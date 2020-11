De Nvidia GeForce RTX 3070 lijkt in veel opzichten op de GeForce GTX 970 uit 2014. Toen deze grafische kaart uitkwam, werd het mogelijk om games te spelen op 1080p en hoge frame rates voor een redelijke prijs.

Zelfs games als The Witcher 3 en Batman: Arkham Knight draaiden fantastisch op de GTX 970. Hierdoor heeft de GTX 970 een nalatenschap wat maar weinig grafische kaarten kunnen bereiken. De RTX 3070 volgt nu in de voetsporen van de GTX 970.

De vergelijking is niet een-op-een te maken. De RTX 3070 is veel duurder, met een prijs van €519, waar de GTX 970 pak en beet tweehonderd euro minder kostte.

De GeForce RTX 3070 biedt prestaties die het meest overeenkomen met die van de RTX 2080 Ti bij 4K. Dit is erg indrukwekkend, aangezien die kaart minstens duizend euro kost. Voor ongeveer de helft van de prijs van twee jaar geleden, kun je nu aan de slag met 4K-gaming.

Anders dan de GeForce RTX 3080 of de RTX 3090, biedt deze geen prestaties die je nooit eerder hebt gezien. De enigszins benaderbare prijs en de hoge prestaties maken het een geschikte grafische kaart voor de meeste mensen.

(Image credit: Future)

Prijs en beschikbaarheid

De Nvidia GeForce RTX 3070 is beschikbaar vanaf 28 oktober en heeft een prijskaartje van €519.

Voor deze prijs ligt de RTX 3070 qua specificaties mijlenver boven die van concurrent AMD. De AMD Radeon RX 5700 XT heeft 55 procent slechtere prestaties voor €399. De aankomende AMD Big Navi-kaarten zullen naar verwachting veel beter zijn op dit prijsniveau.

De prestaties die de RTX 3070 biedt, zijn nu veel goedkoper dan een paar weken geleden, aangezien de RTX 2080 Ti meer dan duizend euro kost.

(Image credit: Future)

Functies en chipset

De Nvidia GeForce RTX 3070 wordt aangedreven door de Ampere GA104 GPU. Deze heeft 5,888 CUDA-cores verdeeld over 46 Streaming Multiprocessors. Deze zijn gebaseerd op dezelfde Nvidia Ampere-architectuur als de RTX 3080 en RTX 3090. Met deze kaarten zijn er vele verbeteringen wat ruwe prestaties en efficiëntie betreft. Deze middenklasse grafische kaart bereikt prestatieniveaus die enkel de beste kaarten van de afgelopen generatie konden halen.

De grootste generatie-op-generatie verbetering van Turing naar Ampere is dat beide datapaden van de Streaming Multiprocessor (SM) nu FP32-workloads ondersteunen. Hierdoor is er een effectieve verdubbeling van het aantal CUDA-cores per SM. De RTX 2070 had 36 SM's en 2,304 CUDA-cores. Hoewel de RTX 3070 het aantal SM's verhoogt met 27 procent, is er meer dan een verdubbeling te zien op het gebied van CUDA-cores. De ruwe prestaties krijgen hierdoor een ontzettende boost.

Dat is al erg indrukwekkend, maar we krijgen ook een tweede generatie RT-cores en derde generatie Tensor-cores. Dit betekent dat zowel ray tracing als DLSS nog efficiënter worden. Vooral ray tracing is veel sneller, aangezien deze RT-core twee keer zoveel doorvoert als de eerste generatie RT-core op grafische kaarten als de Nvidia GeForce RTX 2080.

De Nvidia GeForce RTX 3070 is ook de enige grafische kaart in de Ampere-reeks met een redelijk stroomverbruik. Met een totaal grafisch vermogen van 220W is deze 100W minder dan de RTX 3080. Dit betekent dat hij mindere koelingsvereisten heeft dan de krachtigere Ampere-kaarten. Dit moet goed uitkomen voor mensen die geen enorme hoeveelheid ruimte hebben in hun set-up voor grotere grafische kaarten.

Buiten de generatieverbeteringen aan de architectuur, brengt de Nvidia GeForce RTX 3070 ook enkele functies die ontzettend handig zijn, of je nu geïnteresseerd bent in PC-gaming of vast zit in een eindeloze reeks videogesprekken.

Nvidia Broadcast is een van de grote nieuwe functies. Deze richt zich op mensen die games streamen, maar heeft ook een ander nut. In videogesprekken gebruikt deze software namelijk de AI Tensor-cores om jouw achtergrond te blurren of te vervangen. Dit doet de software beter dan de ingebouwde opties in programma's zoals Zoom. Het werkt bij iedere videoconferentiesoftware die er is. Of je nu Google Meets, Discord of Zoom gebruikt, met Nvidia Broadcast kun je de achtergrond in jouw ruimte verbergen.

Dit omvat ook de RTX Voice-software die eerder dit jaar verscheen. Hiermee kan het achtergrondgeluid van je microfoon worden gemaskeerd en dat van de spraakinvoer van andere mensen uit de vergadering.

