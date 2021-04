Apple TV 4K 2021: prijs, releasedatum, afstandsbediening en processor

Na vier jaar wachten heeft Apple tijdens zijn Apple Spring Loaded-event een nieuw model van de Apple TV 4K aangekondigd.

Deze zesde generatie van Apple TV-hardware is eindelijk onthuld. Apple CEO Tim Cook gaf ons in zijn evenement een eerste blik op de streaming dienst. Deze komt met zowel een nieuwe Siri-afstandsbediening als een nieuwe processor en high frame rate (HFR)-ondersteuning. De release van de Apple TV 4K (2017) vond vier jaar geleden plaats, en vorig jaar zagen we de lancering van het Apple TV Plus streaming platform. Het was dus hoog tijd voor wat vernieuwing.

Wat is er echter aangekondigd? Hoe ziet het eruit en wat zal het kosten? In deze gids van de nieuwe Apple TV doorlopen we alle beschikbare informatie.

In het kort

Wat is het? Een nieuwe versie van de Apple TV set-top box

Een nieuwe versie van de Apple TV set-top box Wanneer verschijnt het? Eind mei (beschikbaar voor pre-order op 30 april)

Eind mei (beschikbaar voor pre-order op 30 april) Wat zal het kosten? 199 euro voor de 32GB versie / 219 euro voor 64GB

Nieuwe Apple TV 4K 2021: releasedatum en prijs

De Apple TV 4K (2021) zal in "de tweede helft van mei" worden uitgerold, maar pre-orders zullen mogelijk zijn vanaf 30 april. Je kan het nu dus nog niet bestellen, maar je zal ook niet al te lang meer moeten wachten. Het verschijnt voor de lancering van het tweede seizoen van Ted Lasso (dat in juli verschijnt), maar de reeks zal ook beschikbaar zijn op andere toestellen met de Apple TV app, zolang je natuurlijk een Apple TV Plus-abonnee bent.

(Image credit: Apple)

We hebben ook de prijzen voor de Apple TV 4K bevestigd gekregen. Je betaalt 199 euro voor de versie met 32GB, en 219 euro als je liever 64GB hebt. Daarmee krijgt het dezelfde prijzen als het vorige model van de Apple TV 4K (2017).

Je zal echter ook in staat zijn om te kiezen voor de bestaande Apple TV HD met de nieuwe Siri-afstandsbediening voor slechts 159 euro. Dat is niet veel verschil in vergelijking met het Apple TV 4K-model, wat een beetje teleurstellend is.

Er werd ook vermeld dat "de nieuwe Siri-afstandsbediening apart verkrijgbaar is voor 65 euro en compatibel zal zijn met de vorige generatie Apple TV 4K en Apple TV HD."

Apple TV 4K 2021: specs en functies

(Image credit: Apple)

De nieuwe Apple TV 4K (2021) komt natuurlijk met wat nieuwe interne hardware. Dat zou niet zo'n verrassing mogen zijn, gezien de vorige iteratie vier jaar geleden uitkwam.

De langverwachte upgrade naar een A12 Bionic processor, die ook in de iPad (2020) en iPhone XS zit, werd bevestigd. Die chip gaat nu al enkele jaren mee, maar hij zal zeker een upgrade vormen. Zo zullen zowel 4K upscaling als motion control verbeteringen kennen, wat wordt bijgestaan door de toevoeging van high-frame-rate HDR. Deze verbeteren sportuitzendingen en actiefilms, die ook van jouw iPhone via AirPlay gestreamd kunnen worden.

Dolby Vision HDR en Dolby Atmos audio werden al ondersteund op het vorige model, en ze zijn dan ook hier weer te vinden. Andere belangrijke iOS-functies zoals Apple AirPlay (voor het casten van andere iOS-toestellen), Apple HomeKit (voor smart home-connectiviteit) en de stemassistent Siri zijn ook weer van de partij, samen met Audio Sharing waardoor je twee paar AirPods kan verbinden.

Er is een nieuwe toevoeging waarbij je "automatisch de kleurbalans kan opmaken" van je smart TV middels jouw iPhone. Als je over een compatibele iPhone beschikt (we verwachten dat dit de meer recente modellen worden), dan zal je ermee in staat zijn om de kleurenoutput van jouw TV te meten en vervolgens de video-output van de Apple TV 4K te kalibreren.

Op de Engelstalige website van Apple stelt het bedrijf dat "Apple TV 4K nu werkt met jouw iPhone om automatisch te kalibreren naar wat je kijkt. Richt je iPhone een keer naar je TV-scherm, en geniet van jouw series en films zoals ze eruit moeten zien."

