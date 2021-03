'iPhone 13 Pro groothoekcamera krijgt flinke upgrade'

De iPhone 13 Pro and Pro Max zullen naar verluidt over een aantal camera-upgrades beschikken. Volgens nieuwe geruchten worden de Pro-toestellen voorzien van een verbeterde optische beeldstabilisatie (OIS) en autofocus. Het gaat hierbij om een upgrade voor de groothoeklens. De verbeteringen zullen niet naar de andere iPhone 13-modellen komen, aldus bronnen aan Digitimes .

Eerder hoorden we al geruchten over de camera's van de iPhone 13. De selfiecamera zou met een infraroodcamera in een enkele module worden gestopt, waardoor er een kleinere notch mogelijk moet worden. Volgens geruchten zullen de groothoeklenzen een upgrade krijgen ten opzichte van de iPhone 12-reeks, van een diaframagetal van f/2.4 naar een van f/1.8. Hierdoor zijn betere prestaties mogelijk bij weinig licht. De meningen zijn verdeeld of het naar alle iPhone 13-modellen komt of enkel naar de iPhone 13 Pro en Pro Max. Mogelijk komt de LiDAR-scanner dit keer wel naar de goedkopere iPhone 13-modellen.

Het duurt nog even voordat de iPhone 13-reeks onder ons is. Het is zelfs mogelijk dat het toestel bewust wordt vertraagd, zodat de iPhone 12 wat meer tijd heeft om te schitteren. Het is nog erg vroeg om alle geruchten te geloven, dus voor nu moeten we het nieuws met een korrel zout nemen. Het is echter wel te verwachten dat Apple enige upgrades naar de camera's van de iPhone 13 zal brengen.