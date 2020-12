Matzwarte iPhone en Apple Watch mogelijk op komst

De nieuwe iPhone-kleuren op de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max, zoals Oceaanblauw, trekken vaak de aandacht. Het lijkt erop dat Apple van plan is om de toestellen ook van een nieuwe kleur te voorzien: matzwart.

Patently Apple heeft een patent opgemerkt, waarbij het lijkt dat Apple momenteel onderzoekt hoe het matzwart kan produceren. Het is namelijk een lastige kleur om op geanodiseerd metaal te krijgen. Aluminium, titanium en staal worden allemaal genoemd in het patent.

Deze technische uitdagingen zijn de reden waarom matzwarte apparaten vaak van plastic zijn, in plaats van metaal. Apple denkt dat het een manier heeft gevonden om matzwarte stalen toestellen te ontwikkelen. Deze ontwikkeling zou de hardware een mooie, doch subtiele look kunnen geven.

Het patent geeft schetsen weer van een iPhone, een Apple Watch, een iPad en een MacBook. Het heeft er alle schijn van dat Apple de matzwarte finish graag naar zowat elk apparaat wil brengen dat het bedrijf maakt. We zullen moeten afwachten om te zien of het succesvol is.

Zwarte lak

Zoals dat met patenten gaat, is er geen garantie dat Apple een manier vindt om de matzwarte finish daadwerkelijk naar toestellen te brengen. Patenten tonen enkel waar de fabrikant mee bezig is. We kunnen daarom niet met zekerheid zeggen dat er ooit een matzwarte stalen iPhone zal verschijnen.

Apple heeft eerder wel een matzwarte iPhone uitgebracht: de iPhone 7. De kleur is echter nooit meer gebruikt in andere iPhone-modellen of andere producten. Dit heeft waarschijnlijk alles te maken met de moeilijkheid om dit te produceren.

Een matzwarte MacBook Air of MacBook Pro zouden vanwege de omvang nog lastiger zijn om te maken. Het zou kunnen dat we over een jaar apparaten met een matzwarte finish zullen zien, maar het is ook mogelijk dat deze uiteindelijk toch niet verschijnen. De tijd zal het leren.

Via MacRumors