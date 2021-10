MacBook Pro 14 inch (2021) review

De MacBook Pro 14 inch (2021) is de beste laptop voor creatieve professionals die je op dit moment kunt kopen. Hij biedt excellente prestaties, zelfs op batterijvoeding, en komt met het beste scherm wat je momenteel in een laptop terugvindt. Voor alledaags gebruik is dit wel niet direct de beste optie. Ben je echter een videobewerker, programmeur, muziekproducent of fotograaf? Dan vind je geen betere laptop.

Review in een notendop

De MacBook Pro 14 inch (2021) is de kleinere van de twee nieuwe MacBook Pro's die Apple recent heeft onthuld (de ander is de MacBook Pro 16 inch (2021)). De MacBooks worden aangedreven door de M1 Pro en M1 Max, Apple's meest indrukwekkende chipsets tot dusver.

Wat Apple heeft gemaakt, verdient zonder meer de stempel 'beste laptop voor creatieve professionals'. In het verleden hebben velen Apple bekritiseerd voor het verkiezen van design boven functionaliteit. Dit leidde bijvoorbeeld tot een karig aantal poorten bij voorgaande MacBooks, omdat ze anders niet zo dun en licht konden zijn. Het goede nieuws is dat Apple eindelijk de feedback ter harte lijkt te hebben genomen.

De nieuwe MacBook Pro 14 inch komt met een mooie selectie aan poorten: drie Thunderbolt 4-poorten, een HDMI-poort, een SDXC-kaartslot en een MagSafe 3-poort om de laptop mee op te laden. Hoewel de MacBook Pro 14 inch (2021) door deze toevoegingen dikker en zwaarder is dan diverse voorgaande Pro's, heeft Apple naar onze mening de juiste stap gezet. Iedereen die een superlichte, stijlvolle laptop zoekt, kan namelijk nog altijd kiezen voor een MacBook Air.

(Image credit: Future)

Deze wijziging van de filosofie betekent dat de MacBook Pro 14 inch (2021) lang niet voor iedereen de beste optie is. De prestaties zijn namelijk ongekend, maar met een startprijs van 2.249 euro is hij voor velen simpelweg te duur.

Heb je echter wel alle high-end toeters en bellen nodig die deze MacBook Pro biedt? Dan is er simpelweg geen betere optie momenteel. De brute kracht komt van pas wanneer je bijvoorbeeld 8K-video's wilt bewerken, muziek moet componeren of complexe codes moet testen.

Het scherm is eveneens voorzien van een upgrade. Het is nu groter dan het 13 inch-model en krijgt een Liquid Retina XDR-display met mini-LED-technologie. Deze technologie vind je ook terug in de iPad Pro 12.9 (2021), en werkt net zo indrukwekkend als op de tablet. Je krijgt een gigantische 1.000.000:1 contrastverhouding tot je beschikking.

Werk je aan foto's of HDR-video's? Je content heeft er nog nooit zo goed uitgezien als op dit display. ProMotion-technologie is ook aanwezig, waarmee een beeldverversing van maximaal 120Hz wordt ondersteund, afhankelijk van welke content op het display staat. Niet alleen zien video's er hierdoor gelikt uit, maar voelt zelfs het scrollen door een website soepeler en responsiever dan ooit tevoren. DCI-P3-kleurweergave wordt net als op oudere MacBook Pro's ondersteund.

De batterijduur is eveneens voorzien van een flinke boost. Het is nu mogelijk om tot wel 17 uur uit een acculading te krijgen, en dat is opmerkelijk voor zo een krachtig apparaat. Ook op batterijvoeding weet de MacBook Pro 14 inch (2021) indrukwekkende prestaties op de mat te leggen. Dat kan lang niet elke Windows-concurrent nazeggen.

(Image credit: Future)

Het beheer van zowel de hardware met de eigen M1 Pro of M1 Max, alsook de software met macOS Monterey, werpt echt zijn vruchten af. De prestaties zijn zo geoptimaliseerd dat het voor de concurrentie schier onmogelijk is om Apple nog bij te houden.

Een verbeterde 1080p webcam en speakers van studiokwaliteit behoren tot de kers op de taart qua verbeteringen. Deze functies zijn vooral handig voor alle thuiswerkers onder ons, en daarvan zijn er veel meer dan een paar jaar geleden. Ben je een creatieve professional en zoek je een nieuwe laptop? Dan is de MacBook Pro 14 inch (2021) de beste laptop van dit moment voor jou.

