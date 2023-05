Aankomende iPad Pro kan krachtiger worden dan M2 MacBooks

Geruchten over de ontwikkeling van twee iPad Pro's met OLED-scherm doen al enkele maanden de ronde, maar nu horen we dat Apple werkt aan een derde iPad Pro met OLED-scherm. Volgens Apple-leaker Revegnus (opens in new tab) wordt deze nieuwe iPad Pro de grootste en krachtigste ooit met een enorm 14,1-inch scherm en M3 Pro-chipset.

Als de aankomende iPad Pro de M3 Pro aan boord heeft, dan zit hij op het niveau van de beste MacBooks die je momenteel kan kopen. Om de hitte van deze processor aan te kunnen, zou er verder een geavanceerd koelsysteem aanwezig zijn. Ventilatoren, zoals in de MacBook Pro (2023), zien we bijgevolg niet.

TechSmart (opens in new tab) merkt op dat deze M3 Pro-processor aangepast zou kunnen zijn om het koelsysteem van de iPad niet te zwaar te belasten. Hij zou daarom niet op hetzelfde niveau zitten als de toekomstige MacBook Pro's met deze chip. Toch zou de iPad Pro op die manier krachtiger zijn dan sommige van de beste laptops.

The 14.1-inch iPad will have an M3 Pro.Apple is crazy!!!They are building a monster👽iPadOS will also get a big updateMany features from macOS are coming to iPadOS pic.twitter.com/Z5sYw7ACfBMay 2, 2023 See more

Als deze monsterlijke iPad Pro inderdaad het daglicht ziet, zal hij zeker een aangepaste (lees: MacOS-achtige) versie van iPadOS 17 moeten draaien, waardoor de gebruikservaring van deze iPad meer lijkt op die van een MacBook.

Groter scherm, groter prijskaartje

(Image credit: Future)

Natuurlijk zal de MacBook-ervaring niet goedkoop zijn. Apple's opvolgers van de iPad Pro 12.9 (2022) en iPad Pro 11 (2022) kosten volgens de geruchten al meer dan bepaalde MacBook Pro-modellen, dus deze 14,1 inch iPad Pro zal nog duurder zijn. Aangezien de volgende 13-inch iPad Pro naar verwachting zal beginnen bij ongeveer 1.800 dollar (wellicht rond de 2000 euro), dan kijken we naar prijzen van 2.300 euro (of meer).

Waarom zo duur? Naar verluidt zouden alle drie de iPad Pro's een 'tandem' OLED-scherm krijgen, wat zorgt voor een verhoogde helderheid en langere levensduur. De productie van deze panelen zou daarnaast twee keer duurder zijn dan bij de huidige mini-LED-schermen.

Het is dus logisch dat Apple deze extra kosten wil doorrekenen aan de consument. Het is nog maar de vraag of die consumenten bereid zijn een klein fortuin neer te tellen in ruil voor een grote iPad is.

De verwachting is dat deze iPad Pro's met OLED-schermen in 2024 in de winkels zullen liggen, maar duid dat voorlopig met potlood aan in je agenda. Er kan namelijk heel wat veranderen, omdat Apple dit soort displays nog nooit eerder heeft gebruikt.