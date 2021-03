Wordt de iPhone 13 bewust vertraagd?

In 2020 verscheen de iPhone 12 iets later dan verwacht. Normaal gesproken verschijnen Apples nieuwe smartphones in september, maar de iPhone 12 arriveerde in oktober. De kleine vertraging was te wijten aan de coronacrisis, maar het lijkt erop dat het goed heeft uitgepakt voor het merk. Het is mogelijk dat de iPhone 13 daarom ook wordt vertraagd.

Volgens Counterpoint Research heeft "de beslissing om de lancering van de iPhone 12 uit te stellen goed uitgepakt" om twee redenen. Als eerste heeft de vertraging van de iPhone 12 ervoor gezorgd dat de iPhone 11 en iPhone SE (2020) langer in de spotlight stonden.

Ten tweede heeft de vertraging ervoor gezorgd dat de vraag naar de iPhone 12 is gestegen. Waar schaarste is, is namelijk vaak vraag.

Toch heeft de verkoop van iPhones wel een lichte klap opgelopen. Apple verkocht in 2020 zo'n 41,3 miljoen toestellen. Volgens Counterpoint gaat het slechts om 1 procent minder dan in 2019. De schade is dus zeer beperkt gebleven.

Andere bedrijven hebben meer problemen gehad met de verkoop. De cijfers van Samsung zijn met 12 procent gedaald en die van Huawei met maar liefst 43 procent. Al kan laatstgenoemde ook (deels) te wijten zijn aan de handelsban met de Verenigde Staten.

Hoe zit het met de iPhone 13?

De vertraging van de iPhone 12 is waarschijnlijk te wijten aan de effecten van de coronapandemie. De verwachting is dat Covid-19 niet meer zo'n grote factor is in 2021 voor de komst van de iPhone 13. Toch is het mogelijk dat dit toestel wordt vertraagd.

De observaties van Counterpoint Research wijzen geen van allen expliciet naar de coronapandemie. Zowel de hype rond de iPhone 12 als de gestegen verkoop van de oudere telefoons van Apple waren geen directe gevolgen van de pandemie, maar eerder gevolgen van de vertraging van de iPhone 12. Er is op dit moment dan ook geen reden om aan te nemen dat de coronacrisis de lanceringsdatum van de iPhone zal beïnvloeden.

Als Apple de lanceringsdatum van de iPhone 13 echter weer terugbrengt naar de gebruikelijke releasemaand september, betekent dit dat de iPhone 12-reeks een relatief beperkte tijd in de schijnwerpers heeft gestaan. Dit zou in strijd zijn met de redenen van Counterpoint van het succes van de iPhone 12.

Hoewel het moeilijk te kwantificeren is hoe een hype wordt opgebouwd, heeft Apple nog altijd een evenement in september 2020 gehouden, waarin het de iPad 10.2, iPad Air 4, Apple Watch 6 en Watch SE liet zien. Als Apple ook vier nieuwe smartphones had uitgebracht, zouden enkele producten niet de tijd hebben gekregen om echt te schitteren.

Het lijkt er dus op dat een uitgestelde productlancering de enige manier is waarop Apple het hoofd kan bieden aan de lancering van heel veel verschillende apparaten tegelijk. Het opzettelijk tegenhouden van de lancering van de iPhone 13 zou Apple Watches en iPads, evenals de iPhone 12, meer tijd geven om te stralen en zo ook de verkoopcijfers ervan verhogen.

Op dit moment kunnen we slechts speculeren. Bovendien is het is bijna onmogelijk om van tevoren te zeggen wat Apple gaat doen. We zullen tot later dit jaar moeten wachten om een beter beeld te krijgen van de plannen van het bedrijf voor de lancering van de iPhone 13 en de andere apparaten in 2021.

