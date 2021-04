iPad Pro 2021 met M1-chip officieel uit de doeken gedaan

De nieuwe iPad Pro voor 2021 is uit de doeken gedaan tijdens het Apple Event op 20 april. Net als de MacBook Air en MacBook Pro van vorig jaar, beschikt de tablet over de snellere M1-chip van Apple.

De iPad Pro 2021 is beschikbaar in 12,9 inch en 11 inch, beschikt over een Liquid Retina XDR-display en heeft een opslagcapaciteit tot wel 2TB. Daarnaast beschikt de tablet over 5G.

Releasedatum en prijs

(Image credit: Apple)

De iPad Pro 2021 is door Apple zelf bevestigd op het Apple Event op 20 april.

De iPad is beschikbaar voor een prijs van 899 euro voor het 11 inch model. De 12,9 inch variant komt met een prijskaartje van 1219 euro.

Vanaf 30 april is de iPad Pro 2021 te bestellen via onder meer de Apple-webshop. Vanaf half mei wordt de iPad in de winkels verwacht.

De nieuwste tablet van Apple is beschikbaar met een opslagcapaciteit van 128GB, 256GB, 512GB, 1TB of 2TB. Daarnaast zou er max. 16GB RAM-geheugen beschikbaar zijn.

Design en display

(Image credit: Apple)

De Apple iPad Pro 2021 is beschikbaar in twee formaten: 12,9 inch en 11 inch. Als je voor het grotere model kiest, krijg je de beste schermspecificaties die we ooit in een iPad hebben gezien. Hetgaat om een Mini LED-technologie die bekend staat als Liquid Retina XDR.

Het Liquid Retina XDR-scherm heeft een piekhelderheid van 1600 nits. De schermresolutie bedraagt 2388x1668. Bovendien is er een verversingssnelheid van 120Hz aanwezig, evenals een contrast ratio van 1.000.000:1.

Het 11 inch model beschikt over iets mindere specificaties, maar biedt nog altijd 600 nits aan helderheid. Verder lijkt er weinig te zijn veranderd ten opzichte van de iPad Pro uit 2020 als we het over het design hebben.

Beide iPad Pro's beschikken over ProMotion en True Tone, waardoor ze een uitstekende cinematische ervaring moeten bieden voor het bekijken van content in HDR en Dolby Vision.

Prestaties en specificaties

(Image credit: Apple)

Apple heeft de M1-chip uit de laatste MacBooks nu ook naar de iPad Pro gebracht. Hierdoor is de iPad Pro 2021 de snelste iPad ooit. Het heeft de potentie om een van de beste tablets op de markt te worden.

Volgens Apple is er een 8-core GPU aanwezig, die voor een prestatieboost van 50 procent moet zorgen ten opzichte van de iPad Pro 2020.

Daarnaast is er voor het eerst een Thunderbolt-poort aanwezig op de nieuwe iPad Pro. Ook beschikt de nieuwe iPad over supersnelle 5G-ondersteuning.

We weten nog niet hoe lang de batterij van de iPad Pro zal meegaan, maar Apple beweert dat het "een volledige dag" meegaat. Wat dit in de praktijk betekent, is iets wat we pas zeker kunnen weten als we de iPad Pro 2021 zelf in handen hebben.

Camera

De iPad Pro 2021 beschikt over een camera met LiDAR-scanner. Ook brengt Apple voor het eerst Smart HDR 3 naar een iPad Pro.

De 12MP groothoek-selfiecamera beschikt over de nieuwe functie Centre Stage. Dit zorgt er met behulp van AI voor dat jouw gezicht automatisch in het midden wordt gecentreerd, wat handig kan zijn tijdens videogesprekken.