M1X MacBook Pro modellen verschijnen mogelijk pas eind 2021

We hebben recent gehoord dat er in augustus twee nieuwe MacBook Pro-modellen zullen verschijnen. Het lijkt er echter op dat deze releasemaand iets te voorbarig is.

Apple-leaker Dylandkt (die het eerder bij het juiste eind heeft gehad als het gaat om Apple-info) tweette dat de 14 en 16 inch MacBook Pro niet eerder dan Q4 zullen verschijnen. Dat betekent dat ze in oktober of later arriveren (via 9 to 5 Mac).

Macbook Pro 14 and 16 are definitely coming Q4 of 2021. Either late October or early November.June 17, 2021 See more

De leaker beweert dat de twee laptops van Apple worden onthuld naast een nieuwe Mac Mini. Dit zouden de opvolgers worden van Apple's M1-apparaten, welke over een verbeterde M1X-chip zullen beschikken.

2021 of 2022?

Er zijn de laatste tijd meerdere geruchten geweest over de hernieuwde laptops van Apple. Naast dat ze in augustus zouden verschijnen, zouden ze over een mini-LED-scherm beschikken. Er wordt ook gesproken over een chip die meer cores heeft dan de voorgangers (10-cores in plaats van 8-cores in de huidige M1-laptops).

Aan de minder zonnige kant gaan er ook geruchten rond dat de nieuwe Apple MacBook Pro's pas in 2022 verschijnen. We zullen moeten afwachten om zeker te weten wanneer de nieuwe laptops verschijnen.