Er zijn een aantal technologieën die gamers ten goede komen, namelijk Nvidia Reflex en RTX IO. RTX IO is waarschijnlijk de meest belangrijke met de komst van de PS5 en Xbox Series X.

Nvidia's RTX IO werkt met het aankomende Microsoft DirectStorage API samen om de overdracht van gegevens van je SSD naar de grafische kaart te optimaliseren. Op dit moment moet een game toegang hebben tot de gegevens, de data moet vervolgens van de opslag naar de CPU, dan naar het systeemgeheugen en weer terug naar de CPU, door naar je grafische kaart en uiteindelijk naar je VRAM.

RTX IO zal de CPU uit dit rijtje halen, waardoor een van de grootste knelpunten in PC-gaming wordt vermeden. Er zijn op dit moment nog geen games die gebruik maken van deze opslag-API, maar we zullen tegen die tijd wel grote verbeteringen zien in laadtijden bij grote openwereldgames als Assassin's Creed Odyssey.

Nvidia Reflex is nu al beschikbaar en verlaagt de latency tussen de CPU en GPU door de Render Queue op te ruimen. Frames worden dus enkel gerenderd als dat nodig is.

De Nvidia GeForce RTX 3070 is, net als de rest van de Ampere-reeks, een functierijk product dat meer kan dan enkel het renderen van de beste PC-games. Als enige van de juist genoemde software voor jou handig klinkt, behoort een RTX grafische kaart zeker op jouw verlanglijstje. De RTX 3070 heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding van de reeks. Totdat Nvidia besluit een GeForce RTX 3060 te lanceren, zal de RTX 3070 de grafische kaart zijn die wij zullen aanraden aan de meerderheid van de gebruikers.

(Image credit: Future)

RTX 3070 Founders Edition

Testsysteem specificaties Dit is het systeem dat we gebruikten voor de Nvidia GeForce RTX 3070 Founders Edition: Processor: AMD Ryzen 9 3950X (16-core tot 4.7GHz)

Processor-koeling: Cooler Master Masterliquid 360P Silver Edition

RAM-geheugen: 64GB Corsair Dominator Platinum @ 3,600MHz

Moederbord: ASRock X570 Taichi

SSD: ADATA XPG SX8200 Pro @ 1TB

Voeding: Corsair AX1000

Case: Praxis Wetbench

De Nvidia GeForce RTX 3070 Founders Edition doet ons erg denken aan de rest van de Turing-kaarten, maar is een stuk kleiner vanwege de lagere stroom- en koelingsvereisten van de middenklasse kaart.

Het is nog steeds een kaart met twee sleuven, maar een stuk korter en slechts 242 mm lang. Hierdoor past de grafische kaart makkelijker in een PC-kast dan de RTX 3080, die 285 mm lang is. Voor mensen met een kleinere PC-kast, zoals de NZXT H1, is dit een logischere keuze.

In tegenstelling tot zijn grotere broers, heeft de RTX 3070 beide ventilatoren aan dezelfde kant van de koeling. De RTX 3070 heeft wel een vergelijkbare printplaat. Doordat alles super compact is, kan de koeling verder uitsteken. Dit betekent dat de tweede ventilator nog altijd lucht door de achterkant van de grafische kaart blaast, waardoor deze op eenzelfde manier werkt.

Deze oplossing is niet zo efficiënt als die van de RTX 3080 of RTX 3090, maar dat is ook niet nodig. Het totale grafische vermogen van 220W in plaats van 320W (RTX 3080) zorgt ervoor dat de temperaturen makkelijker te beheersen zijn. De RTX 3070 bereikt een piektemperatuur van rond de 72°C, zelfs bij een lager stroomverbruik.

Zelfs met het lagere stroomverbruik moet je nog steeds gebruik maken van de nieuwe 12-pins connector van Nvidia, wat niet zo logisch is. Er wordt een adapter meegeleverd, maar het is een 8-pins naar 12-pins.

Afgezien van de verwarrende connector, ziet de RTX 3070 Founders Edition er strak uit en zou het geen problemen moeten hebben om in vrijwel iedere PC-build te passen. De huidige reeks Founders Editions zijn een van de meest aantrekkelijke grafische kaarten die we ooit hebben gezien, vooral als je kijkt naar hoe goed ze zijn in koelen. De FE-kaarten zijn onze aanbeveling... als je er nog een kunt bemachtigen.

