De MacBook Pro (16 inch, 2023) is opnieuw een schot in de roos. Apple heeft de smaak te pakken met zijn eigen chips en hoewel de MacBook Pro van 2023 het wow-effect van 2021 niet heeft, blijft hij een ongelooflijk krachtige laptop met een scherm en batterij van topklasse.

Apple MacBook Pro (16 inch, 2023): review in een notendop

De Apple MacBook Pro (16 inch, 2023) is zowel verrassend als volledig verwacht. Apple verraste ons door hem samen met de MacBook Pro 14-inch (2023) en Mac mini (2023) aan te kondigen met een droog persbericht. Een flitsende lancering zoals de iPhone 14 kreeg hij dus niet.

Het feit dat Apple zijn ongelooflijk populaire MacBook Pro (16 inch, 2021) een opvolger gaf, was daarentegen logisch. Na de lancering van de M2-chip was het slechts een kwestie van tijd voordat we de krachtigere M2 Pro en M2 Max zouden zien. De Apple MacBook Pro (16 inch, 2023) mag dan wel geen volledig herontworpen laptop zijn, maar het is een fijne update voor wie dat nodig heeft.

Aan de buitenkant is hij precies hetzelfde als het vorige model, met een 16,2-inch scherm, een stevige behuizing met een ruime selectie poorten (waaronder een HDMI-poort, die nu tot 8K/60Hz ondersteunt) en 1080p webcam. Hij heeft ook hetzelfde 16,2-inch Liquid Retina XDR-scherm, met mini-LED-technologie en 120Hz ProMotion refresh rate om soepel te scrollen. Iets dat niet kapot is, moet je dan ook niet repareren. Dit blijft nog steeds het beste beeldscherm dat je op een laptop kunt krijgen.

Aan de binnenkant is het nieuwe model uitgerust met de M2 Pro of de nog krachtigere M2 Max. De opgevoerde versies van de M2-chip zijn het kloppende hart van deze reeks MacBook Pro's en zorgen voor ongeziene prestaties. Ook de software is hier geoptimaliseerd om het allerbeste uit de hardware te halen.

(Image credit: Future)

Tijdens onze review van de MacBook Pro (16 inch, 2023) hebben we allerlei taken op de laptop afgevuurd, maar niets werd hem te veel. Zelfs toen de batterij bijna leeg was, bleven de prestaties van het hoogste niveau. Met een batterij van meer dan 20 uur is dit een laptop die je probleemloos een hele werkdag kan gebruiken zonder stopcontact in de buurt.

Het enige probleem met de prestaties van de MacBook Pro (16 inch, 2023) is dat de M2 Pro het zo goed doet dat we niet goed zien wat de M2 Max nog drastisch kan verbeteren. Als je serieuze GPU-kracht nodig hebt, dan is de M2 Max zeker de moeite, maar voor de meeste mensen zal de M2 Pro meer dan genoeg zijn.

De M1 Pro en M1 Max zijn twee jaar later nog steeds een krachtig duo waaraan de gemiddelde gebruiker meer dan genoeg heeft. In de benchmarktesten deed de M2 Pro het opvallend beter dan de M1 Pro, maar toch is de sprong niet groot genoeg om de upgrade te verantwoorden. Het spreekt dan ook boekdelen dat Apple in zijn persberichten vooral de prestaties vergeleek met die van de oudere MacBook uit 2019 met Intel-processor.

De 16‑inch MacBook Pro met M2 Pro is tot slot verkrijgbaar vanaf 3.049 euro en de M2 Max-versie doet daar nog eens ongeveer duizend euro bovenop met een adviesprijs van 4.199 euro. Welke versie je ook wil, het is een grote investering.

Apple MacBook Pro 16-inch (2023) review: Prijs en beschikbaarheid

Begint bij 3.049 euro

Prijsstijging tegenover 2021

De Apple MacBook Pro (16 inch, 2023) kreeg op 17 januari een onverwachte lancering met pre-orders die meteen live gingen. Op 24 januari 2023 ging de verkoop officieel van start.

Qua prijs is er vervelend nieuws, want de MacBook Pro (16 inch, 2023) is iets duurder geworden, net zoals letterlijk alle andere Apple-producten sinds de iPhone 14. Je bent nu minstens 3.049 euro kwijt voor deze laptop. Wil je de M2 Max chip, dan mag je 4.199 euro neertellen.

