iPhone 13 leak toont grotere camerabult

De release van de iPhone 13 is nog heel wat maandjes weg, maar we hebben al genoeg geruchten gehoord die stellen dat de nieuwe iPhone veel op zijn voorganger zal lijken. Een nieuw lek suggereert dat er toch wat veranderingen in design aanstaande zijn. Zo zou de camerabult van de iPhone 13 een heel stuk meer uitsteken dan in de iPhone 12. Het zou vooral gaan om de iPhone 13 Pro.

De camera's van de iPhone 12 Pro steken zo'n 1,7 mm uit vanaf de achterkant. Het camerablok van de iPhone 13 zou naar verluidt maar liefst 3,65 mm uitsteken. De schetsen in handen van MacRumors vertalen zich in de renders hieronder. De camera's van de standaard iPhone 13 steken iets minder uit dan de Pro-variant, namelijk zo'n 2,15 mm. Dat is nog altijd meer dan bij de iPhone 12.

(Image credit: MacRumors)

Het camerablok van de iPhone 13 Pro is zichtbaar breder en langer. De afmetingen bedragen 36 x 37 mm, waar die van de iPhone 12 en 12 Pro 28 x 30 mm bedragen. Het camerablok van de standaard iPhone 13 zal met 29 x 29 mm ongeveer gelijk blijven.

Waarom wordt de camerabult zo groot?

De grotere camerabult is naar verwachting nodig om verschillende camera-upgrades door te voeren. Geruchten stellen dat de LiDAR-scanner uit de iPhone 12 Pro Max naar de gehele iPhone 13-reeks zullen komen. Daarnaast zullen ze naar verluidt ook over geavanceerde groethoeklenzen beschikken.

Naarmate we dichter bij de release van de toestellen komen, zullen we ongetwijfeld meer te weten komen over de precieze specificaties. Houd in de tussentijd onze speciale iPhone 13-pagina in de gaten, waar we al het nieuws over het toestel delen.

