'iPhone 13 Pro beschikbaar in drie nieuwe kleuren'

Veel van de specificaties van de iPhone 13 zijn al gelekt, terwijl de toestelreeks van Apple pas in of rond september wordt verwacht. Een nieuw leak geeft ons ook een goed beeld van de mogelijke kleuropties waarin de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max zullen verschijnen.

Volgens leaker Lanzuk gaat het om de kleuren zwart, zilver, roségoud en 'sunset gold'. Hij plaatste dit nieuws op Naver (een Zuid-Koreaanse socialemediasite). De kleur 'sunset gold' zou een bronzen uiterlijk hebben, terwijl het roségouden model een stuk bleker is.

De iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max kwamen ter referentie in de kleuren grafiet, zilver, goud en pacifisch blauw. Als de geruchten kloppen, zou zilver de enige kleur zijn die terugkeert in de iPhone 13 Pro-reeks. De gouden versies die in het lek genoemd worden, klinken namelijk niet hetzelfde als de huidige gouden optie.

Matzwarte iPhone 13 Pro?

Enkele van deze kleuren zijn vaker de revue gepasseerd. De kleur matzwart is meerdere keren genoemd en wordt specifiek gelinkt aan de Pro-modellen. Het is daarom goed mogelijk dat matzwart een van de kleuropties wordt. Het zou in werkelijkheid mogelijk om een donkergrijze kleur gaan, met een metalen finish.

We hebben daarnaast ook geruchten gehoord over een bronzen of oranje kleur. Het zou kunnen dat het hierbij gaat om de 'sunset gold'-versie. Roségoud is nog niet eerder voorbijgekomen in geruchten, maar het is wel een kleur die eerder beschikbaar was voor iPhones. De komst ervan is dan ook aannemelijk.

Er is echter niets honderd procent zeker totdat Apple de iPhone 13-reeks officieel onthult. In de tussentijd kun je TechRadar in de gaten houden voor al het nieuws rondom de iPhone 13.

Via Apple Insider