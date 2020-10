AMD lijkt een einde de maken aan de langlopende grafische dominantie van Nvidia

De Nvidia GeForce RTX 3080 is al een maand uit en heeft de lat gelegd voor wat we kunnen verwachten in grafische kaarten, zoals hoge framerates en 4K-gaming. AMD lijkt ook een stukje van deze taart te willen proeven. De AMD Radeon RX 6800 XT en in grotere mate de Radeon RX 6900 XT worden gezien als de 4K-vlaggenschepen dit jaar. Het lijkt erop dat Nvidia voor het eerst in jaren een echte strijd krijgt.

Het is al een tijd geleden sinds AMD aan de top kon concurreren. Nvidia was hierdoor in staat om de prijzen van zijn RTX 2000 grafische kaarten flink te verhogen, met als toppunt de belachelijk dure Nvidia GeForce RTX 2080 Ti.

Hoewel de prijzen van Nvidia nog steeds hoog zijn, moet concurrentie ervoor zorgen dat het bedrijf de prijzen niet nog verder opdrijft. Wie weet zien we de prijzen in de toekomst hierdoor zelfs dalen, maar laten we nog niet al te veel hoop krijgen.

(Image credit: Nvidia)

Iedereen kan genieten van 4K

AMD heeft nog geen prijs onthuld voor de Radeon RX 6000, maar het lijkt erop dat we een equivalent krijgen voor de Nvidia Ampere-kaart. De Radeon RX 6900 XT gaat de strijd aan met de RTX 3090, de Radeon RX 6800 XT met de RTX 3080 en de Radeon RX 6800 gaat ten strijde tegen de RTX 2080 Ti en RTX 3070.

Het lijkt erop dat PC-gamers de keuze gaan hebben tussen twee grafische kaarten die 4K aankunnen en gereed zijn voor 60 fps. En dat voor een prijskaartje rond de €519, zoals de RTX 3070. De laatste jaren zijn grafische kaarten in dit prijssegment en hoger enkel aangeboden door Team Green, wat de prijzen alleen maar heeft verhoogd.

We suggereren nu niet dat een grafische kaart van rond de vijfhonderd euro goedkoop is of betaalbaar voor de grote meerderheid. Maar het feit dat een grafische kaart met soortgelijke prestaties voorheen meer dan duizend euro koste, maakt deze lagere prijsklasse beslist een stap in de goede richting.

Zowel AMD Big Navi en Nvidia Ampere zullen we in een hoop middenklasse PC's zien. Ook deze zullen in staat zijn om PC-games op 4K-resolutie te spelen. Dit is een win-win voor iedereen.

(Image credit: Future)

Hoe zit het met de rest?

Een aantal maanden na de launch van de AMD Radeon RX 5700 XT in juli van 2019, verscheen de Radeon RX 5600 XT. Een paar maanden later de Radeon RX 5500 XT. Daarna is er nog een hele rij aan grafische kaarten van AMD gekomen die zich in het budgetsegment bevinden. De Turing line-up van Nvidia lijkt daar erg op, vooral na de komst van de GTX 1650 Super.

Als de prestatieverbeteringen van generatie op generatie met elke productstapel gelijk blijven, zou dit ertoe kunnen leiden dat budgetkaarten high-end PC-gaming aankunnen op 1440p. Stel je voor: een AMD Radeon RX 6600 XT die Red Dead Redemption 2 kan spelen op maximale instellingen en 1440p, zonder genoegen te hoeven nemen met console-achtige prestaties.

Als het aankomt op 1080p, zien we graag dat Nvidia de RTX-technologie in goedkopere kaarten ondersteunt, zodat ook mensen met een lager budget kunnen profiteren van technologieën als DLSS.

Hoewel het erg opwindend is dat AMD en Nvidia weer concurreren in het hoge segment, zouden we graag zien dat ook het budgetsegment een vooruitgang krijgt.