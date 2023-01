Apple verrast met nieuwe MacBook Pro met M2 Pro en M2 Max chips

Apple heeft uit het niets nieuwe 2023-versies van de 16-inch en 14-inch MacBook Pro gelanceerd. Daarnaast onthult het nog de krachtige M2 Pro- en M2 Max-chips, die de M1 Pro en M1 Max gaan vervangen.

Greg Joswiak, senior vice president Worldwide Marketing van Apple, zei het volgende: "Vandaag wordt de MacBook Pro nog beter. Met snellere prestaties, verbeterde connectiviteit, de langste batterijduur ooit in een Mac en het beste beeldscherm in een laptop is er geen gelijke in deze laptop."

Pre-orders gaan vandaag van start en de toestellen worden vanaf 24 januari verzonden.

MacBook Pro 16-inch (2023) en MacBook Pro 14-inch (2023): specificaties en prijzen

De MacBook Pro 14-inch (2021) en MacBook Pro 16-inch (2021) hebben nu opvolgers. De nieuwe versies zijn uitgerust met de eveneens gloednieuwe M2 Pro- en M2 Max-chips. Apple omschrijft die chips als "de krachtigste en efficiëntste chips ter wereld voor een pro-laptop". De chips zijn tegelijkertijd het enige nieuwe aan de MacBook Pro van 2023, aangezien het design, het scherm en de beschikbare aansluitingen hetzelfde zijn gebleven.

Hoewel we deze claims hopelijk zelf zullen bevestigen (of net niet) wanneer we de nieuwe MacBook Pro's kunnen testen, stelden de vorige versies absoluut niet teleur. De MacBook Air (M2, 2022) en MacBook Pro (M2, 2022) leverden ook elk topprestaties met de basisversie van de M2-chip. De nieuwe M2 Max en M2 Pro zullen die prestaties ongetwijfeld verder verbeteren.

Apple legt daarnaast de nadruk op de batterijduur van maximaal 22 uur. Als we bij gemiddeld gebruik een cijfer kunnen halen dat daarbij in de buurt ligt, is dat enorm indrukwekkend. Deze nieuwe MacBook Pro's ondersteunen bovendien Wi-Fi 6E en hebben HDMI-ondersteuning tot 8K.

De nieuwe 14‑inch MacBook Pro met M2 Pro is verkrijgbaar vanaf 2449 euro, terwijl de M2 Max-versie begint bij 3.749 euro. De 16‑inch MacBook Pro met M2 Pro is verkrijgbaar vanaf 3.049 euro en de M2 Max-versie doet daar nog eens ongeveer duizend euro bovenop met een adviesprijs van 4.199 euro.

Vergeet de nieuwe Mac mini niet!

De MacBook Pro is niet de enige die een opvolger krijgt vandaag. Apple heeft namelijk ook een nieuwe versie van de Mac mini, die nu uitgerust is met de nieuwe M2- en M2 Pro-processoren. Je kan de Mac mini met M2-chip nu met twee monitoren verbinden en als je de M2 Pro-versie neemt, kan dat zelfs met drie monitoren.

Op het vlak van aansluitingen doet de nieuwe Mac mini het overigens niet verkeerd. Het model met M2 is voorzien van twee Thunderbolt 4-poorten en de M2 Pro-versie is voorzien van vier Thunderbolt 4-poorten. Daarnaast kun je op het model met de M2 Pro een 8K-display aansluiten, wat nog nooit eerder kon op een Mac. Verder zijn er nog twee USB-A-poorten, een HDMI-poort, een Gigabit Ethernet-poort en een 3,5mm-audiopoort.

Tot slot kan je de Mac mini met M2-processor al vanaf 719 euro in huis halen. Voor de M2 Pro-processor betaal je minstens 1.569 euro. Pre-orders beginnen eveneens vandaag en verzendingen gaan van start op 24 januari.