iPhone 13 leak toont beperkte batterijverbeteringen

iPhones staan nu niet bepaald bekend om hun uitzonderlijke batterijduur. De laatste generaties iPhone waren niet zo slecht, maar we hebben nog geen smartphone van Apple gezien met een oprecht 'goede' batterijduur. Het ziet ernaar uit dat dit ook bij de iPhone 13 niet anders zal zijn.

Deze informatie is afkomstig van de bekende leaker Digital Chat Station dat op het Chinese socialemediaplatform Weibo post. DCS postte de batterijcapaciteiten die naar verluidt van de aankomende iPhone 13-reeks zijn. Daarmee krijgen we een idee hoe deze smartphones zich verhouden ten opzichte van hun voorgangers.

Blijkbaar komt de iPhone 13 Mini met een 2.406mAh batterij, wat net iets beter is dan de 2.227mAh van de iPhone 12 Mini. De iPhone 13 en 13 Pro komen met een 3.095mAh accu, wat een gelijkaardige sprong is ten opzichte van de 2.805mAh van de iPhone 12 en 12 Pro. Tot slot komt de iPhone 13 Pro Max met een batterij van 4.325mAh in vergelijking met de 3.687mAh van de iPhone 12 Pro Max.

Als dit leak klopt, dan heeft het Pro Max-model als enige een merkbaar grotere capaciteit dan zijn voorganger. Batterijcapaciteit staat niet per se gelijk aan batterijduur. Dat laatste wordt namelijk ook beïnvloedt door software-optimalisatie, schermgrootte en het gebruik van je smartphone. We verwachten echter dat de iPhone 13-reeks met dezelfde schermgroottes en software komt als de iPhone 12-reeks, dus de capaciteitsverschillen kunnen wel merkbaar zijn.

iPhone 13 batterij

Een batterijduur van één volledige dag is ongeveer gemiddeld voor een smartphone, maar de helft van alle toestellen biedt meer aan. Apple ligt nu dichter bij dat gemiddelde dan vroeger, maar we hopen dat het bedrijf het toch nog iets beter gaat doen.

We vermoeden echter dat we daar nog even op moeten wachten, want deze batterijcapaciteiten liggen nog steeds achter die van de concurrentie. Samsung, Xiaomi en andere smartphoneontwikkelaars voorzien 5.000mAh batterijen in hun premium smartphones die met iPhones rivaliseren, en zij houden het dan ook iets langer uit.

Als iOS veel optimalisaties voor de batterij brengt of als iPhones kleiner zouden zijn dan hun bovenstaande concurrenten, zou een kleinere batterij geen probleem zijn. Helaas is dat niet het geval, op de kleine iPhone 12 Mini na, maar deze heeft ook een relatief kleine batterij.

Misschien heeft dit leak het niet bij het rechte eind en komt de iPhone 13 met een mooie batterijduur. Als DCS echter gelijk heeft, wat doorgaans het geval is, dan krijgen we weer een iPhone-reeks met een teleurstellende batterij.