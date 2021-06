iPhone 13 kleuren: geruchten wijzen op deze kleuropties

De iPhone 13, die waarschijnlijk in september verschijnt, komt ongetwijfeld in verschillende kleuropties. Een aantal mogelijke kleuren zijn al door de geruchtenmolen gehaald.

iPhones zijn doorgaans beschikbaar in verschillende kleuren. De iPhone 12 is verkrijgbaar in zes verschillende kleurvarianten, inclusief een nieuwe paarse variant. De iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max zijn verkrijgbaar in vier andere kleuren. In totaal zijn er tien kleuropties om uit te kiezen.

Matzwart

iPhone 12 Pro Max in kleur grafiet (Image credit: Apple)

Matzwart is een van de meest besproken verwachte kleuren tot nu toe. De kleuroptie wordt door verschillende bronnen genoemd. Er is zelfs een Apple-patent die focust op deze kleur.

Bronnen stellen dat deze kleur enkel voor de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max bedoeld is. De verwachting is dat het de kleur grafiet van de iPhone 12 Pro-reeks zal vervangen. Waarschijnlijk wordt de matzwarte kleur een erg donkere grijstint, in plaats van pikzwart. Mogelijk heeft het ook een metallic finish.

Roséroze

iPhone 13 Pro Max Rose Pink coming soon in December 2021 💕 pic.twitter.com/B4gPiO1MGCMay 5, 2021 See more

Een andere kleur waar we veel over horen is roséroze. Het Twitter-account van telefoonwinkel @PengPhones tweette dat deze kleur beschikbaar zou worden voor de iPhone 13 Pro Max. We zijn echter nog niet overtuigd.

We weten namelijk niet of de bron het vaker bij het juiste eind heeft gehad. Bovendien kiest Apple doorgaans niet voor dit soort kekke kleurtjes voor haar Pro-modellen. Daarnaast zouden we de kleur ook verwachten voor de iPhone 13 Pro, als deze überhaupt naar de 13 Pro Max zou komen.

Als de kleur een optie wordt voor een toestel uit de iPhone 13-reeks, denken we zelf eerder aan de iPhone 13 Mini. Al denken we zelf dat we de kleur waarschijnlijk helemaal niet zullen zien.

Oranje

Dezelfde bronnen die stellen dat er een matzwarte iPhone 13 komt, beweren ook dat Apple werkt aan een oranje (of mogelijke bronzen) iPhone 13 Pro. Het klinkt echter niet als een erg logische kleuroptie, waardoor het goed mogelijk is dat deze kleur niet verder dan het prototype-stadium zal komen.

Paars

iPhone 13 Pro Max in Purple coming soon in November 2021 pic.twitter.com/XQgb18cUIxJune 4, 2021 See more

Peng Phones heeft naast de bewering van roséroze ook benoemd dat de iPhone 13 Pro Max in november in een paarse uitvoering zou verschijnen. Er zijn echter weinig redenen om aan te nemen dat deze bewering juist is.

Zwart, wit en meer

iPhone 12 in kleur blauw (Image credit: TechRadar)

De bovenstaande kleuren zijn de enige varianten waar we tot nu toe geruchten over hebben gehoord. Er is echter een grote kans dat Apple ook een zwarte en witte variant van de iPhone 13 en iPhone 13 Mini zal uitbrengen. We weten namelijk dat de iPhone 12 en iPhone 11 ook in deze kleuren beschikbaar zijn.

Aangezien Apples Pro-modellen tot nu toe allemaal in het goud en zilver beschikbaar zijn gekomen, verwachten we deze kleuropties ook voor de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max.

Bovendien verwachten we ook een groene, blauwe, paarse en rode kleurvariant voor de niet-Pro-modellen. Deze kleuren zijn allemaal beschikbaar voor de iPhone 12 en voor een groot deel ook voor de iPhone 11.