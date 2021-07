'iPhone SE 3 verschijnt begin 2022'

De opvolger van de iPhone SE 2020 verschijnt mogelijk in het begin van 2022. Het toestel zou naar verluidt iPhone SE 3 heten.

Bronnen binnen de bevoorradingsketen van Apple stellen dat er meer kwaliteitstesters worden ingehuurd bij een dochteronderneming van TSMC, de belangrijkste leverancier van chipsets en componenten voor de iPhone SE en iPhone SE 2020. Dit meldt DigiTimes .

De tijdlijn van de eerdere SE-toestellen suggereert nu niet bepaald een ijzersterke trend. De eerste iPhone SE werd namelijk in 2015 gelanceerd en de tweede in 2020. Het lijkt erop dat de derde variant in de SE-reeks slechts twee jaar na het vorige model uitkomt.

iPhone SE in 2022

De iPhone SE 2020 verscheen in april van 2020. Het was een van de laatste toestellen alvorens de coronapandemie en lockdowns zorgden voor problemen met de productie van smartphones en andere technologische producten.

De iPhone SE 3 zou mogelijk over Sub-6 5G kunnen beschikken, waardoor het mogelijk een van de betaalbaardere 5G-smartphones op de markt wordt. Welke andere verbeteringen er naar het toestel komen is nog niet duidelijk. Houd TechRadar in de gaten voor meer nieuws over alles wat met iPhones en Apple te maken heeft.