Monsterlijke Nvidia GeForce RTX 3090 kan games als Witcher 3 en Horizon Zero Dawn draaien op 8K

Toen de aankondiging van Nvidia's RTX 3090 met beloften van consistente 4K bij 60fps kwam, waren er al vragen over de maximale prestaties van de GPU. Het blijkt nu dat de benchmarking tests je eindelijk een reden hebben gegeven om een 8K TV of monitor aan te schaffen.

YouTuber 'Bang4BuckPC Gamer' toonde Crysis 3, The Witcher 3, Horizon: Zero Dawn en Final Fantasy XV op een Nvidia GeForce RTX 3090, waarbij alle spellen 30fps in 8K haalden. Gezien ze nog steeds grafisch veeleisend zijn en vaak op lijsten voor 'mooiste games' staan, is dit een niet te onderschatten prestatie.



Dit zijn de beste GPU's

Dit zijn de beste CPU's

Adembenemende graphics in je favoriete games

Voor Horizon Zero Dawn gebruikte de YouTuber een mix van High en Ultra instellingen en bereikte hij 30fps, met enkele kleine dips naar 27fps. Voor Final Fantasy XV draaide het spel met DLSS en 35-40fps in native 8K (hoewel Nvidia VXAO moest worden uitgeschakeld, werden alle andere opties ingeschakeld).

De Nvidia GeForce RTX 3090 is ook in staat om The Witcher 3 op Ultra-instellingen in 8K te draaien met meer dan 35fps, een ongelooflijke prestatie als je bedenkt dat dit spel draait met Nvidia Hairworks (een grafisch effect dat realistisch haar toevoegt aan karakters). Crysis 3 draaide tot slot met meer dan 40fps in 8K op High instellingen. Het spel heeft een optie voor Very High, maar dit bleek bijzonder belastend te zijn.

Het voelt nog niet zo lang geleden dat 4K een onhaalbare ambitie was. Inmiddels voelt 8K minder als een loze belofte van Nvidia, ondanks de vraag of de sprong in resolutie de kostprijs waard is.

Toch is de RTX 3090 op het eerste gezicht echt in staat tot 8K en wij zijn niet de enige met die mening.