Afbeelding 1 van 34 (Image credit: Infogram; TechRadar) Afbeelding 2 van 34 (Image credit: Infogram; TechRadar) Afbeelding 3 van 34 (Image credit: Infogram; TechRadar) Afbeelding 4 van 34 (Image credit: Infogram; TechRadar) Afbeelding 5 van 34 (Image credit: Infogram; TechRadar) Afbeelding 6 van 34 (Image credit: Infogram; TechRadar) Afbeelding 7 van 34 (Image credit: Infogram; TechRadar) Afbeelding 8 van 34 (Image credit: Infogram; TechRadar) Afbeelding 9 van 34 (Image credit: Infogram; TechRadar) Afbeelding 10 van 34 (Image credit: Infogram; TechRadar) Afbeelding 11 van 34 (Image credit: Infogram; TechRadar) Afbeelding 12 van 34 (Image credit: Infogram; TechRadar) Afbeelding 13 van 34 (Image credit: Infogram; TechRadar) Afbeelding 14 van 34 (Image credit: Infogram; TechRadar) Afbeelding 15 van 34 (Image credit: Infogram; TechRadar) Afbeelding 16 van 34 (Image credit: Infogram; TechRadar) Afbeelding 17 van 34 (Image credit: Infogram; TechRadar) Afbeelding 18 van 34 (Image credit: Infogram; TechRadar) Afbeelding 19 van 34 (Image credit: Infogram; TechRadar) Afbeelding 20 van 34 (Image credit: Infogram; TechRadar) Afbeelding 21 van 34 (Image credit: Infogram; TechRadar) Afbeelding 22 van 34 (Image credit: Infogram; TechRadar) Afbeelding 23 van 34 (Image credit: Infogram; TechRadar) Afbeelding 24 van 34 (Image credit: Infogram; TechRadar) Afbeelding 25 van 34 (Image credit: Infogram; TechRadar) Afbeelding 26 van 34 (Image credit: Infogram; TechRadar) Afbeelding 27 van 34 (Image credit: Infogram; TechRadar) Afbeelding 28 van 34 (Image credit: Infogram; TechRadar) Afbeelding 29 van 34 (Image credit: Infogram; TechRadar) Afbeelding 30 van 34 (Image credit: Infogram; TechRadar) Afbeelding 31 van 34 (Image credit: Infogram; TechRadar) Afbeelding 32 van 34 (Image credit: Infogram; TechRadar) Afbeelding 33 van 34 (Image credit: Infogram; TechRadar) Afbeelding 34 van 34 (Image credit: Infogram; TechRadar)

Prestaties

De Nvidia GeForce RTX 3070 is een indrukwekkend stuk hardware. Het brengt de prestaties van een vlaggenschipniveau naar een middenklasse product. Test na test biedt de GeForce RTX 3070 extreem soepele gameplay bij 4K en maakt hij hoge frame rates mogelijk bij lagere resoluties. Als je wil profiteren van een 144Hz 1080p monitor zonder de kwaliteitsinstellingen te verlagen, dan kan de RTX 3070 dat bieden.

Zelfs zware titels als Horizon Zero Dawn en Red Dead Redemption 2 draaien ongelofelijk goed op de RTX 3070. Bij de laatste game scoort de kaart 75 fps bij 1080p met alles behalve MSAA op maximale instellingen. Iedereen die bekend is met Rockstars 'cowboy simulator' zou moeten weten hoe indrukwekkend dat is (de RTX 2070 Super haalt slechts 7 fps bij dezelfde test).

Tussen de RTX 2080 Ti en RTX 3070 is er geen enkele test waar de eerste een aanzienlijk voordeel heeft. Het grootste verschil tussen de twee kaarten is wel te zien in Grand Theft Auto V, waar de RTX 3070 96fps scoort ten opzichte van de 86 fps van de RTX 2080 Ti. Dat is een verschil van 11 procent en slechts in één titel, maar zegt veel over de waarde van de 3070.

Als het op AMD aankomt hopen we voor Team Red dat de Big Navi extreem indrukwekkend wordt. De kaart die het dichtst bij concurrentie komt is de AMD Radeon RX 5700 XT. Deze is tussen de 38 en 64 procent langzamer bij 4K dan de RTX 3070. Natuurlijk is de Radeon RX 5700 XT iets goedkoper, maar de 25 procent verhoging in prijs biedt wel 64 procent betere prestaties. De RTX 3090 is dus gemakkelijk aan te raden aan iedereen die net dat beetje meer heeft gespaard.

In vergelijking met de RTX 3080, is de RTX 3070 zo'n 25 tot 30 procent langzamer bij 1080p, maar ook 40 procent goedkoper.

De Nvidia GeForce RTX 3070 is dé grafische kaart voor de meeste mensen en biedt geweldige 4K-prestaties. De enige mensen die voor de RTX 3080 zouden moeten gaan zijn degenen die extra geld willen spenderen. Voor het gros is die upgrade het waarschijnlijk niet waard.

(Image credit: Future)

Koop hem als...

Je games wil spelen op 4K-resolutie

De Nvidia GeForce RTX 3070 is gemakkelijk in staat om zowat elke game op 4K te draaien zonder compromissen te sluiten bij de kwaliteitsinstellingen. Sommige games zoals Red Dead Redemption 2 vereisen wel om wat instellingen naar beneden te schroeven.

Je een grafische kaart met goede prijs-kwaliteitverhouding zoekt

Voor €519 is de RTX 3070 misschien niet goedkoop te noemen, maar vergeleken met de RTX 3080 biedt hij uitstekende prestaties voor zijn geld.

Je een kleinere PC-kast hebt

De Nvidia GeForce RTX 3070 Founders Edition heeft niet dezelfde gigantische koeling als de RTX 3080, waardoor deze kaart beter in een kleinere PC-kast past.

Koop hem niet als...