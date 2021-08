Fitbit Charge 5 officieel onthuld: de beste fitnessfuncties in een compacte behuizing

Na veel leaks en speculaties heeft Fitbit eindelijk zijn nieuwe fitness tracker onthuld: de Fitbit Charge 5.

De officiële lanceringsvideo van de Charge 5 verscheen eerder deze week online. Veel van de functies zijn hierin onthuld, maar we weten nu nog meer details over de nieuwe fitness watch.

De Charge 5 heeft een strakke nieuwe uitstraling met een kleuren AMOLED-touchscreen. Het apparaat heeft veel weg van de Fitbit Luxe. De nieuwe Charge is een flinke upgrade ten opzichte van de Charge 4, die gelimiteerd was door een monochroom display met lage resolutie. Bovendien kon de tracker slechts een beperkte hoeveelheid data tegelijk tonen.

Tijdens de presentatie legde het bedrijf uit dat de fitness tracker over een 'ambient light sensor' zal beschikken. Deze functie kan het scherm automatisch helderder maken of juist dimmen, afhankelijk van de hoeveelheid licht in de omgeving. Er is daarnaast een always-on-modus beschikbaar, waardoor je in één oogopslag je statistieken in de gaten kunt houden.

De Fitbit Charge 5 heeft een nieuw design met een metalen behuizing en een zachte siliconen Infinity Band (Image credit: Fitbit)

De fitness tracker is herontworpen om het in lijn te brengen met de rest van de huidige Fitbit-reeks. De Charge 5 heeft afscheid genomen van de scherpe hoeken en de plastic behuizing van de Charge 4 en deze vervangen met een nieuwe roestvrijstalen behuizing. Daarnaast wordt er een siliconen Infinity Band meegeleverd. Er zijn verder een hoop geperforeerde sportbandjes beschikbaar, evenals nylon en premium leren bandjes.

De Charge-reeks focust zich erg op fitness, en dat is bij de Charge 5 niet anders. Net als de Charge 4 is er gps aan boord waarmee je jouw hardlooproute goed kunt tracken. Het is niet nodig om je telefoon op zak te houden tijdens het rennen, wandelen of fietsen.

Er is ook NFC aanwezig, waardoor je contactloze betalingen kunt verrichten via Fitbit Pay. Om hiervan gebruik te kunnen maken, dient jouw bank ondersteund te worden.

De Fitbit Charge 5 beschikt over gps. (Image credit: Fitbit)

Anders dan de voorganger, beschikt de Charge 5 over een ECG-sensor (elektrocardiogram). Deze is ook terug te vinden op de Fitbit Sense. De sensor stelt je in staat om steekproeven uit te voeren op tekenen van onregelmatige hartritmes. Hierdoor kun je vroegtijdig potentiële hartproblemen ontdekken.

De Charge 5 houdt jouw hartslag 24 uur per dag in de gaten en kan waarschuwingen tonen als het meet dat jouw hartslag hoger of lager is dan gewoonlijk. Ook dit kan mogelijk veroorzaakt worden door een mogelijk probleem aan het hart.

Fitbit introduceert een nieuwe dagelijkse herstelscore binnen Fitbit Premium. Hiermee krijg je inzicht in de status van je lichaam. Je weet zo of je lichaam klaar is voor een nieuwe sportsessie of dat je het beter even rustig aan kunt doen. De fitness tracker meet dit op basis van je activiteit, hartslagvariabiliteit (HRV) en recente slaap. Deze functie wordt naast de Charge 5 ook beschikbaar voor de Sense, Versa 3, Versa 2, Luxe en Inspire 2.

Stressmanagement

Het gaat niet alleen om de fysieke gezondheid; de Charge 5 beschikt ook over een EDA-sensor waarmee je jouw stressniveaus in de gaten kunt houden. Deze functie vind je ook terug in de Fitbit Sense. Veel andere apparaten monitoren je stressniveau door het verschil in hartslag, maar de EDA-sensor geeft een beter inzicht in de veranderingen over tijd. Het meet namelijk de verandering in de geleidbaarheid van je huid, als gevolg van stress.

De Fitbit Charge 5 heeft een EDA-sensor, zoals ook in de Fitbit Sense te vinden is. Deze helpt je jouw stressniveau in de gaten te houden. (Image credit: Fitbit)

De Fitbit Charge 5 is verkrijgbaar voor 179,95 euro en komt inclusief een Fitbit Premium-lidmaatschap van zes maanden. Het apparaat is "dit najaar" verkrijgbaar, waardoor we verwachten dat hij in september of november verschijnt.

Zodra we aan de slag zijn geweest met de nieuwe fitness tracker, lees je onze volledige review hier op TechRadar.