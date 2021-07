'Productie nieuwe MacBook Pro's start in derde kwartaal 2021'

De nieuwe MacBook Pro's van Apple staan naar verluidt nog altijd gepland voor het einde van 2021. De productie van de laptops zou in het derde kwartaal starten.

Dit nieuws is afkomstig van Apple-analist Ming-Chi Kuo. Hij is ervan overtuigd dat zowel de 14 inch als de 16 inch MacBook ergens vanaf Q3 zullen worden geproduceerd. De laptops zouden dan gereed moeten zijn voor release later in het jaar.

Kuo denkt dat Apple een Mac-event zal houden in oktober of november. Dat komt overeen met wat we eerder gehoord hebben van een andere leaker. Naar alle waarschijnlijkheid verschijnen de apparaten vlak na het evenement van Apple.

Het is echter mogelijk dat de beschikbaarheid van de nieuwe MacBooks minimaal is, door productieproblemen of schaarste van het nieuwe Mini-LED-scherm waar de laptops mogelijk mee komen.

Via MacRumors.