Apple Event 2021: wanneer is het en wat kunnen we verwachten?

Sommige evenementen van Apple vinden steeds op vast momenten plaats, waaronder het WWDC en de lanceringen van nieuwe iPhones. Andere kennen iets meer variatie, zoals het voorjaarsevenement van Apple.

Apple houdt meestal een evenement in maart. Het exacte tijdstip en de aankondigingen variëren van jaar tot jaar.

We zijn er zelfs niet zeker van óf er dit jaar wel een Apple Event in het voorjaar plaatsvindt, laat staan wat we daar mogen verwachten. Er circuleren wel enkele geruchten rond, waaronder een mogelijke datum. Je vindt alle informatie hieronder, met een overzicht van de aankondigingen die het bedrijf zou kunnen maken.

In een notendop

Wat is het? Een evenement waar we nieuwe iPads en andere technologie zien verschijnen

Een evenement waar we nieuwe iPads en andere technologie zien verschijnen Wanneer is het? Mogelijk april

Wanneer zal het Apple Event 2021 plaatsvinden?

Als Apple deze lente een evenement laat plaatsvinden, dan vermoeden we dat het dit jaar in april valt. De meest recente geruchten wijzen naar een niet nader gespecificeerde datum in april.

Dat tijdskader is afkomstig van Jon Prosser (een bekend leaker), maar het is wel het derde tijdskader dat hij hierover suggereert. Neem het dus best met een korreltje zout.

Maart is doorgaans de maand waarin het evenement plaatsvindt. Eerdere geruchten gaven 23 maart als datum, maar dat bleek incorrect.

Dat is een van de data die Prosser eerder opgaf, maar hij was hierin niet alleen. Leaker DuanRui opperde op Twitter hetzelfde.

Daarvoor suggereerde Prosser dat het evenement op 16 maart viel. Ook dit werd door andere Twitter-leakers met een minder geloofwaardige achtergrond bevestigd, zo merkte het Taiwanese Economic Daily News op. Het spreekt voor zich dat ze het toen ook niet bij het rechte eind hadden.

Wat te verwachten op het Apple Event 2021

We weten nog niet zeker wat we op het voorjaarsevenement van Apple mogen verwachten, maar we hebben toch een idee. De volgende zaken zijn het meest waarschijnlijk.

iPad Pro (2021)

De iPad Pro 2020 (Image credit: Future)

De iPad Pro (2021) wordt mogelijk de hoofdaankondiging op het evenement van Apple. Meerdere bronnen stellen dat er in maart een nieuw model verschijnt. Aangezien het laatste model ook in maart van 2020 verscheen, zou dat kunnen kloppen.

Dat is natuurlijk geen belofte dat de tablet in het voorjaar wordt aangekondigd, maar het is onwaarschijnlijk dat Apple twee verschillende aankondigingen doet in één maand. Prosser liet ook al uitschijnen dat het toestel op dit evenement wordt gelanceerd.

De iPad Pro (2021) is al in meerdere leaks verschenen. Hij zou naar verluidt met een Mini LED-scherm komen dat een verbeterde contrastratio en kleurenreproductie biedt ten opzichte van een normaal LCD-scherm.

We hebben ook gehoord dat het in zowel een formaat van 11 inch als 12,9 inch komt, met mogelijke ondersteuning voor 5G. Er zou ook een A14 Bionic-chipset inzitten (zoals de iPhone 12-reeks) en hij heeft een licht aangepast ontwerp in vergelijking met zijn voorganger.

iPad Mini 6

De iPad Mini (2019) (Image credit: TechRadar)

We kunnen ook de iPad Mini 6 verwachten op het Apple Event 2021. Ming-Chi Kuo (een Apple-analist met een geloofwaardige reputatie) verwacht de tablet in de eerste helft van dit jaar. Jon Prosser stelde ook dat er "iPads" zouden verschijnen in maart. Het meervoud suggereert meerdere modellen, dus het is niet uitgesloten dat de iPad Pro (2021) en iPad Mini 6 beide opduiken.

We hebben wel minder nieuws zien verschijnen rond de iPad Mini 6, dus we nemen die iets minder serieus dan de iPad Pro (2021).

De voorlopige geruchten suggereren dat hij met een groter scherm komt van 8,5 inch (ten opzichte van de 7,9 inch van de iPad Mini uit 2019). Het behoudt mogelijk ook de Lightning-poort (in plaats van over te schakelen naar USB-C) en gebruikt een A13 Bionic-chipset net als de iPhone 11-reeks.

AirTags werken naar verluidt als Tile trackers (Image credit: Tile)

We kunnen ook eindelijk de langverwachte Apple AirTags hun opwachting zien maken. Jon Prosser stelde dat deze in maart zouden verschijnen, dus het aankomende evenement zou een ideaal platform zijn.

De AirTags werken naar verluidt op dezelfde manier als Tile-trackers. Je kan ze dus bevestigen aan jouw spullen, zoals een tas of portefeuille. Als je ze kwijtraakt of ze gestolen worden, kan je jouw bezittingen hiermee terugvinden. De AirTags maken waarschijnlijk gebruik van de functionaliteiten van Apples Find My-app. Ze zullen daarnaast in staat zijn om gebruik te maken van het grote netwerk van mensen met iPhones om te helpen bij het tracken.

Apple AirPods 3

Een gelekt beeld van de AirPods 3 (Image credit: 52audio)

Een aantal bronnen suggereren dat de AirPods 3 misschien in de eerste helft van 2021 verschijnen, wat april kan zijn. Prosser heeft ook laten weten dat ze klaar zijn om gelanceerd te worden, al gaf hij eerder aan dat hij niets had vernomen over de AirPods (of iMacs). We zijn dus niet zeker of ze hun opwachting zullen maken.

Leaks stellen dat ze korter worden, net als de AirPods Pro, en voorzien van ventilatiekanalen die de druk van je oren halen, zodat ze ook bij langer gebruik comfortabel zitten. Ze kunnen ook bijkomende fitnessfuncties hebben, waaronder de mogelijkheid om je hartslag of zuurstofwaarden te meten.

Andere mogelijkheden

De bovenstaande producten zijn volgens ons de meest waarschijnlijke aankondigingen voor het Apple Event dat zich binnenkort kan voordoen, maar er zijn nog andere opties.

We kunnen ook een nieuwe iMac of MacBook zien verschijnen, of zelfs een nieuwe Apple TV (die volgens Prosser klaar is, maar hij heeft nog niet laten weten of deze op het evenement verschijnt).

Ook andere AirPods-modellen (zoals de AirPods Pro 2 of AirPods Pro Lite) behoren tot de mogelijkheden, net als een nieuwe iPad (2021) en zelfs de iPhone SE 3.

Er is niet evenveel bewijs voor deze toestellen als de andere die we hebben besproken, maar we kunnen ze niet volledig uitsluiten. De enige toestellen die we niet hoeven te verwachten zijn de iPhone 13-reeks en de Apple Watch 7. Deze worden hoogstwaarschijnlijk in september gelanceerd.