Prijs en beschikbaarheid

Spec Sheet Dit is de configuratie van de MacBook Pro 14 inch (2021) die TechRadar heeft getest voor de review: CPU: Apple M1 Pro (10-core)

Graphics: Geïntegreerde 16-core GPU

RAM: 32GB Unified RAM

Scherm: 14,2 inch, 3.024 x 1.964 Liquid Retina XDR-display (mini-LED, 1.000 nits helderheid, Wide Color P3, ProMotion-technologie)

Opslag: 512GB SSD

Poorten: 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, SDXC-kaartslot, koptelefooningang, MagSafe 3

Connectiviteit: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Camera: 1080p FaceTime HD webcam

Gewicht: 1,6 kilogram

Afmetingen: 31,26 x 22,12 x 1,55cm (B x D x H)

De MacBook Pro 14 inch (2021) met 8-core CPU, 14-core GPU M1 Pro met 16GB RAM en 512GB SSD kent een startprijs van 2.249 euro. De krachtigere 10-core CPU, 16-core GPU M1 Pro met 16GB RAM en 1TB SSD gaat voor 2.749 euro over de toonbank via onder meer de webshop van Apple.

Je kunt de MacBook Pro 14 inch (2021) uitrusten met meer RAM en/of opslaggeheugen, met 16GB, 32GB en 64GB werkgeheugen, alsook maximaal 8TB SSD.

Je kunt er ook voor kiezen om te gaan voor een uitrusting met de nog veel krachtigere M1 Max-chipset. Deze chip komt met sneller geheugen (en maximaal 64GB daarvan), en twee keer zo sterke grafische prestaties. Combineer de M1 Max met 10-core CPU en 24-core GPU, en je betaalt 500 euro bovenop de M1 Pro-versie. Als je kiest voor de M1 Max-versie met 10-core CPU en 32-core GPU moet je er 730 euro bovenop rekenen.

De maximale configuratie is als volgt: 10-core CPU en 32-core GPU M1 Max, 64GB RAM en 8TB aan SSD. Daarvoor betaal je het duizelingwekkende bedrag van 6.659 euro.

Ben je geschrokken van de vraagprijs? Weet dan dat je ook kunt gaan voor de iets goedkopere MacBook Pro 13 inch (M1, 2020). Deze laptop komt met minder poorten en een iets minder krachtige M1-chip, maar vergis je niet: in onze benchmarks blijkt deze chip nog altijd razendsnel vergeleken met de concurrentie. Dit model komt met een startprijs van 1.449,10 euro.

(Image credit: Future)

Design

Met de MacBook Pro 14 inch (2021) is er eindelijk een poging gedaan om het design van de Pro-lijn te vernieuwen. Het voelt alsof Apple sinds tijden weer moeite heeft gestopt in het ontwerpen van de MacBook Pro.

De belangrijkste wijziging is zonder meer het nieuwe 14,2 inch scherm, waarmee het bijna 1 inch groter is dan het 13,3 inch display van de MacBook Pro 13 inch. Het extra stukje schermoppervlak komt goed van pas bij diverse taken, en is ook niet zo groot dat de algehele afmetingen van de laptop significant zijn gestegen. Voelt de 16 inch-versie te groot en de 13 inch-versie te klein? Dan kan dit 14 inch-model het perfecte compromis zijn.

Naast de schermgrootte is ook de resolutie verhoog van 2.560 x 1.600 bij de 13 inch-versie naar 3.024 x 1.964. De pixeldichtheid stijgt hiermee van 227 pixels per inch naar 254 pixels per inch. Het display is dus niet alleen groter, maar ook scherper.

(Image credit: Future)

De randen rondom het scherm zijn ook slanker gemaakt, en dat werd tijd ook; bij voorgaande MacBooks zorgden de relatief dikke randen ervoor dat de laptops er wat oubollig uitzagen, zeker in vergelijking met de concurrentie.

De afmetingen van het apparaat bedragen 31,26 x 22,12 x 1,55 centimeter. Dat is niet veel groter dan de 30,41 x 21,24 x 1,56 centimeter van de 13 inch MacBook Pro. Gezien de stijging van het schermoppervlak is dat vrij opmerkelijk.

