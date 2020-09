Nvidia GeForce RTX 3080 brengt verbazingwekkende verbeteringen tegenover RTX 2080 Ti

Nvidia heeft een nieuwe video gepost waarin Doom Eternal van Id Software op de GeForce RTX 3080 wordt getoond en één ding is heel duidelijk: hij is pakken sneller dan de RTX 2080 Ti.

De video toont de 4K gameplay van Doom Eternal op zowel een GeForce RTX 2080 Ti als de nieuwe RTX 3080 en een paar minuten van alleen de RTX 3080.

Terwijl het spel er op de 3080 nog verbluffender uitziet, steekt de fps-teller rechtsboven in het scherm er echt met kop en schouders bovenuit. De RTX 2080 Ti is al een krachtpatser, die een verblindend snelle 80-90 fps op 4K klokt.

Maar de RTX 3080? Hij gaat zelden onder 120 fps en gaat zo hoog als 200+ fps bij 4K. Zelfs als je rekening houdt met de indrukwekkende optimalisatie van Doom Eternal, is dit prestatieniveau verbazingwekkend. Het is echt iets wat je in 4K moet zien om echt te waarderen, dus we moedigen je aan om dit te doen.

Dit is weer een voorbeeld van prestatie-info afkomstig van Nvidia zelf, dus het is belangrijk om dit met een korreltje zout te nemen. In combinatie met de Digital Foundry hands-on wordt de RTX 3080 echter de meest revolutionaire grafische kaart in jaren.