog steeds een prominente plaats inneemt in ons overzicht van de beste iPads) niet meer rechtstreeks, wat eigenlijk in het voordeel van de koper werkt. Nu alleen externe verkopers de resterende voorraad iPad Air 4 in handen hebben, dicteren zij de prijs, en een snelle zoekopdracht laat zien dat je het grotere 256GB opslagmodel van de iPad Air 4 direct kunt vinden voor hetzelfde of minder dan de basis 64GB iPad 2022.