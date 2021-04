'Apple Event vindt plaats op 20 april'

Komt het Apple Spring Event er deze maand wel of niet? Het Apple Event zou aanvankelijk in maart plaatsvinden, waarna het naar april zou zijn verplaatst. Vervolgens ontstonden er geruchten dat ook april de boot zou missen. Het lijkt er echter op dat het Apple Event toch zal plaatsvinden deze maand, en wel op 20 april.

MacRumors ontdekte dat Siri antwoord geeft op de vraag "Wanneer vindt het volgende Apple Event plaats?" met de woorden "Het speciale evenement vindt plaats op dinsdag 20 april, in het Apple Park in Cupertino, Californië. Je kunt alle details vinden op Apple.com".

Afbeelding 1 van 2 Siri onthult de datum op een Mac: 20 april (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 2 Siri onthult de datum op een iPhone: 20 april (Image credit: TechRadar)

Het lijkt erop dat Siri dit antwoord alleen geeft in bepaalde regio's. Het werkte bij ons enkel als we de taal op US English zetten.

20 april is echter niet het enige gerucht omtrent Apple releases. @LeaksApplePro suggereert dat Apple vandaag, op 13 april, de nieuwe iPad Pro en het Magic Keyboard zal aankondigen. Daarnaast stelt de leaker dat de Apple AirTags zijn vertraagd.

What would you say if I told you there isn’t an event? Press release for iPad Pro + Magic Keyboard next Tuesday.AirTags delayed.April 6, 2021 See more

Het is nog altijd niet honderd procent duidelijk wanneer het volgende Apple Event plaatsvindt of wanneer de volgende aankondiging is. We kunnen niets anders dan afwachten om erachter te komen of de genoemde data correct zijn en welke apparaten er precies worden onthuld. We verwachten de komende tijd in elk geval een iPad Pro, iPad Mini 6, Apple AirTags, Apple AirPods 3 en een nieuwe Apple TV.