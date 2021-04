Nieuwe iPad Pro 2021 vs iPad Pro 2020: wat zijn de grootste upgrades?

Na maanden van geruchten is de nieuwe iPad Pro 2021 eindelijk hier. De nieuwe tablet van Apple is als eerste iPad ooit niet uitgerust met een Bionic A-chipset. De Pro van dit jaar maakt namelijk gebruik van iets beters: hetzelfde M1-systeem als wat je terugvindt in de MacBook Pro 13 inch (M1, 2020).

Apple maakt geen grap als het zegt dat deze iPad Pro jouw ervaring naar een hoger niveau tilt. Ben je een fotograaf, videograaf, filmmaker of heb je extra veel kracht nodig voor een andere taak? Dan stelt deze iPad Pro jou niet teleur, zeker niet het 12,9 inch model.

Zijn de verbeteringen genoeg om een upgrade te rechtvaardigen ten opzichte van de iPad Pro 2020? Hieronder nemen we alle belangrijke aspecten onder de aandacht, van prijs en design tot rekenkracht en meer.

iPad Pro 2021 vs iPad Pro 2020: prijs en beschikbaarheid

Voor het 2021-model bedraagt de startprijs 899 euro voor de 11 inch versie. Dat is exact dezelfde prijs als voor de 11 inch versie van de iPad Pro 2020.

Het 12,9 inch model van de nieuwe iPad Pro kent een startprijs van 1219 euro. Dat is 'slechts' 20 euro meer dan de basisversie van het 12,9 inch model van vorig jaar.

Als je kiest voor het nieuwe 2TB-model krikt Apple de prijs op naar 2.109 euro voor de 11 inch versie en 2.429 euro bij de 12,9 inch variant. Dat zijn flinke prijzen, zelfs voor Apple-begrippen. Dat gezegd hebbende: 2TB is ook ontzettend veel opslag.

Voor het model met mobiele data-ondersteuning bedragen de startprijzen respectievelijk 1.069 en 1.389 euro.

Vanaf 30 april is de iPad Pro 2021 te bestellen via onder meer de Apple-webshop. Vanaf half mei wordt de iPad in de winkels verwacht.

(Image credit: Apple)

iPad Pro 2021 vs iPad Pro 2020: ontwerp

De iPad Pro 2020 is een tablet die er degelijk uitziet. De aluminium behuizing in combinatie met smalle randen, een enkele USB-C poort en zilvertinten geven het apparaat een premium uitstraling. De iPad Pro 2021 ziet er niet heel veel anders uit en is in dezelfde kleuren (zilver en spacegrijs) beschikbaar. Toch zijn er enkele belangrijke veranderingen te melden.

De USB-C connector ondersteunt nu Thunderbolt en USB 4, wat betekent dat je een externe Pro Display XDR-monitor met 6K-resolutie kunt aansluiten. Ook het gebruiken van Thunderbolt-accessoires zoals SSD's behoort nu tot de mogelijkheden. Ook interessant: het 12,9 inch model maakt als eerste tablet ooit gebruik van Mini LED, een nieuwe schermtechnologie die volgens sommigen zelfs beter moet zijn dan OLED.

Buiten het display zijn de twee iPads erg gewaagd aan elkaar. Ook qua afmetingen zit er weinig verschil tussen de twee; alleen het nieuwe 12,9 inch model is een halve millimeter dikker dan het 2020-model (6,4mm in plaats van 5,9mm).

Het design is niet veel anders dan bij de vorige iPad Pro. (Image credit: Future)

iPad Pro 2021 vs iPad Pro 2020: scherm

Het display van de iPad Pro 2020 is een IPS LCD-paneel met een resolutie van 2.388 x 1.668 bij het 11 inch model en 2.732 x 2.048 pixels bij het 12,9 inch model. Het aantal nits bedraagt maximaal 600, en verder ondersteunt het P3-kleurengamma, True Tone en ProMotion voor scherpe kleurreproductie en vloeiende videoweergave.

Kies je voor de 11 inch versie van de iPad Pro 2021, dan krijg je een gelijkwaardig display tot je beschikking als bij het 2020-model. Hoewel de 12,9 inch versie dezelfde resolutie kent als zijn voorganger, is het ook een flinke upgrade te noemen op diverse vlakken.

De iPad Pro 2021. (Image credit: Apple)

De grote upgrade zit hem in het Mini LED-display. In normale omstandigheden kan het 1.000 nits realiseren, en in extreme situaties is een piekhelderheid van 1.600 nits zelfs mogelijk. Ook is er een een contrastratio van 1.000.000:1.