Benieuwd wat de duurste configuratie is? Dat hebben we namelijk even uitgeprobeerd op de website van Apple. De duurst mogelijke MacBook Pro (16 inch, 2023) met M2 Max-chip kost je maar liefst 7.649 euro... oftewel de prijs van een degelijke tweedehandsauto.

(Image credit: Future)

Prijs score: 3,5/5

Apple MacBook Pro 16-inch (2023) review: Specs

De MacBook Pro (16 inch, 2023) wordt aangeboden in drie algemene configuraties die daarna verder aangepast kunnen worden.

Swipe to scroll horizontally MacBook Pro M2 Pro 512GB MacBook Pro M2 Pro 1TB MacBook Pro M2 Max Price: 3.049 euro 3.279 euro 4.199 euro CPU Apple M2 Pro (12-core) Apple M2 Pro (12-core) Apple M2 Max (12-core) Graphics Geïntegreerde 19-core GPU Geïntegreerde 19-core GPU Geïntegreerde 38-core GPU RAM 16GB unified geheugen 16GB unified geheugen 32GB unified geheugen Scherm 16 inch, 3.456 x 2.234 Liquid Retina XDR display (mini-LED, 1.000 nits helderheid, wide color P3 gamut, ProMotion technology) 16 inch, 3.456 x 2.234 Liquid Retina XDR display (mini-LED, 1.000 nits helderheid, wide color P3 gamut, ProMotion technology) 16 inch, 3.456 x 2.234 Liquid Retina XDR display (mini-LED, 1.000 nits helderheid, wide color P3 gamut, ProMotion technology) Opslag 512GB SSD 1TB SSD 1TB Aansluitingen 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, SDXC-kaarslot, 3,5mm-audiojack, MagSafe 3 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, SDXC-kaarslot, 3,5mm-audiojack, MagSafe 3 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, SDXC-kaarslot, 3,5mm-audiojack, MagSafe 3 Connectiviteit Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Camera 1080p FaceTime HD webcam 1080p FaceTime HD webcam 1080p FaceTime HD webcam Gewicht 2,2kg 2,2kg 2,2kg Afmetingen 356 x 248 x 17mm 356 x 248 x 17mm 356 x 248 x 17mm

(Image credit: Future)

Apple MacBook Pro (16 inch, 2023) review: Design

Identiek ontwerp als in 2021

Beste laptopscherm dat er is

Voldoende aansluitingen

Aan de buitenkant is de Apple MacBook Pro (16 inch, 2023) identiek aan de MacBook Pro (16 inch, 2021), met dezelfde afmetingen van 1,68 x 35,57 x 24,81 cm en een gewicht van 2,2 kg.

Als je al bekend bent met de 16-inch MacBook Pro, dan weet je dat dit een relatief grote laptop is. Het is een "mobile" workstation dat voornamelijk bedoeld is om op kantoor te gebruiken. Als je op zoek bent naar iets lichter, overweeg dan de MacBook Pro 14-inch (2023) met dezelfde specs in een kleinere vormfactor.

Het feit dat de nieuwe MacBook Pro hetzelfde ontwerp heeft als de vorige is geen gigantisch probleem, aangezien Apple het hele ontwerp grondig heeft herzien in 2021. Zo krijg je nog steeds drie Thunderbolt 4 (USB-C) poorten, een HDMI-poort en een SDXC-kaarslot. De MacBook Air (M2, 2022) en MacBook Pro 13-inch (M2, 2022) moeten het daarentegen doen met uitsluitend USB-C-aansluitingen, inclusief eentje voor de oplader.

Image 1 of 4 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Hoewel de Apple MacBook Pro (16 inch, 2023) zeker niet licht of klein is, zijn de afmetingen ongeveer gelijk aan die van de MacBook Pro van 15 inch. Als je beide MacBooks opent, zie je hoe Apple hierin is geslaagd: de MacBook Pro 16-inch heeft veel dunnere randen rond het scherm dan het 15-inch model. Enerzijds past er daardoor meer scherm in dezelfde afmetingen en anderzijds ziet het geheel er moderner uit.

(Image credit: Apple)

Net als bij het vorige MacBook Pro 16-inch model (en beide 14-inch modellen) is er een compromis voor de dunnere rand in de vorm van een notch voor de webcam. Je vindt het mooi, je vindt het niet mooi of het laat je gewoon koud. In 2021 waren de meningen verdeeld over dit ontwerp, maar nu we het opnieuw zien, verwachten we dat de notch niet meteen zal verdwijnen.

