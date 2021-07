'iPads krijgen pas in 2023 OLED-schermen'

Elk toestel van de iPhone 12-reeks heeft een OLED-scherm, net als de meeste high-end smartphones van andere fabrikanten. Bij de tablets van Apple is dat echter niet het geval. Daar zijn de OLED-schermen nog niet doorgedrongen en blijven de meeste tablets met LCD-schermen zitten. Enkel de iPad Pro 12,9 (2021) beschikt over Mini LED. Volgens een bericht is de OLED-tech onderweg, maar zullen we er nog even op moeten wachten. Tot 2023 namelijk.

Die informatie is afkomstig van Display Supply Chain Consultants. In hun laatste voorspelling zeggen ze bovendien dat de eerste OLED-iPad met een 10,9 inch scherm komt. Dat wordt dan waarschijnlijk een nieuwe iPad Air, want dit is de enige reeks met deze schermgrootte (de iPad Air 4 namelijk).

We moeten deze beweringen wel met een korreltje zout nemen. Een andere bron stelde recent dat de eerste OLED-iPad in 2022 zou verschijnen. Dat maakt het dus moeilijk om te weten wie het bij het rechte eind heeft. De bronnen praten wel over dezelfde schermgrootte, dus er is een grote kans dat het daadwerkelijk om een iPad Air gaat.

Een stevige upgrade

OLED-schermen zorgen voor diepere zwarte kleuren en betere contrasten dan de huidige LCD-displays van Apple. Ze zouden voor een flinke upgrade zorgen.

Op die vlakken vormen ze tevens een upgrade ten opzichte van de Mini LED-schermen. Deze laatste zijn echter helderder en zijn niet gevoelig voor het inbranden van beelden, wat bij OLED-schermen nog steeds het geval is. Dat is misschien een verklaring waarom Apple liever voor Mini LED-displays kiest voor zijn productiviteitsgerichte iPad Pro's.

Andere berichten suggereerden dat OLED zich uiteindelijk ook een weg naar de iPad Pro-reeks zou banen, maar dat zal dan waarschijnlijk na de iPad Air zijn.

Lees hier onze review van de iPad Pro 12,9 (2021)

Via Phone Arena