Dat komt doordat het Mini LED-scherm meer dan 10.000 LED-lampjes in het display heeft zitten, in vergelijking tot de 72 in de vorige iPad Pro. Ook zijn er meer dan 2.500 lokale dimzones. Dit alles zorgt ervoor dat de nieuwe 12,9 inch iPad Pro 2021 over het meest indrukwekkende iPad-display tot nu toe beschikt. Het is als het ware een draagbare Pro Display XDR-monitor.

iPad Pro 2021 vs iPad Pro 2020: camera en batterij

De iPad Pro 2020 kreeg vorig jaar een grote camera-upgrade met de toevoeging van een tweede camera aan de achterzijde naast de bestaande 12MP, f/1,8 hoofdcamera. De toen nieuwe camera was een 10MP, f/2,4 groothoekcamera met een beeldhoek van 125 graden.

Er is ook een LiDAR-scanner aanwezig voor het meten van diepte, en aan de voorzijde zit een 7MP frontcamera.

De iPad Pro 2021 maakt gebruik van dezelfde camera-opzet, maar met een twist. Er zit een nieuwe groothoekcamera aan de voorzijde gemonteerd. Het is een 12MP exemplaar met een beeldhoek van 122 graden. Ideaal voor videogesprekken. Door een nieuwe functie genaamd Center Stage zoomt de iPad automatisch in en uit naar waar jij staat. Handig wanneer je tijdens een video call bijvoorbeeld nog in de keuken bezig bent.

De iPad Pro 2021 volgt jou door de keuken. (Image credit: Apple)

De iPad Pro 2021 maakt ook gebruik van de beeldverwerkingskracht van de M1-chip om een betere helderheid te bieden bij weinig licht.

Zoals altijd gaat Apple niet in detail in op de batterijduur, maar de beloofde batterijduur van 10 uur (voor het bekijken van video's of surfen op het web via Wi-Fi) van de iPad Pro 2020 was geen onredelijke claim. De iPad Pro 2021 belooft dezelfde batterijduur. Verwacht dus op dit vlak geen verbetering.

iPad Pro 2021 vs iPad Pro 2020: hardware en functies

De iPad Pro 2020 maakt gebruik van Apple's A12Z Bionic-chipset. De tablet ondersteunt de tweede generatie van de Apple Pencil en het optionele 2020 Magic Keyboard, met onder meer een trackpad, verlichte toetsen en een scharnier om de iPad Pro om te toveren in iets wat lijkt op een laptop.

De iPad Pro 2021 brengt alles echter naar een nieuw level, omdat deze tablet voor het eerst is voorzien van dezelfde M1-chipset waarover de 13 inch MacBook Pro (M1, 2020) beschikt.

De iPad Pro 2020 is niet meer de krachtigste tablet. (Image credit: Future)

De iPad Pro maakt gebruik van een 8-core CPU, een 8-core GPU met geïntegreerd geheugen wat 2 keer snellere opslagtoegang biedt, 50 procent snellere CPU-prestaties en 40 procent snellere graphics dan de vorige iPad Pro. We gebruiken dezelfde processor in onze Mac en kunnen je garanderen dat het om een razendsnelle chipset gaat.

Op het RAM-vlak is er ook sprake van een upgrade bij de nieuwe modellen, met een maximum van 16GB. Je krijgt zoveel RAM als je kiest voor 1TB of 2TB aan opslaggeheugen. De rest van de reeks moet het doen met 8GB RAM. Bij de iPad Pro 2020 maken alle versies gebruik van 6GB RAM.

De iPad Pro 2021 is ook te krijgen in een variant met ondersteuning voor 5G. In ideale omstandigheden kan hij snelheden tot 3,5 Gb/s halen. Met de iPad Pro 2020 ben je beperkt tot 4G.

iPad Pro 2021 vs iPad Pro 2020: verdict

We zijn zelf niet zo van de hyperbolen, maar de iPad Pro 2021 lijkt onderaan de streep een echte game changer te kunnen worden: het is een M1 MacBook Pro en Pro Display XDR wat zich voordoet als een iPad. Alle plussen van iPadOS worden gecombineerd met de kracht van een Apple Mac.

Beide nieuwe versies komen met significante verbeteringen ten opzichte van hun voorgangers, maar de 12,9 inch variant is zonder meer de meest geavanceerde: het nieuwe display is een lust voor de ogen en met name handig voor de kunstenaars en foto- en videobewerkers onder ons.

De nieuwe 12,9 inch iPad Pro is simpelweg de krachtigste en meest verleidelijke tablet die Apple tot dusver heeft weten te maken.