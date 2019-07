De beste Amazon Prime Day deals voor smartphones

Jump To:

Amazon Prime Day 2019 is officieel van start gegaan en wij hebben voor jullie een lijst samengesteld met de beste deals die je kan vinden. Deze lijst wordt bovendien 48 uur lang geüpdatet, dus als er niets leuks voor je tussen zit, kom dan over een paar uur eens terugkijken.

Je kan nu enkele smartphones kopen met hoge kortingen op Amazon. Om ervoor te zorgen dat jij door de bomen het bos opnieuw kan zien, hebben wij dit handige overzicht gemaakt met de beste deals per merk.

Onze belangrijkste tip voor Prime Day: als je nog geen Prime-abonnement hebt, dan kan je gebruikmaken van de gratis proefperiode van 30 dagen om te genieten van deze unieke deals!

Disclaimer voor lezers vanuit België: We hebben gemerkt dat onze links jullie soms sturen naar de Franse website van Amazon en niet de Duitse. Als je op de deal klikt en vervolgens in de adresbalk .fr verandert naar .de dan kom je wel bij de juiste deal terecht. Onze excuses en we proberen dit probleem intussen op te lossen!

iPhone deals

iPhone XS (512GB) voor 1269,99 i.p.v. 1549,00

De prijs blijft redelijk hoog, want het gaat natuurlijk om een iPhone, maar als je de iPhone XS aan het overwegen was, is deze deal perfect.Deal bekijken

iPhone 8 (256GB) voor 599,99 i.p.v. 849,00

Hij mag dan wel niet meer de nieuwste iPhone zijn, maar de iPhone 8 blijft ook in 2019 een heel degelijke smartphone.Deal bekijken

OnePlus deals

OnePlus 6 (128GB) voor 349,00 i.p.v. 569,00

Intussen zijn we allemaal bekend met de OnePlus 7 en 7 Pro, maar de OnePlus 6 is ook in 2019 nog steeds een topklasse smartphone die nu minder dan de helft kost van het gemiddelde vlaggenschip van dit jaar.

Deal bekijken

Honor deals

Honor 10 voor 269,00 i.p.v. 449,00

De Honor 10 is intussen een jaar oud, maar de smartphone biedt nog steeds topprestaties voor zijn prijs en zeker nu die prijs nog lager is.

Deal bekijken

Sony deals

Samsung deals

Samsung Galaxy S10e voor 479,00 i.p.v. 749,00

Deze gloednieuwe Samsung Galaxy S10e heeft een korting van 36% gekregen, waardoor je nu voor minder dan 500 euro een topklasse smartphone kan bemachtigen.Deal bekijken

Huawei deals

Huawei Mate 20 voor 499,00 i.p.v. 669,00

De nieuwste toevoeging aan de Mate-serie van Huawei geniet nu van een stevige korting van 25% tijdens Prime Day. Mis deze kans zeker niet!

Deal bekijken

Huawei P30 Lite voor 289,00 i.p.v. 398,98

Ook een van de nieuwste toevoegingen aan de P-reeks van Huawei krijgt een mooie korting van iets meer dan 100 euro. Je krijgt er bovendien nog twee gratis bluetooth-speakers bij. Waar wacht je nog op?Deal bekijken

Motorola deals

Motorola Moto G7 voor 179,00 i.p.v. 249,99

Ook de Moto G7 is een van de recentere smartphones van Motorola. De G7-reeks bestaat uit vier Android One-smartphones en staat bekend om zijn degelijke prestaties tegen enorm lage prijzen, die nu nog lager zijn!Deal bekijken