De dunnere schermranden zorgen wel voor een controversieel designelement, namelijk een notch. In deze notch zit de webcam verwerkt.

(Image credit: Future)

De inkeping zie je zeker terug op het scherm als je bezig bent. Gelukkig is macOS Monterey erop gemaakt om met de notch om te kunnen gaan. De menubalken van apps passen zich aan de notch aan. Als er veel menu-items op de menubalk staan, worden deze herschikt zodat ze aan weerszijden van de inkeping verschijnen. De muiscursor beweegt onder de inkeping.

We vinden het zeker niet de meest elegante oplossing aller tijden, en Apple laat ook niets los over het feit waarom een notch nodig zou moeten zijn. Tal van concurrenten met ook een 1080p-camera hebben ook gewoon dunne randen zonder notch. In tegenstelling tot de iPhones komen de MacBook Pro's met notch zonder Face ID, de handige ontgrendelmethode die Apple introduceerde met de iPhone X.

Een dealbreaker is de inkeping naar onze mening niet. Je krijgt meer scherm tot je beschikking, aangezien de menubalk nu iets hoger zit (door de smallere randen). Ook zie je in de volledig schermmodus geen inkeping; de randen worden zwart gemaakt.

Een andere grote aanpassing is het weglaten van de Touch Bar, die doorgaans boven het toetsenbord zit. Dit smalle display werd in 2016 geïntroduceerd op de MacBook Pro en kwam in de plaats voor fysieke toetsen. De getoonde toetsen op de Touch Bar pasten zich aan op basis van welke applicaties je gebruikte (of persoonlijke voorkeur).

(Image credit: Future)

De Touch Bar viel niet bij iedereen in de smaak. Sommige gebruikers zagen het als een gimmick, en derde partijen benutten niet echt het volledige potentieel.

Met de 2021 MacBook Pro's is de Touch Bar verleden tijd. Er zitten nu weer fysieke toetsen gemonteerd. Er is nog altijd Touch ID aanwezig, waardoor je kunt inloggen met je vingerafdruk. Deze feature blijft het goed doen.

De rest van het toetsenbord is hetzelfde Magic Keyboard als wat je bij recente MacBooks aantreft. Dat is zeker geen schande, aangezien het toetsenbord responsief aanvoelt en lekker wegtikt. Daarnaast is het toetsenbord betrouwbaar, en dat kon bijvoorbeeld niet gezegd worden over het vlindertoetsenbord van oudere MacBook Pro's, die niet bestand bleken te zijn tegen kruimels en dergelijke.

(Image credit: Future)

Het aantal poorten van de MacBook Pro 14 inch (2021) wekt eveneens de verbazing; na jaren van minimaliseren is er nu weer een breed scala aan poorten beschikbaar: je krijgt drie Thunderbolt 4-poorten, een HDMI-poort, SDXC-kaartslot, en een MagSafe 3-poort.

Met al deze poorten tot je beschikking kun je tot wel drie Pro Display XDR's en een 4K tv met M1 Max aansluiten, of twee Pro Display XDR's als je voor de M1 Pro gaat.

Het is fijn dat Apple eindelijk voor de professionals onder ons meer poorten aanbiedt op het ultieme vlaggenschip. Dit scheelt ook potentieel in kosten: een dongel voor MacBooks is namelijk verre van goedkoop.

Al deze poorten zorgen ervoor dat de 2021 MacBook Pro's een stukje zwaarder zijn dan zijn voorgangers, maar voor creatieve professionals is het hebben van deze poorten belangrijker dan een lichter totaalpakket. Wil je koste wat kost een lichtgewicht MacBook, en maakt het je niet uit dat er weinig poorten beschikbaar zijn? Dan is de MacBook Air (M1, 2020) een interessant alternatief.

(Image credit: Future)

Wellicht heb je ook al gespot dat er een MagSafe 3-poort aanwezig is. Met deze poort laad je de MacBook op. Het fijne aan MagSafe is dat er een magnetisch element in zit, waarmee je gemakkelijk en snel de adapter verbindt met de MacBook. Mocht de oplaadkabel ergens blijven haken, dan zorgt dit niet voor schade aan de poort en/of oplaadkabel. Dit is een welkome toevoeging. Je kunt echter ook via USB-C opladen, zodat oudere MacBook Pro-adapters (of adapters van andere fabrikanten) ook te gebruiken zijn. Houd er rekening mee dat deze de laptop niet zo snel zullen opladen als via MagSafe.

