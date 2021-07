'iPad Mini 6 met vernieuwd design verschijnt binnenkort'

Een aantal verschillende bronnen suggereren dat de iPad Mini 6 over een vernieuwd design zal beschikken. Apple-leaker Mark Gurman beweert in de nieuwsbrief van Bloomberg Power On (via 9to5Mac) dat de iPad Mini 6 zal lijken op de iPad Air 4 (2020). Dat zou betekenen dat er geen thuisknop aanwezig is en de randen een stuk dunner worden.

Gurman omschrijft het als "het grootste herontwerp in negen jaar tijd". Daarnaast meldt hij dat de tablet over de nieuwste processor zal beschikken. Het is niet geheel duidelijk wat daarmee wordt bedoeld. We verwachten echter dat het niet gaat om de M1-chip die we ook in de iPad Pro (2021) terugvinden, maar eerder om de A14 Bionic-chipset uit de iPhone 12-reeks en de iPad Air 4 (2020).

Binnenkort

Tot slot zegt Gurman dat de iPad Mini 6 rond deze "herfst" moet verschijnen, wat zou betekenen dat de release plaatsvindt in september, oktober of november.

Dit ligt in lijn met eerdere geruchten van verscheidene bronnen. Hoewel we nergens zeker van kunnen zijn, gaan we er vanuit dat er voor het eind van het jaar een vernieuwde iPad Mini in de schappen ligt. Dat is goed nieuws voor fans van Apples kleinere tablets. De iPad Mini 5 verscheen namelijk al in maart 2019.