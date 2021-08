'iPhone 13-opvolger kan met blazen bediend worden'

De iPhone 13 wordt binnenkort verwacht, maar we horen ook al steeds meer over de opvolger van de aankomende iPhone. Volgens het nieuwste gerucht kunnen we de iPhone 14 of later bedienen door erop te blazen.

De functie komt mogelijk ook naar een toekomstige Apple Watch, zo is omschreven in een nieuw patent waarbij je door middel van blazen kunt schakelen tussen verschillende software-modi en mogelijk zelfs door de user interface kunt navigeren. De technologie detecteert drukveranderingen boven een bepaald blaasniveau en stelt door middel van een bewegingssensor vast of een gebruiker opzettelijk op het apparaat blaast of dat het simpelweg om de wind gaat.

Het patent omschrijft dat de functie gebruikers van een iPhone of Apple Watch kan helpen om het apparaat te bedienen in een geval dat je niet je beide handen kunt gebruiken. Het lijkt dus om een alternatieve manier te gaan om je apparaat te bedienen, maar het is tegelijkertijd ook een toegankelijkheidsfunctie.

Analyse: iPhone-patenten worden niet altijd werkelijkheid

Het zou niet als een verrassing komen als de blaasdetectie nooit in een iPhone terechtkomt. Patenten zijn namelijk een manier voor bedrijven om bepaalde functionaliteiten uit te proberen. Er is geen garantie dat deze functies daadwerkelijk in het eindproduct terechtkomen.

Er zijn een hoop ideeën die nog niet in een iPhone verwerkt zijn. Denk bijvoorbeeld aan telescoopcamera's, een gebogen scherm of werking met een stylus. Het is mogelijk dat deze functies alsnog ooit in een iPhone terecht zullen komen, maar dit hoeft niet het geval te zijn.

Apple-patenten blijven opduiken en geven ons een idee wat we van toekomstige iPhones kunnen verwachten. Ook MagSafe en Touch ID zijn voortgekomen uit patenten. Als we nog ergens hoop voor hebben, dan is het wel voor de vouwbare iPhone Flip waar we al enkele geruchten over gehoord hebben.

Via PhoneArena