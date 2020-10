AirTags mogelijk onthuld tijdens Apple Event in november

Er gaan al jaren geruchten rond over de Apple AirTags, maar volgens een tipgever zijn de trackers eindelijk klaar om aangekondigd te worden. Als er mogelijk een Apple Event plaatsvindt in november, is het aannemelijk dat de AirTags dan hun entree zullen maken.

Tipgever Jon Prosser stelt op Twitter dat de laatste tests voor de AirTags op 6 november tot een einde komen en dat de apparaatjes waarschijnlijk binnen een maand erna kunnen worden verzonden. Hierdoor is een aankondiging in november waarschijnlijk.

Apple heeft zelf nog niets bekend gemaakt over een evenement in november, maar er zijn wel geruchten dat er op 17 november een nieuwe Apple Mac zal verschijnen.

Eerder werd er gespeculeerd dat de Apple AirTags zouden worden getoond tijdens het WWDC-evenement voor ontwikkelaars in juni of gelijktijdig met de aankondiging van de iPhone 12. Aangezien we nog steeds wachten, is november mogelijk de maand waarin deze kleine trackers het daglicht zullen zien.

Er hangt iets in de lucht

Er wordt aangenomen dat de Apple AirTags eenzelfde rol zullen vervullen als de Tile-trackers die reeds op de markt zijn. De AirTags zijn te bevestigen aan jouw gadgets en bezittingen, waardoor je deze kunt lokaliseren wanneer ze zoekraken, middels de bestaande Find My-app.

Patentaanvragen die door Patently Apple zijn opgemerkt, suggereren dat de AirTags op verscheidene manieren te lokaliseren zijn, zoals via wifi en bluetooth. Ook worden spatwaterdichtheid en een ingebouwde batterij genoemd in de aanvragen.

De documenten vermelden hoe AirTags kunnen worden gebruikt om gelokaliseerde informatie op een apparaat weer te geven, zoals een QR-code dat kan. De AirTags zouden zelfs in staat zijn om je houding te volgen en te corrigeren.

Het gerucht gaat dat er twee verschillende formaten AirTags verschijnen. We moeten wachten op de officiële onthulling om te zien wat deze kleine trackers precies kunnen. Zodra Apple iets bekendmaakt, ben je bij TechRadar op de juiste plek.