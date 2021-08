iPhone 13-reeks krijgt mogelijk grotere batterij

We hebben nu al vaker geruchten zien verschijnen dat de iPhone 13-reeks met grotere batterijen komt dan zijn voorgangers, en daar komt nu wat meer bewijs voor.

Volgens een bericht van TrendForce (wat zich focust op marketing intelligence) verandert Apple het ontwerp van de printplaten van de iPhone 13-reeks. Ze schakelen naar verluidt over van een rigid-flex ontwerp naar een meer flexibele bouw. Dat zou minder plaats in de smartphone moeten opnemen, waardoor er meer plaats is voor een grotere batterij.

Het is niet de eerste keer dat we dit soort informatie te horen krijgen. Analist Ming-Chi Kuo opperde bijvoorbeeld zelf al dat Apple een compacter ontwerp wil gebruiken om grotere batterijen te kunnen plaatsen. Dit doet de kansen wel toenemen dat het gerucht mogelijk klopt.

Het bericht herhaalt ook nog de stelling dat de iPhone 13-reeks met een A15 Bionic-chipset komt die naar verluidt op een 5nm+ fabricageproces gebouwd zou zijn. Dat klinkt misschien niet als een grote verbetering ten opzichte van het 5nm proces dat bij de A14 Bionic in de iPhone 12-reeks werd gebruikt, maar volgens TrendForce zou het nog altijd voor betere prestaties en verhoogde efficiëntie zorgen.

Daarnaast meldt het ook dat de reeks mmWave 5G zou ondersteunen bij de Verenigde Staten. Dat is een snellere vorm van 5G dan de sub-6GHz waar de iPhone 12-modellen mee komen die buiten de VS verkocht worden. Om er gebruik van te kunnen maken moet je ook over de juiste infrastructuur beschikken, wat in veel landen nog steeds niet het geval is.

Tot slot stelt het bericht dat Apple zijn huidige "agressieve prijsstrategie" zal blijven gebruiken om de verkoop omhoog te krikken. Er worden geen specifieke prijzen genoemd, maar dat houdt mogelijk wel in dat de iPhone 13 tegen dezelfde prijzen komt als de iPhone 12-reeks. De website gaf dit eerder al aan, en zo te zien houden ze voet bij stuk.

Ondanks alle verschillende bovenvermelde functies kijken we toch het meeste uit naar grotere batterijen. iPhones worstelen doorgaans met hun batterijduur, zeker in vergelijking met veel nieuwe Android-smartphones, waardoor we hier toch iets van upgrades willen zien verschijnen. Eerdere leaks gaven al grotere batterijen aan voor de aankomende smartphones, maar ook hier lijkt de upgrade niet zo groot. We hopen dus dat Apple ons bij de release van de iPhone 13 aangenaam weet te verrassen.

Via Phone Arena