Het 16,2-inch scherm blijft verder ongewijzigd. Dat betekent dat dit nog steeds het beste scherm is dat je op een laptop kan vinden. Het is een Liquid Retina XDR-scherm met mini-LED-technologie, 1.600 nits piekhelderheid in HDR en een contrastverhouding van 1.000.000:1. Samen met een P3-kleurengamma en een miljard kleuren is dit een ongelooflijk helder en levendig scherm. Zelfs bij fel licht is dit scherm helder genoeg om alles duidelijk te blijven zien.

Wat de rest van het ontwerp betreft, heeft de Apple MacBook Pro 16-inch (2023) een groot en comfortabel toetsenbord. Het slaagt erin om tactiel en responsief aan te voelen. Het toetsenbord heeft ook een Touch ID-knop waarmee je kunt inloggen op macOS, maar ook kunt betalen met Apple Pay door je vinger op de knop te leggen. Zoals gewoonlijk is het proces snel en nauwkeurig, maar vooral veilig.

Design score: 4,5/5

(Image credit: Future)

Apple MacBook Pro 16-inch (2023) review: Prestaties

Uitstekende prestaties

Geen tragere prestaties bij lagere batterij

Benchmarks Dit zijn de resultaten van de MacBook Pro (16 inch, 2023) in onze benchmarktesten: Cinebench R23 CPU: Single-Core: 1.644; Multi-Core: 14.700

Geekbench 5 Single-Core: 1.961; Multi-Core: 15.061

PugentBench Photoshop: 1.060

Premier Pro: 1.095

Blender: Monster: 123,97; Junkshop: 71,94; Classroom: 55,42

Batterijduur (TechRadar filmtest): 19 uur en 39 minuten

De basisconfiguratie van de MacBook Pro 16-inch met M2 Pro-chip heeft een 10-core CPU (uitbreidbaar tot 12-core), een 16-core GPU (uitbreidbaar tot 19-core), 16GB geheugen en 512GB SSD-opslag. De M2 Max MacBook Pro 16-inch begint met een 12-core CPU, een 30-core GPU (uitbreidbaar tot 38-core), 32GB geheugen en een opslag van 1TB.

Je kunt de specificaties van het M2 Pro-model verhogen tot 32GB RAM-geheugen en het M2 Max-model tot 96GB. De M2 Pro heeft 200GB/s aan unified memory bandbreedte, terwijl de M2 Max 400GB/s haalt. Beide versies kunnen daarnaast maximaal 8TB interne opslag hebben.

De M2 Pro en M2 Max chips zijn op papier een grote stap vooruit ten opzichte van de M1 Pro en M1 Max chips die in de MacBook Pro 16-inch (2021) zaten. Apple claimt dat de M2 Pro 30% snellere GPU-prestaties biedt dan de M1 Pro en twee keer de geheugenbandbreedte van de M2 chip. De M2 Max biedt volgens Apple 30% snellere GPU-prestaties dan de M1 Max dankzij het grotere aantal GPU-kernen, en vier keer de geheugenbandbreedte van de M2.

Efficiëntie is een sleutelwoord hier: het is een groot thema dat Apple blijft aanhalen wanneer het gaat over de M2 Pro en M2 Max chips. Uit onze testen wordt ook duidelijk dat de efficiënte ongeziene hoogtes bereikt. Dit betekent dat MacBooks met M2 Pro en M2 Max indrukwekkende prestaties kunnen leveren zonder dat de batterij leegloopt. Cruciaal is dat de MacBook Pro 16-inch (2023) zijn prestaties zelfs niet terugschroeft als hij op de batterijstroom werkt.

(Image credit: Future)

Apple is er volledig in geslaagd om zowel sterke prestaties als sterke batterijduur te combineren. Vaak gaat het ene ten koste van het andere, maar dat is hier helemaal niet zo. Het resultaat is een zeer indrukwekkend mobile workstation dat je onderweg kunt gebruiken op volle kracht.

Daarnaast zouden we bijna vergeten dat er ventilatoren aanwezig zijn in de MacBook Pro (16 inch, 2023). De nieuwe chips werken zo efficiënt dat de ventilatoren bijna nooit ingeschakeld worden om de boel af te koelen. Het audiosysteem met zes luidsprekers biedt verder uitstekende geluidskwaliteit. Een externe speakerset kan hij natuurlijk niet vervangen, maar in vergelijking met de concurrentie zijn dit geweldige speakers.

