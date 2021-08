Apple Watch 7 wordt mogelijk grootste Apple Watch tot nu toe

De Apple Watch 7, die waarschijnlijk in september verschijnt, krijgt mogelijk een grotere behuizing dan zijn voorganger. Deze bewering is afkomstig van leaker UnclePan op het Chinese sociale medium Weibo.

UnclePan beweert dat de Apple Watch 7 beschikbaar komt in een 41 mm en 45 mm variant. Dat is groter dan de 40 mm en 44 mm versies waarin de Apple Watch 6 beschikbaar is. De leaker stelt wel dat oude bandjes ook geschikt zijn voor de nieuwe modellen.

Hoewel we dit nieuws het beste met een korrel zout nemen, heeft UnclePan het in het verleden vaker bij het rechte eind gehad als het gaat om Apple-informatie.

Niet unaniem eens

We hebben minstens één conflicterend gerucht gehoord. Een recent leak suggereert namelijk dat de Apple Watch 7 in een 44 mm variant zou verschijnen. Het is dus niet zeker welke bron we moeten geloven.

Zelfs als de Apple Watch 7 een grotere behuizing krijgt, wil dit niet per definitie zeggen dat het display ook groter wordt. De case zou groter kunnen zijn om esthetische redenen of om componenten kwijt te kunnen, zoals een grotere batterij. Echter ligt het wel in de lijn der verwachtingen dat ook het scherm van de nieuwe Apple Watch iets groter zal zijn.

Renders gedeeld door een leaker tonen de mogelijk platte Apple Watch 7. (Image credit: Jon Prosser)

Analyse: rigoureuze veranderingen voor de Apple Watch 7

Naast een mogelijk grotere behuizing hebben we ook van verschillende bronnen vernomen dat de Apple Watch 7 over platte randen zal beschikken. De voorgangers hebben daarentegen gebogen randen. Deze wijziging laat de smartwatch van Apple mogelijk meer op de iPhone 12- en aankomende iPhone 13-reeks lijken.

Sommige leaks tonen een iets dunnere bouw en smallere bezels (randen), waardoor we een totaal andere look kunnen verwachten voor de Apple Watch 7.

We hopen ooit een cirkelvormige Apple Watch te zien, al lijkt dit onwaarschijnlijk. Bovendien krijgt de Apple Watch 7 mogelijk de grootste visuele verandering in tijden. Voor iedereen die het huidige design saai vindt, is de nieuwste Apple Watch er wellicht een om in de gaten te houden.

Via BGR