Apple Glasses verschijnt mogelijk in eerste helft van 2022

Er duiken steeds meer geruchten op over de komst van brillen van Apple met AR- en VR-capaciteiten. De kans bestaat dat je er niet lang meer op hoeft te wachten, want de eerste versie van de Apple Glasses zou in het tweede kwartaal van 2022 kunnen verschijnen.

Dat stelt Ming-Chi Kuo, een analist die eerder betrouwbaar is gebleken als het op Apple-leaks aankomt. Hij voorspelt in een onderzoeksnota (via MacRumors ) dat "Apple AR HMD-toestellen [displays voor op je hoofd] zal lanceren in 2Q22."

Dit is echter niet het eerste gerucht dat we over Apple Glasses opvangen. De releasedatum blijkt dan ook elke keer te verschillen, variërend tussen 2021 en 2023, en ook Kuo heeft zijn eigen voorspellingen al enkele keren bijgesteld. Ondanks zijn geloofwaardigheid willen we deze geruchten toch met een serieuze korrel zout nemen.

Headset of bril, AR of VR?

Het is tevens nog de vraag welke vorm deze AR-wearable zal aannemen. Bij Apple Glasses denken we al snel terug aan de Google Glass, wat een echte bril was met een AR-display in de lenzen verwerkt. We horen vaak dat de eerste versie meer op een headset zal lijken, met een dunnere bril die enkele jaren later zal volgen.

De beschrijving van Kuo maakt ook niet echt duidelijk wat hij zelf verwacht in 2022. Wat alles nog ingewikkelder maakt, zijn de geruchten dat Apple aan meerdere brilvormige wearables werkt. Het bedrijf zou namelijk ook aan een VR-headset werken die tevens in 2022 verschijnt. De kans bestaat ook dat het toestel van 2022 zowel AR- als VR-toepassingen heeft.

We gaan er wel van uit dat zowel de Apple Glasses als Apple VR-headset prijzige producten worden, dus als je graag met een hiervan aan de slag wil, kun je beter alvast beginnen met sparen.