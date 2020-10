Nvidia RTX 3070 grafische kaarten vertraagd vanwege 'problemen met voorraad'

De GeForce RTX 3070 zou normaal worden vrijgegeven op 15 oktober, maar Nvidia heeft net aangekondigd dat de grafische kaart pas twee later in de rekken zal verschijnen.

De nieuwe beschikbaarheidsdatum van 29 oktober is zo gekozen om Nvidia en derde partijfabrikanten van grafische kaarten meer tijd te geven om meer producten op hun plaats en tijdig bij verdelers te krijgen, zo stelt het bedrijf in de aankondiging.

"We weten dat dit teleurstellend is voor zij die klaar zitten om zo snel mogelijk een GeForce RTX 3070 te kopen, maar deze aanpassing zal onze globale partners helpen om meer grafische kaarten in de handen van gamers te krijgen bij de lancering", zegt Nvidia in het bericht.

Het zal je waarschijnlijk al zijn opgevallen dat er wel wat negativiteit en teleurstelling heerst rond de lancering van de RTX 3080 en RTX 3090 grafische kaarten, met de hele voorraad die in een mum van tijd de deur uit wat (en veel van de woede was gericht op de zwarthandelaars die veel van deze GPU's hebben opgekocht om dan door te verkopen op eBay).

Nvidia merkt hier op: "We hebben van velen gehoord dat er meer kaarten beschikbaar moeten zijn op de dag van lancering."

Navi-interferentie

Natuurlijk is het interessant om op te merken dat de nieuwe releasedatum net de dag is na de onthulling van de Big Navi van AMD op 28 oktober. We hebben het al gehad over de mogelijkheid dat Nvidia zich gaat bemoeien met de lancering van AMD door een RTX 3080 met een dubbele hoeveelheid VRAM, maar dit is misschien een iets meer krachtige bliksemafleider.

Nvidia zegt dat de RTX 3070 "een gelijkaardige of snellere prestatie levert dan de GeForce RTX 2080Ti", en een bijgevoegde grafiek toont een bijna identieke prestatie in Control (met RTX aan), en de 3070 is sneller in Doom Eternal, en lichtjes trager in Borderlands 3.

De GeForce RTX 3070 zal een van de meest betaalbare Ampere-grafische kaarten zijn die er is, al zal de RTX 3060 niet ver achterop hinken met wat geluk, want 'betaalbaar' is hier altijd relatief: de 3070 zal neerkomen op €519,-. Vergelijk dat met het prijskaartje van de RTX 2080 Ti, en je krijgt een idee van de schaal.