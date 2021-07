Nieuwe MacBook Pro komt mogelijk zonder Touch Bar

We verwachten dat er ergens dit jaar nieuwe en herwerkte MacBook Pro-modellen zullen arriveren. Volgens nieuwe speculatie zullen ze zonder Touch Bar komen, wat we reeds eerder dit jaar al van andere bronnen vernamen.

Dat bericht is afkomstig van Display Supply Chain Consultants (DSCC) en werd door 9to5Mac opgemerkt. Volgens de analisten zal Apple de Touch Bar, een kleine touchscreen-strook met shortcuts bovenaan het toetsenbord, volledig laten vallen. De strook zal plaatsmaken voor een reeks traditionele functietoetsen.

DSCC stelt het volgende: “Touch Bars blijven de derde applicatie in de ranglijst met een aandeel van 18% bij het totale aantal verkochte producten en een 1,2% winstaandeel in Q1'21. We verwachten dat Touch Bars worden voorbij gestoken door tablets zodra Apple van start gaat met het verspreiden van de 10,9 inch AMOLED iPad. Verder suggereren onze bronnen dat Apple de Touch Bar in de toekomst kan verwijderen."

Als we van het bericht uitgaan, dan stuiten we al snel op het woordgebruik van 'kan'. Er is dus weinig zekerheid. Zoals we in het begin echter al aanhaalden, zijn er meerdere bronnen die al lieten weten dat de Touch Bar plaats zal maken voor iets anders.

Een van die bronnen is Ming-Chi Kuo, een Apple-leaker met een hoge geloofwaardigheid. Ook Mark Gurman van Bloomberg gaf al aan dat Apple bepaalde modellen van de MacBook Pro testte zonder Touch Bar, omdat niet alle gebruikers het eens waren over het nut ervan. Dat kan er ook voor zorgen dat Apple twee versies van de MacBook Pro overweegt: eentje met de Touch Bar en eentje zonder.

Verdeeldheid

Naast een gebrek aan interesse van gebruikers zouden er nog andere redenen kunnen zijn waardoor Apple de Touch Bar mogelijk laat vallen. Om te beginnen kan het huidige gebrek aan componenten hen hierin parten spelen. Daarnaast zou het verwijderen van de Touch Bar ook de materiaalkosten van de MacBook Pro naar beneden halen. Dat budget zou dan voor upgrades van andere onderdelen van het toestel gebruikt kunnen worden.

De Touch Bar zaaide reeds bij zijn intrede verdeeldheid. Sommige gebruikers konden al snel niet meer zonder, en anderen zwoeren bij fysieke knoppen. Zoals steeds wordt het afwachten tot Apple zelf meer informatie geeft. Hoe dan ook hebben we dit gerucht nu reeds meerdere malen zien verschijnen. De kans dat de Touch Bar verdwijnt, of in een aparte reeks MacBook Pro's blijft verder leven, is zeker bestaande.