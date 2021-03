'iPad Mini Pro en iPad Mini 6 verschijnen dit jaar'

De laatste iPad Mini (2019) is alweer twee jaar oud, maar het lijkt erop dat Apple de kleine iPad terugbrengt in de vorm van een nieuwe reeks. Er wordt zelfs gesproken over een iPad Mini Pro.

Deze bewering is afkomstig van de Zuid-Koreaanse blog Naver. Er wordt gesteld dat er een iPad Mini Pro in ontwikkeling is, die in de tweede helft van het jaar moet verschijnen.

Naar verluidt zal de nieuwe iPad beschikken over een 8,7 inch scherm (het 2019-model was 7,9 inch). Het zou breder zijn, maar niet net zo lang. Verder wordt er niets besproken over het design. Het is echter waarschijnlijk dat de randen smaller zullen zijn, zoals het ontwerp van de recente iPad Pro's, die niet over een fysieke thuisknop beschikken.

Twee modellen in een jaar?

We weten niet in hoeverre we de geruchten moeten geloven, aangezien geen andere bronnen nog over een iPad Mini Pro hebben gesproken. Het zou echter wel mogelijk zijn dat Apple een dergelijke iPad overweegt. We hebben eerder gehoord dat de volgende iPad Mini over een iets groter scherm zou beschikken.

Aan de andere kant horen we ook dat de volgende iPad Mini aan het begin van 2021 verschijnt, terwijl deze geruchten naar de tweede helft van het jaar wijzen. Het is natuurlijk goed mogelijk dat Apple twee verschillende modellen van de iPad Mini onderweg heeft. Het zou kunnen betekenen dat de iPad Mini 6 binnenkort verschijnt, terwijl de iPad Mini Pro later dit jaar volgt.

De iPad Mini is een redelijk niche product, dus we hebben toch onze twijfels bij een eventuele Mini Pro-versie en twee Mini-modellen in één jaar. We zullen moeten afwachten om te zien wat er van de beweringen klopt.

Via 9to5Mac en MacRumors