(Image credit: Future)

De MacBook Pro 16-inch (2023) wordt geleverd met macOS Ventura, wat over het algemeen vlot werkt. Intussen heb je ook een enorme verzameling programma's die zijn aangepast om met de M2 Pro en M2 Max te werken, wat zorgt voor aanzienlijk betere prestaties dan op systemen met Windows. Hoewel er nog steeds enkele Mac-programma's zijn die alleen met Intel-chips werken, schiet Apple's Rosetta 2-tool te hulp. Na installatie zal die automatisch worden uitgevoerd wanneer je een Intel-programma opent zodat je alsnog de best mogelijke prestaties krijgt.

Tijdens de review van de MacBook Pro (16 inch, 2023) hebben we hem aan een aantal praktijktests onderworpen om te zien hoe goed hij presteert. Denk aan foto- en videobewerking met respectievelijk Adobe Photoshop en Premiere Pro, projecten in GarageBand en Ableton Live met virtuele instrumenten en effecten uit het recente Komplete Kontrol pakket van Native Instrument. Zelfs met meerdere onbewerkte 8K videostreams in Premiere Pro bleef de MacBook Pro vlot werken. Zonder previews te hoeven renderen, kun je meteen effecten toevoegen en afspelen om te zien hoe ze eruitzien in de finale versie.

Over het geheel genomen zijn de prestaties uitstekend, maar als je de M1 Pro of M1 Max MacBook Pro uit 2021 hebt, dan is deze upgrade je geld niet waard.

Prestaties score: 5/5

(Image credit: Future)

Apple MacBook Pro (16 inch, 2023) review: Batterij

Apple beweert dat de batterij van de 16-inch MacBook Pro (2023) tot 22 uur meegaat, vier uur langer dan die van het 14-inch model (door een kleinere fysieke batterij). Dat klinkt aanvankelijk heel optimistisch, maar wie goed heeft opgelet bij de benchmarks, heeft al gezien dat de laptop het bijna 20 uur volhield in onze filmtest. Hier spelen we een videobestand van 1080p-kwaliteit af in een loop tot de batterij leeg is. De batterijduur is natuurlijk afhankelijk van wat je doet, maar dit resultaat in onze filmtest is ongezien en we mogen blij zijn als Windows-laptops de helft hiervan halen.

De MacBook Pro (16 inch, 2023) wordt daarnaast opgeladen met een MagSafe-lader (dezelfde als in 2021). Met zijn vermogen van 140W is de MacBook in minder dan een uur opgeladen. Je kan hem ook opladen met een USB-C-kabel zoals de 13-inch MacBook Pro, maar dan zal hij langer moeten opladen. Toch is het handig om te weten dat je niet alleen afhankelijk bent van de MagSafe-lader.

Moet je de MacBook Pro (16 inch, 2023) kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerking Score Prijs Een hogere prijs dan de vorige versie, hoewel er veel onderdelen identiek zijn. 3,5/5 Design Geen nieuw ontwerp, maar het scherm blijft het beste dat je kan vinden op een laptop. 4,5/5 Prestaties Ongelooflijke prestaties, zelfs op batterijstroom. 5/5 Batterij Bijna 20 uur batterijduur is enorm indrukwekkend. 5/5

Koop hem als...

Je het beste laptopscherm wil

Zelfs zonder upgrades blijft dit het beste laptopscherm dat je kan vinden. Met zijn formaat van 16 inch is het groot genoeg om meerdere programma's naast elkaar te draaien en de helderheid is hoog genoeg om altijd alles te kunnen zien.

Je uren wil werken zonder oplader

De batterijduur is het hoogtepunt van de nieuwe MacBook Pro. Je kan zelfs twee (rustige) werkdagen rondkomen zonder oplader.

Je nog een Intel MacBook Pro hebt

Vooral tegenover de Intel-versies van de MacBook Pro uit 2019 (en eerder) is dit een enorme upgrade. Als je van plan bent om je oude MacBook Pro met pensioen te sturen, is deze nieuwe versie een waardige opvolger.

Koop hem niet als...

Je een dunne, compacte laptop wil

Hoewel dit zeker niet de grootste laptop ter wereld is, kunnen we hem niet compact noemen. Gelukkig kan je bij het 14-inch model terecht als je al deze prestaties in een kleiner pakket wil.

Je de ruwe kracht niet nodig hebt

Zelfs het basismodel van de MacBook Pro (16 inch, 2023) is ongelooflijk krachtig en niet iedereen heeft al die kracht nodig. Tenzij je zwaar creatief werk gaat doen, zijn er goedkopere laptops.