Over het algemeen is het nieuwe design van de MacBook Pro 14 inch (2021) wel een voltreffer. Apple voegt features toe waar we al tijden om vragen, inclusief dunnere randen en meer poorten, alsook een prachtig display. De beschikbare kleuren zijn Zilver en Spacegrijs. Dat is misschien wat karig ten opzichte van de kleurrijke iMac-versies, maar door de huidige kleuren blijft de iconische en classy Macbook-look behouden.

Prestaties

Benchmarks Zo presteerde de Apple MacBook Pro 14 inch (2021) in onze benchmarktests: Cinebench R23 CPU: Single-Core: 1.533; Multi-Core: 12.370

Geekbench 5 Single-Core: 1.766; Multi-Core: 12.514

Battery Life (TechRadar filmtest): 15 uur en 58 minuten

Handbrake (1080p, Fast): 71,32 fps

Blender Classroom: 9 minuten en 49 seconden

Blender fishy_cat: 5 minuten en 5 seconden

PugetBench Photoshop: 804 punten

Hoewel het nieuwe design van de MacBook Pro 14 inch (2021) boordevol interessante vernieuwingen zit, is datgene wat onder de motorkap zit minstens net zo interessant. Apple blies ons vorig jaar omver met zijn eigen M1-chipset. Zowel de MacBook Pro 13 inch (M1, 2020) alsook de MacBook Air (M1, 2020) zijn met deze chip krachtig genoeg om 8K-video's te bewerken, en bieden tegelijkertijd een excellente batterijduur.

Met de nieuwe M1 Pro en M1 Max biedt Apple zelfs twee nieuwe, nog krachtigere chipsets aan dit jaar. Beide chipsets zijn beschikbaar voor het 14 inch-model, en de prestaties gaan nóg verder dan de toch al behoorlijk snelle M1.

De M1 Pro (die in ons reviewmodel zit) kent een dual-chip architectuur die tot wel 32GB RAM ondersteunt en een bandbreedte van 200GB/s. Dat is bijna drie keer de bandbreedte van de M1.

(Image credit: Future)

De CPU heeft acht high-performance kernen en twee high-efficiency kernen. De M1 Pro wisselt zelf tussen deze kernen om prestaties te optimaliseren. Voor graphics is de M1 Pro aangewezen op een 16-core GPU met 2.048 rekenkernen, en 5,2 teraflops aan prestatiekracht. Dat is twee keer zo snel als de grafische prestaties van de M1.

Er is tevens een versie van de M1 Pro met acht kernen, waarvan zes prestatiegerichte kernen en twee efficiënte kernen. Er is verder een 14-core GPU aanwezig. Deze variant vind je alleen terug in het goedkopere model van de MacBook Pro 14 inch (2021).

Heb je geld over of wil je simpelweg het beste van het beste in huis halen? Kies dan voor de M1 Max. Deze chipset biedt twee keer zoveel geheugen als de M1 Pro, en bestaat uit 57 miljard transistoren. Dat is bijna twee keer zoveel als de M1.

Het is belangrijk om op te merken dat de M1 Max wordt geleverd met dezelfde 10-core processor als de M1 Pro, maar je krijgt zeker een aantal andere voordelen. Voor grafische prestaties beschikt de M1 Max over 32 cores, het dubbele van de M1 Pro.

De GPU wordt ook geleverd met 4.096 rekenkernen, twee keer zoveel als de M1 Pro, evenals twee keer zoveel gelijktijdige threads (98.304 vs 49.512).

Ons reviewmodel is uitgerust met de 10-core M1 Pro, 32GB geheugen en een 512GB SSD. In de tijd die we met deze MacBook Pro hebben doorgebracht, vonden we het apparaat exceptioneel goed werken.

(Image credit: Future)

Voor alledaags gebruik werkt deze laptop in combinatie met macOS Monterey razendsnel en responsief. Wanneer je browset op het internet voelt alles extra soepel aan dankzij de 120Hz verversingssnelheid.

Bij een laptop van dit kaliber doe je echter meer dan alleen browsen. Wanneer het aankomt op professionele tools voor creatievelingen, staat de MacBook Pro 14 inch (2021) zijn mannetje.

