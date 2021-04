Apple onthult paarse iPhone 12

Apple heeft op het Spring Loaded-evenement een nieuwe kleurversie van de iPhone 12 uit de doeken gedaan. Het toestel van de fabrikant uit Cupertino is binnenkort namelijk verkrijgbaar in het paars, al lijkt het naar onze mening meer op een lavendelachtige kleur.

De paarse kleuroptie komt in de Benelux beschikbaar voor de reguliere iPhone 12 en iPhone 12 Mini.

De iPhone 12 is door deze nieuwe kleurversie nu verkrijgbaar in maar liefst zes kleuren: zwart, wit, blauw, groen, rood en paars.

Hoewel deze aankondiging niet zo interessant is als een volledig nieuwe smartphone-onthulling, is het voor geïnteresseerde kopers handig om te weten dat er een nieuwe kleuroptie bij is gekomen.

De paarse iPhone 12 is in de Benelux vanaf 23 april te pre-orderen via onder andere de webshop van Apple zelf. Op 30 april start de officiële verkoop van het product.

Spring Loaded: andere aankondigingen

Op het Spring Loaded-evenement is er gelukkig meer onthuld dan alleen een nieuw kleurtje. Zo zijn er tal van nieuwe producten gepresenteerd.

Raak je constant je sleutels, portemonnee of andere niet aan Apple-gerelateerde producten kwijt? Dan bieden de Apple AirTags uitkomst. Deze tracker werkt op basis van Zoek Mijn, de app die op je iPhone staat. Via deze applicatie zie je exact waar jouw item met AirTag zich bevindt. Vanaf 30 april zijn de AirTags beschikbaar.

Een andere interessante onthulling is die van de iMac (2021). Deze 24 inch desktop is uitgerust met Apple's razendsnelle M1-chipset. Niet alleen is hij van binnen bijzonder krachtig, je kunt hem ook in maar liefst zeven kleuren bestellen: groen, geel, oranje, roze, paars, blauw en zilver.

Verder presenteerde Apple ook de nieuwe iPad Pro (2021), welke eveneens is uitgerust met Apple's krachtige M1-chipset. Het is veruit de krachtigste tablet die Apple ooit gemaakt heeft. De tablet is vanaf 30 april verkrijgbaar in de winkels.