AMD Big Navi kan nog altijd sneller zijn dan de RTX 3080

We zijn nog slechts weken verwijderd van de lancering van AMD's RDNA 2 GPUs, maar een firmware-vermelding kan prematuur de specificaties van de langverwachte Big Navi-kaarten hebben gelost.

Een opmerkzame Redditer vond een vermelding in de nieuwe ROCm (Radeon Open Compute) firmware die enkele specs onthult van de zogenaamde Sienna Cichlid GPU - ook wel gekend als de Navi 21 of Big Navi - die zal arriveren als het vlaggenschip van de RX 6000-reeks.

De vermelding zegt dat de GPU met 80 compute units (CUs) en een 256-bit geheugenbus komt. Als elke Compute Unit (CU) in de RDNA 2-architectuur van AMD nog steeds overeenkomt met 64 Stream Processoren (SPs), dan wil dat zeggen dat de Big Navi 5.120 SPs zal bevatten.

Als dit klopt, en als de GPU loopt op het laatste 7nm proces van TSMC, dan kan de vlaggenschip RDNA 2-processor prestaties leveren die gelijkaardig zijn aan die van de Nvidia RTX 3080. AMD heeft hoe dan ook al beloofd dat RDNA 2 50% meer performanter zal zijn per watt dan de eerste generatie van de RDNA-architectuur.

Bovendien suggereert een recent gerucht dat de GPU 16GB VRAM zal bevatten - meer dan de 10GB die Nvidia op zijn Ampere GPU heeft geladen.

De firmware-update verwijst ook naar een grafische kaart met codenaam Navy Flounder, wat naar verwachtingen de Navi 22 of Navi 23 is. Deze mid-range GPU bevat 40 CUs en een 192-bit geheugenbus, volgens de vermelding, wat neerkomt op 2.560 SP.

Deze kaart zal verschijnen als een vervanger voor de AMD RX 5700 XT, maar met de nieuwere RDNA 2-architectuur zal het real time ray tracing ondersteunen en in staat zijn tot gaming in 4K. We hebben nog geen details over de prestaties, maar het zou de Nvidia RTX 2070 de loef af kunnen steken.

Het zal niet meer lang duren voor we het zeker weten, want op 28 oktober zal AMD deze nieuwe GPUs in de RX 6000-reeks aankondigen.