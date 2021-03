iPhone 13: vijf dingen die we geleerd hebben

Het is een drukke week geweest voor geruchten over de iPhone 13 . Het nieuwe toestel van Apple moet eindelijk weer wat nieuws brengen naar de wereld van smartphones.

Zoals altijd krijgt het nieuwe vlaggenschip van Apple een aantal nieuwe prestatieverbeteringen en camera-upgrades ten opzichte van de voorgangers. Sinds de iPhone X is het design van de iPhones vrij gelijk gebleven. De iPhone 12 was hier een slechts een kleine afwijking.

Hieronder hebben we de laatste geruchten over de iPhone 13 voor je op een rijtje gezet. Natuurlijk moeten we deze geruchten met een korrel zout nemen totdat Apple deze zelf bevestigt, maar we hebben in ieder geval al een vermoeden van wat we kunnen verwachten als de iPhone 13 in september 2021 - of misschien bewust later - zal verschijnen.

1. 1TB opslaggeheugen

Er wordt beweerd dat Apple van plan is om een iPhone 13-model uit te brengen met tot wel 1TB aan opslaggeheugen. Dit zou het eerste iPhone-model zijn van het bedrijf uit Cupertino, Californië dat zoveel ruimte biedt. Er bestaan wel al langer 1TB-versies van de iPad Pro.

Momenteel bieden de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max tot 512GB aan opslag. Dat is het hoogste opslaggeheugen dat een iPhone tot nu toe heeft geboden. Deze modellen zijn ook erg prijzig. Het is dan ook niet moeilijk in te denken wat een 1TB-iPhone 13 wel niet zal kosten.

Dit is echter niet de eerste keer dat een gerucht van 1TB opslag in de nieuwe iPhone de revue passeert. YouTube-kanaal Front Page Tech beweerde hetzelfde in januari. We denken dat we wel kunnen stellen dat de iPhone 13 met een indrukwekkende opslag kan komen.

2. Een ingebouwde vingerafdrukscanner in het scherm

Sinds de thuisknop vanaf de iPhone X in 2017 is verdwenen, hebben iPhones de Face ID-technogie gekregen ter vervanging van de oude vingerafdrukscanners.

In 2021 keert Apple mogelijk terug naar haar roots. Apple-leaker Mark Gurman suggereert namelijk dat de iPhone 13 een in-screen vingerafdrukscanner krijgt. Vrijwel ieder Android-vlaggenschip van het moment beschikt overigens over zo'n ingebouwde vingerafdrukscanner in het scherm.

Een in-screen vingerafdrukscanner is precies wat je ervan verwacht: de sensor bevindt zich onder het scherm en leest natuurlijk je vingeradruk af. Of Apple afscheid neemt van Face ID ten behoeve van deze nieuwe biometrische methode om in te loggen, is niet bekend.

(Image credit: Future)

3. Verbeterde LiDAR-sensoren

Een ander bericht suggereert dat de iPhone 13-familie een verbeterde LiDAR-camera zal krijgen. Bij de iPhone 12 hadden enkel de 12 Pro en 12 Pro Max een LiDAR-sensor aan boord.

LiDAR (Light Detection and Ranging) werkt met behulp van lasers om de afstand en diepte van objecten te bepalen. Hierdoor kun je een scan maken van je omgeving. Dit soort sensoren worden ook gebruikt in veel zelfrijdende auto's. Apples premium iPhone 12-modellen gebruiken de technologie om AR-ervaringen te kunnen bieden. Het zou een handige toevoeging zijn als de iPhone 13 over nog betere LiDAR-sensoren zal beschikken.

4. Verbeterde 5G-snelheden

Nadat er geruchten verschenen dat de iPhone 13-reeks over Qualcomms nieuwe Snapdragon X60 modem zal beschikken, is het goed mogelijk dat er verbeteringen komen naar de snelheid van 5G op de toestellen.

Apple gebruikte een 7nm Snapdragon X55 modem op de iPhone 12-familie, waar een 5nm chipset voor een betere krachtefficiëntie zou moeten zorgen en dus ook een betere batterijduur moet leveren voor de iPhone 13. Het verbeterde modem moet 5G-data tegelijk kunnen groeperen van zowel mmWave en sub-6GHz banden. Zo kan het de optimale combinatie van hoge snelheden en low-latency bereiken.

(Image credit: Future)

5. Geen poorten

Hoewel geruchten over een poortloze iPhone 13 al langere tijd rondgaan, heeft verkregen informatie door Appleosophy nieuw licht geschenen op een iPhone zonder Lightning-poort.

Naar verluidt wordt er door Apple onderzocht of een iPhone ook via internet kan worden hersteld. Het zou dan wifi of bluetooth gebruiken in plaats van een fysieke kabel om de iPhone te resetten. Het is dus mogelijk dat de iPhone 13 volledig zonder kabels te resetten is (buiten de optie op de telefoon zelf om).

Volgens de geruchten moet het apparaat een soort hulpsignaal afgeven via wifi of bluetooth, waardoor er een computerverbinding tot stand komt. Het is ook mogelijk dat de smartphone zelf door het herstelproces gaat, zodra het online is.