De power van de M1 Pro-chip zorgt ervoor dat we snel en soepel complexe 3D-scènes in Cinema 4D kunnen ontwikkelen en bewerken. Het werkgeheugen is in staat om intensieve workloads zeer goed te beheren. De M1 Pro-chip biedt letterlijk top-end desktopprestaties in een portable laptop. 8K-video's bewerken in Final Cut Pro werkt eveneens vlekkeloos. We kunnen zelfs vier 8K-streams toevoegen aan een scène en ze tegelijkertijd afspelen. Serieus indrukwekkend.

Naast dat we onder de indruk zijn van de prestaties van de chip, nemen we ook ons petje af voor het display dat Apple heeft geplaatst in deze MacBook Pro. Dankzij het nieuwe Liquid Retina XDR-display met mini-LED-technologie, biedt de laptop 1.000 nits aan constante helderheid en 1.600 nits aan piekhelderheid. Ook is er een 1.000.000 contrastverhouding en DCI-P3 kleurgamma-ondersteuning.

Dit alles resulteert in prachtige beeldkwaliteit wanneer je werkt aan video's en foto's. Onze 8K-opnames waren ook in HDR gemaakt, en de MacBook Pro 14 inch (2021) toonde al dit moois op indrukwekkende wijze. Het had er nog beter uitgezien als het scherm ook 8K was, maar dan vragen we wellicht te veel.

Hoe dan ook behoort het display tot de top van de laptopmarkt. De afgelopen jaren waren er tal van concurrenten met 4K OLED-alternatieven (Dell bijvoorbeeld), die mooiere beelden afleverden dan Apple's MacBooks. Dell staat nu echter weer achter Apple door de MacBook Pro 14 inch (2021) en MacBook Pro 16 inch (2021).

MacBooks zijn ook populair bij musici en muziekproducenten. Het goede nieuws is dat de MacBook Pro 14 inch (2021) zich voor deze groep eveneens uitstekend leent. We hebben gespeeld met een zeer complex project in Logic Pro, met een kunstwerk dat bestaat uit 1.500 verschillende nummers. Dit is aangeleverd door Apple (wij zijn in de verste verte niet getalenteerd genoeg om zoiets te maken), en het toont maar weer eens aan hoe krachtig de hardware is van dit beestje. Het project laden verloopt razendsnel, en we kunnen nummers zonder haperingen overslaan.

Dankzij de zesdelige speaker-opzet klinkt alles bovendien zeer mooi op het 14 inch-model.

(Image credit: Future)

Misschien nog wel de meest indrukwekkende eigenschap van deze MacBook is dat er geen dip in prestaties op te merken is als je op batterijvoeding werkt. Dat is vrij bijzonder in het laptoplandschap. Veel laptops dempen dan de prestaties, om zo de batterijduur te verlengen.

Dankzij het puike werk van Apple weet de MacBook Pro 14 inch (2021) dankzij de M1 Pro- en M1 Max-chipsets complexe taken aan te kunnen op batterijvoeding, zonder dip in prestaties of serieuze gevolgen voor de batterijduur. De portable prestaties van deze laptop geven de creatievelingen onder ons extra vrijheid om ook on-the-go serieus werk uit te kunnen voeren.

Tijdens onze tests hebben we geen moment de ingebouwde ventilatoren gehoord. Apple heeft veel aandacht besteed aan het thermische design van deze MacBook, en dat lijkt zijn vruchten af te hebben geworpen.

Apple heeft nog nooit een echte gaming laptop gemaakt, maar de MacBook Pro 14 inch (2021) en MacBook Pro 16 inch komen met de M1 Pro- en M1 Max-chips (en 120Hz displays) wel het dichtste bij wat een gaming laptop mag heten. We hebben Metro Exodus op ons reviewmodel gespeeld en we waren onder de indruk van hoe goed het spel draaide op Ultra-settings. We zagen af en toe een stotter waar de framerate even omlaag ging. Onthoud echter dat Metro Exodus, net als veel andere games, niet gebouwd is voor Apple Silicone. Het draait via Apple's Rosetta 2. Met een beetje tweaken in de instellingen en verbeterde M1-ondersteuning in de toekomst kunnen deze MacBooks uitgroeien tot formidabele gaming machines, zeker de M1 Max-versies. Dat is iets wat we niet snel verwacht hadden om ooit te zeggen over een MacBook.

