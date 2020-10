Lancering van de Nvidia RTX 3070 kan met dezelfde tekorten kampen als de 3080 and 3090 GPU's

De lancering van de RTX 3070 wordt misschien niet zo groots als Nvidia hoopt, zo stellen de voorraadcijfers van een online handelaar.

Dat zou een vrij grote teleurstelling kunnen zijn, aangezien Nvidia de lancering van de RTX 3070 grafische kaart met twee weken heeft uitgesteld om mogelijke voorraadproblemen aan te pakken. Vooraleer we ons laten meeslepen moeten we wel blijven beseffen dat het hier om slechts één online handelaar gaat. Dus de conclusies die we kunnen trekken zijn beperkt, maar scheppen hoe dan ook geen mooi plaatje.

De Deense handelaar Proshop is steeds vrij transparant geweest over zijn voorraad RTX 3000 GPU's, en gaf een beeld van de orders en leveringen sinds begin oktober. Zoals we reeds hebben gezien zag het er voor de RTX 3070 al vrij wisselvallig uit.

Enkele weken geleden zei Proshop dat het slechts 20 van deze grafische kaarten had ontvangen van de 180 die waren beloofd aan de handelaar. Met het laatste bericht van Proshop rond de status van de orders zegt de handelaar dat het twee weken later slechts 106 RTX 3070 GPU's heeft ontvangen - al zijn er verder 185 bevestigd en 'onderweg' naar de handelaar.

Dat is slechts 6,8% van het totaal aantal van 4.280 grafische kaarten die Proshop heeft besteld (en natuurlijk heeft de Deense handelaar slechts 2,5% van die grafische kaarten op het moment van schrijven).

Geen goed teken

Dat ziet er niet zo geweldig uit voor zij die hoopten om een RTX 3070 te kopen bij de lancering van de grafische kaarten op 29 oktober, en het geeft hints dat de pogingen van Nvidia om meer voorraad te verzekeren bij de lancering misschien niet zo gepland waren. Zoals we reeds zeiden, het is en blijft belangrijk om te beseffen dat we hier enkel speculeren.

Dat gezegd zijnde, als we kijken naar de desastreuze lanceringen van de RTX 3080 en 3090, alsook naar het feit dat Nvidia toegeeft dat er zich voorraadproblemen zullen blijven voordoen tot 2021, dan is het moeilijk om niet pessimistisch te worden over het verloop van de lancering van de 3070 bij berichten zoals die van Proshop.

Verder heeft Proshop nog nieuws over de voorraad van RTX 3080 en 3090. Van de eerstgenoemde heeft Proshop 479 van de 8.925 bestelde toestellen gekregen, met 142 toestellen die nu nog onderweg zouden zijn. In het geval van de RTX 3080 zijn er 148 van de 1.912 bestelde toestellen geleverd, met nog 52 op de baan.

Via Tom’s Hardware