(Image credit: Apple)

De kalibratie van jouw beeldinstellingen krijgt steeds meer focus van TV-fabrikanten. Functies zoals Dolby Vision IQ of Intelligent Sensing passen de instellingen automatisch aan naarmate jouw omgeving. AI-kalibratie kan ook de modus van jouw televisie aanpassen afhankelijk van de content waar je naar kijkt. We zullen eerst met het toestel aan de slag moeten gaan alvorens we weten hoe goed deze trucjes van Apple werken. We vermoeden wel dat het succes ervan zal afhangen van de mogelijkheden van je televisie. Jouw televisiescherm zal immers niet van Apple komen.

Je krijgt ook bijkomende functies of diensten op de Apple TV-app, waaronder Apple TV Fitness Plus of Apple Music. Hou er wel rekening mee dat deze ook met hun eigen abonnementen komen. We verwachten dat een Apple TV 4K 2021 wel vergezeld zal zijn van enkele gratis proefperiodes voor deze diensten. Je zal er op langere termijn echter wel wat meer voor moeten bijleggen.

Apple TV 4K 2021: aanpassingen aan Apple TV Remote

(Image credit: Apple)

We hebben ook een mooi beeld gekregen van de nieuwe Apple TV Remote die de Apple TV 4K 2021 zal vergezellen. Het is een slank toestel met een aluminium behuizing die naar verluidt uit één stuk is gemaakt. De Siri-knop is ook naar de rechterzijde van de afstandsbediening verplaatst. Er is tevens een grote ronde drukknop bovenaan waarmee je kan scrollen om terug of verder te spoelen.

Deze nieuwe afstandsbediening komt ook met besturing voor je televisie, wat inhoudt dat je hem ook kan gebruiken om jouw smart TV aan te zetten.

Apple TV 4K 2021: gaming features

Een van grote redenen voor de upgrade van de Apple TV 4K 2021 is Apple Arcade, de gaming abonnementsdienst op iOS-toestellen. De geüpdatete A12 Bionic chipset zal er ongetwijfeld voor zorgen dat games iets aangenamer spelen, maar de Apple TV 4K 2021 zal ook dan nog steeds beter zijn voor kwaliteitsvolle indie gamies dan grote baanbrekende titels.

Je kan jouw PlayStation en Xbox Wireless-controllers erop aansluiten, wat ook bij de vorige versie van de Apple TV 4K het geval was. De ondersteuning voor de PS5 DualSense en Xbox Series X controller verscheen in de Apple tvOS 14.5 bèta in het begin van dit jaar.

Apple TV 4K 2021: wat is HFR?

(Image credit: Apple)

Een van de meest opmerkelijke aankondigingen tijdens de onthulling was dat de Apple TV 4K 2021 ondersteuning krijgt voor high frame rate HDR, wat het aantal beelden per seconde omhoog krikt bij content die compatibel is. Zo krijg je steeds een vlot beeld zelfs als er veel beweging op je scherm plaatsvindt.

Op de Engelstalige productpagina van het model van 2021 stelt Apple het volgende: "Met een dubbele frame rate voor high dynamic range (HDR) video levert de Apple TV 4K meer heldere en realistische kleuren en meer detail. Snelle sporten zien er ongelofelijk vloeiend uit. Natuurdocumentaires komen tot leven. En YouTube spring van het scherm."

In de wereld van films betekent high frame rate of HFR alles dat boven de 24fps ligt, maar voor sport en documentaires ligt het dichter bij 100-120fps. Dat is ideaal voor levensechte cinematografie en de omschakeling naar 4K TV's van 120Hz.

Het lijkt alsof alles dat je hiermee bekijkt enorm vloeiend zal aanvoelen, maar dat is niet het geval. Dit zal beperkt worden tot een kleine hoeveelheid uitzendingen en series, zo stelt de voetnoot van Apple: "High Frame Rate HDR content is voorlopig beperkt. Bijkomende content binnenkort beschikbaar."

Apple TV 4K 2021: leaks en geruchten

De Apple TV 4K 2021 werd voorafgegaan door enkele leaks en geruchten die niet allemaal even geloofwaardig bleken.

In het begin van dit jaar hoorden we dat er een upgrade ging komen aan de afstandsbediening. Dit gerucht kwam na een lek van tvOS 14-code, en bleek dan ook waar te zijn.

Een van de meest interessante geruchten die we zagen verschijnen, was dat de nieuwe Apple TV een hybride-toestel ging worden dat een combinatie vormt van een smart display en een streamingtoestel. Er werd ook geopperd dat hij met een camera ging komen voor videoconferenties.

We hebben echter een veel eenvoudigere versie van de Apple TV 4K gekregen, dus deze nieuwigheden zullen misschien allemaal nog wel even op zich laten wachten.