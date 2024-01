iOS 17.4 wijst op nieuwe positie van Face ID-camera op iPad Pro

De iPad Pro (2022) is nog steeds de krachtigste tablet van Apple en toch is hij in één opzicht onhandiger dan de standaard iPad uit 2022. De selfiecamera van de iPad Pro bevindt zich namelijk in korte zijkant. Het gevolg daarvan is dat de camera op een ongemakkelijke plaats zit als je een videogesprek voert met de tablet in landschapsmodus.

Dat is niet ideaal, zeker niet bij een tablet die bedoeld is voor gebruik in landschapsmodus met een toetsenbord. Het is zeker iets dat Apple zou kunnen aanpakken met de volgende iPad Pro. 9to5Mac heeft recent code gezien in interne iOS 17.4 beta-bestanden die suggereert dat Apple heeft gewerkt aan een Face ID-camera die in de lange zijkant zou zitten.

Belangrijk is dat hier gesproken wordt over een Face ID-camera. Elke iPad heeft een selfiecamera, maar de iPad Pro is momenteel de enige met een Face ID-camera die gezichtsherkenning ondersteunt. De gewone iPad en de iPad Air maken namelijk beide gebruik van gewone selfiecamera's.

Exclusief voor de Pro?

Hoewel er een kleine kans is dat de volgende iPad Air een Face ID-camera heeft, is de meest waarschijnlijke conclusie dat Apple de selfiecamera gaat verplaatsen op iPad Pro 2024. Deze verandering kan wel uitdagingen met zich meebrengen, aangezien de Apple Pencil-oplader momenteel op dezelfde rand zit die gebruikt zou moeten worden voor die camera. Het is dus mogelijk dat er geen ruimte is voor zowel de camera als de oplader op die rand.

Ten slotte is dit alles voorlopig speculatie, aangezien we nog geen officiële info over de iPad Pro 2024 hebben. Dat kan binnenkort wel veranderen. Vorig jaar is er namelijk geen enkele nieuwe iPad gelanceerd en geruchten geven aan dat er nieuwe iPads op komst zijn in het voorjaar van 2024.