Benchmarks van AMD's nieuwe Big Navi GPU brengen Nvidia mogelijk in problemen

AMD heeft enkele verse benchmarks voor zijn aankomende Big Navi grafische kaarten gedeeld. Zo te zien moet Nvidia zich nog meer zorgen maken over de RX 6000-reeks.

De nieuwe benchmarks die we op de website van AMD konden terugvinden zijn gemeten op basis van tien games. Ze tonen de prestaties bij 4K en 1440p, voorzien van de volledige specificaties van de PC. Het testtoestel werd aangedreven door een Ryzen 9 5900X-processor (in een X570 moederbord) met 16GB DDR4-3200 RAM.

We moeten ook opmerken dat AMD Smart Access Memory was ingeschakeld, een stukje technologie die RX 6000 GPU's in staat stelt om samen te werken met Ryzen 5000 CPU's voor een prestatieboost. Dat is al een voordeel ten opzichte van Nvidia dat mensen zonder Ryzen 5000 niet hebben.

De benchmarks zijn ook heel indrukwekkend voor AMD, zeker tegen een resolutie van 1440p. 4K-resolutie blijft hoe dan ook een niche (de meerderheid speelt nog steeds op 1080p volgens een hardware-onderzoek van Steam.

Tegen 1440p overklast het vlaggenschip Radeon RX 6900XT de Nvidia RTX 3090 bij elk spel, op twee na. Bij Wolfenstein Youngblood wint de 3090 en bij Doom Eternal lopen ze goed als gelijk.

Interessant genoeg is de 6800 XT zelfs beter dan de RTX 3090 in Borderlands 3 - en best stevig ook - en de standaard RX 6800 is in dit spel een waardige tegenstander voor de RTX 3080 bij 1440p.

De 6800 XT is zelfs beter dan de RTX en verslaat ook de 3090 bij Gears 5. In Battlefield V zijn zowel de 6800 XT als standaard 6800 beter dan de RXT 3090. Dat geldt ook voor Forza Horizon 4, waar het verschil nog groter is.

De RX 6800 overstemde ook de Nvidia RTX 2080 Ti over alle benchmarks (die AMD gebruikte in plaats van de RTX 3070, omdat de prestatieniveaus gelijkaardig zijn, zoals we in onze review zagen.

Onthoud dat de 6800 XT voor ongeveer $649 zal verschijnen, wat minder is dan de RTX 3080, die neerkomt op $699 - en natuurlijk kost de RTX 3090 een stevige $1499, wat door de RX 6900 XT met $999 wordt ondermijnd. De prijzen staan hier voorlopig nog in dollars om een beeld te geven, aangezien er nog geen prijzen in euro's voor de AMD-reeks bekend zijn.

4K speelveld

Voor de 4K-benchmarks ligt het anders, met de RX 6900 XT die de RTX 3090 in vijf van de benchmarks versloeg, wat inhoudt dat Nvidia de andere vijf won - het eindigde dus in gelijkspel.

De RX 6800 XT van AMD versloeg echter de RTX 3080 in zes benchmarks, met de Nvidia grafische kaart die slechts in drie gevallen won - Shadow of the Tomb Raider gaf een gelijkstand. Inderdaad, de RX 6800 XT overklaste de 3090 in Borderlands 3, Gears 5 en Forza Horizon 4 tegen 4K.

Moet Nvidia zich zorgen maken? Het ziet er wel zo naar uit, al moeten we zeggen dat het om interne AMD-benchmarks gaat, dus de resultaten kunnen wel vertekend zijn (en zoals we zeiden werd er ook gebruik gemaakt van de Smart Access Memory-tech waardoor de RX6000 grafische kaarten een boost kregen).

Nvidia moet zich ook bewust zijn van de problemen die het ondervindt in het aanleveren van voldoende voorraad van de RTX 3000 grafische kaarten, een situatie die zich blijkbaar zal blijven voortzetten tot 2021.

AMD heeft al aangegeven dat de voorraad van de RX 6000 grafische kaarten beter zal zijn dan die van Nvidia, maar ook hier hebben we gehoord dat de Big Navi zijn eigen voorraadproblemen zou kunnen hebben.

Nvidia mag blij zijn dat AMD niet praat over ray tracing, al wordt er bij AMD naar verluidt wel gewerkt aan technologie die lijkt op die van de DLSS van Nvidia om te helpen met de frame rates als het op het ray tracing aankomt.

Via Tom’s Hardware