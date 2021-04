'Meer nieuwe iPads onderweg, waaronder iPad Mini 6'

Bij de lancering van de iPad Pro (2021) verwachtte men dat ook de iPad Mini 6 aangekondigd ging worden. Dat was niet het geval, maar het ziet ernaar uit dat Apple nog wat tablets heeft die het binnenkort kan aankondigen.

Die informatie komt van een vermelding van het Eurasian Economic Committee (EEC) en werd opgemerkt door MySmartPrice. In de melding worden enkele nieuwe iPads opgesomd. EEC-vermeldingen verschijnen doorgaans slechts enkele weken voor de lancering.

Er staan geen namen op de vermelding, maar ze verwijst wel naar 'Apple tablets' die 'op iPadOS 14 draaien'. Je mag er dus van uitgaan dat het hier om iPads gaat.

Welke iPads worden het?

Er staan elf modelnummer vermeld: A2459, A2460, A2461, A2568, A2569, A2589, A2604, A2377, A2378, A2567 en A2602. Deze nummers geven ons niet veel, maar omdat enkele gelijkaardig zijn, vermoeden we dat het geen volledig nieuwe tablets worden, maar variaties. Dat kan bijvoorbeeld duiden op een mobiele en Wi-Fi-versie van dezelfde tablet.

Alle iPad-modellen krijgen ongeveer dezelfde A2XXX- of A3XXX-nummer toegewezen, dus we kunnen geen specifieke reeks tablets geven waar ze naar verwijzen. We kunnen echter wel wat giswerk verrichten.

We verwachten de iPad Air 5 pas over zes maanden, en dat kan zelfs oplopen tot een jaar. Het zou dus vreemd zijn als deze wordt vermeld. De iPad 2021 zou ook pas tegen het einde van het jaar verschijnen, dus ook dat lijkt onwaarschijnlijk. De kansen dat we in 2021 een nieuwe iPad zien verschijnen liggen volgens ons wel hoger dan die van de iPad Air.

Wij gokken dat het de iPad Mini 6 wordt. Er doen al een tijdje geruchten dat deze eraan zit te komen, want de laatste versie is inmiddels twee jaar oud. Deze verschillende nummers kunnen dan op meerdere versies wijzen, of zelfs een iPad Mini Pro.

We zullen nog even moeten wachten tot we meer zekerheid hebben. Het blijft voorlopig giswerk, maar de vermelding van de EEC doet ons wel vermoeden dat er een soort tablet onderweg is.