Voor de aller, maar dan ook allerbeste prestaties moet je de M1 Max-versie van de MacBook Pro 16 inch (2021) in huis halen. Dit model komt met een 'High Power Mode', die nog betere prestaties op de mat legt dan het M1 Max-model van de 14 inch-variant aankan.

Webcam en microfoon

De webcam en microfoon in een laptop zijn belangrijker dan ooit tevoren. Naast dat we meer in contact met elkaar staan dan ooit tevoren, is thuiswerken de afgelopen tijd ook een stuk populairder geworden. Voor meetings is het dan wel belangrijk dat je een goede webcam en microfoon kunt gebruiken. Apple heeft eindelijk een 1080p-webcam in de MacBook gestopt; voorgaande versies hielden het op een 720p-versie. Daarnaast gebruikt de lens een groter diafragma, wat ervoor zorgt dat meer licht opgevangen kan worden. Dit moet de wazige achtergrondruis beperken.

Samen met een grotere beeldsensor die efficiëntere pixels kent, biedt de camera prestaties in weinig licht die twee keer zo goed zijn als bij zijn voorganger. In onze reviewtijd zijn we zeker onder de indruk geraakt van de webcam tijdens videogesprekken. Het zou helemaal mooi zijn geweest als Face ID aanwezig was geweest om in te loggen.

Voor het opnemen van audio ben je aangewezen op de microfoons van 'studiokwaliteit', zo meldt Apple zelf. De microfoons zijn een stuk beter dan die in het MacBook Pro 16 inch (2019)-model, en die waren al behoorlijk indrukwekkend. Het 2021-model beschikt over drie bundelvormende microfoons met hoge signaal-ruisverhouding. In de praktijk is de zuiverheid excellent te noemen.

Voor videogesprekken en meetings werkt de MacBook Pro 14 inch (2021) uitstekend. Je kunt er zelfs vocals en instrumenten mee opnemen voor podcasts en spontane jamsessies, mocht je geen externe microfoon bij de hand hebben.

(Image credit: Future)

Batterijduur

Toen Apple de MacBook Pro 13 inch (M1, 2020) lanceerde, claimde de fabrikant dat deze MacBook de beste batterijduur ooit had van alle MacBooks. Onze tests bevestigden dat. Toen Apple claimde dat het 14 inch-model daar nog eens zeven uur bovenop gooit, konden we niet wachten om er zelf mee aan de slag te gaan.

Apple claimt dat de MacBook Pro 14 inch het tot wel 17 uur volhoudt tijdens het afspelen van video's op een volledig scherm, en 11 uur wanneer je op het web browset. In onze batterij benchmarktests, waar we een 1080p-video laten afspelen tot de batterij leeg is, houdt de laptop van Apple het 15 uur en 58 minuten vol. Dat is niet ver weg van de claim van Apple. Ter vergelijking: de MacBook Pro 13 inch (M1, 2020) hield het 13 uur en 22 minuten vol in dezelfde test.

De sprong in batterijduur is significant te noemen, zeker wanneer je nagaat hoeveel krachtiger de laptop ook nog eens is. Apple heeft hard gewerkt om de efficiëntie van de M1 Pro en M1 Max te optimaliseren.

De nieuwe adapter die Apple meelevert bij de MacBook Pro 14 inch (2021) kan de batterij voor 50 procent opladen in slechts 30 minuten. Dat is een prestatie om over naar huis te schrijven.

Moet ik de MacBook Pro 14 inch (2021) kopen?

Koop hem als...

Je een portable werkpaard zoekt

Niet alleen is de MacBook Pro 14 inch (2021) een ontzettend krachtige laptop, maar de batterijduur is minstens net zo indrukwekkend. Gecombineerd met een prachtig display, excellente speakers en ingebouwde microfoon heb je vrijwel niets anders nodig.

Je een creatieve professional bent

De verbeterde specificaties van de MacBook Pro 14 inch (2021) maken dit een mooi apparaat voor iedereen die zwaar werk uitvoert, inclusief 3D-animaties en muziek produceren.

Je het beste laptopscherm zoekt

Op het moment van schrijven is er geen laptopscherm wat zo indrukwekkend is als dat van de 2021 MacBook Pro-modellen.

Koop hem niet als...