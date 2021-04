iMac (2021) officieel gepresenteerd: dit moet je weten

Het heeft even geduurd, maar de nieuwe Mac-serie met eigen Apple silicon-chipset is eindelijk hier! De desktop van Apple is zojuist onthuld op het online Spring Loaded-evenement van de fabrikant.

Zoals velen van ons al hadden verwacht, gebruikt de 24 inch iMac (2021) Apple's eigen M1-chipset, in plaats van de 10e generatie Intel Comet Lake-processoren waarmee de 27 inch iMac (2020) komt. Ook interessant: de nieuwe iMac komt met een volledig vernieuwd chassis.

De iMac (2021) wordt in navolging van de Mac Mini (M1, 2020), MacBook Air (M1, 2020) en MacBook Pro (M1, 2020) het vierde product wat gebruikmaakt van Apple's eigen M1-chipset. De M1-chip waarop de nieuwe iMac (2021) is gebaseerd, is een indrukwekkend stukje techniek. Hij biedt meer dan genoeg kracht om programma's als Final Cut Pro probleemloos uit te voeren. Steeds meer Mac-programma's zijn nu compatibel met M1-hardware en leveren betere prestaties.

De meeste Mac-programma's zijn nog steeds voor Intel-gemaakt, maar dat is geen probleem: dankzij Apple's Rosetta 2-oplossing kunnen alle Intel-apps uitgevoerd worden op M1-hardware.

De iMac (2021) behoudt ook een aantal van de beste voorzieningen van het 2020-model, waaronder een 1080p FaceTime HD-webcam en microfoons van studiokwaliteit, evenals een optionele afwerking van het beeldscherm met nano-textuurglas. Dit materiaal, dat voor het eerst werd toegepast op de Pro Display XDR-monitor van het bedrijf, voorkomt dat schitteringen en reflecties op het scherm te zien zijn, ongeacht de lichtomstandigheden.

Tot de kern

Wat is het? De 10e generatie iMac

De 10e generatie iMac Wanneer verschijnt het? Pre-orders 30 april, verkoop start eind mei

Pre-orders 30 april, verkoop start eind mei Wat gaat het kosten? Adviesprijs vanaf 1.449 euro

iMac (2021) releasedatum en prijs

Wil je de flitsende nieuwe iMac in huis halen? Dan hoef je niet lang te wachten. De pre-order periode begint op 30 april via onder meer de Apple-webshop, en eind mei moet de nieuwe iMac in de winkels liggen.

Gelukkig komt het vernieuwde design en krachtige M1-hardware niet met een exorbitant hoge prijs (voor Apple-begrippen dan). De 24 inch Apple iMac (2021) komt beschikbaar in drie uitvoeringen: het instapmodel met een 8-core CPU en 7-core GPU, 256GB opslag en 8GB RAM kent een prijskaartje van 1.449 euro.

Voor 1.669 euro krijg je een 8-core GPU in plaats van een 7-core. Ook krijg je twee USB 3-poorten erbij, alsook Gigabit Ethernet en Touch ID. De duurste variant van 1.899 euro is voorzien van 512GB opslag en kent verder dezelfde specs als het 1.669 euro kostende model.

iMac (2021) design en kleuren

Voor het eerst in bijna een decennium is de nieuwe iMac voorzien van een volledig vernieuwd design.

Apple heeft de iMac volledig opnieuw ontworpen, met een breed scala aan beschikbare kleuren. Het apparaat is compacter dan ooit, en dat is voor een groot deel dankzij de Apple M1. Hierdoor heeft Apple de Logic Board drastisch kunnen verkleinen, waardoor het volume van de iMac met 50% is afgenomen. Hij is nu nog maar 9,5 millimeter dik. En dat terwijl het beeldscherm is vergroot tot 24 inch, tegen 21,5 inch in het verleden bij dit type iMac.

De nieuwe Apple iMac komt beschikbaar in maar liefst zeven kleuren, waardoor er altijd wel een versie bij zit die aansluit op jouw (kleur)wens. De Apple iMac-kleuren zijn: groen, geel, oranje, roze, paars, blauw en zilver. Eind jaren negentig en in het begin van de jaren 2000 was dit de norm voor de Apple iMac, en we zijn dan ook blij de nieuwe iMac (2021) weer beschikbaar komt in enkele verfrissende kleuren

Opvallend detail: de goedkoopste versie is enkel verkrijgbaar in de kleuren: blauw, groen, roze en zilver. Voor de kleuren geel, oranje of paars moet je een van de twee duurdere opties aanschaffen.

iMac (2021) camera

Webcams zijn belangrijker dan ooit. We besteden vandaag de dag veel meer tijd aan videogesprekken dan we ooit hadden gedacht. Het is dan ook niet vreemd dat Apple ervoor gekozen heeft om de beste camera te stoppen in deze Mac die de serie kent. Het is echter meer dan alleen de sensor.

Ondanks dat het 'slechts' om een 1080p sensor gaat, iets wat vrij gebruikelijk is bij de hedendaagse computers, heeft Apple er een hele softwaresuite omheen gebouwd om de best mogelijke videokwaliteit te leveren. Apple zelf belooft dat jouw iMac (2021) je 'eruit laat zien als een rockster'.

De iMac is hiertoe in staat door de nieuwe beeldsignaalprocessor die in de M1-chipset zit, waardoor de computer toegang heeft tot hardware-geaccelereerde videoverwerking. Dit betekent dat je geniet van excellente videokwaliteit, zonder dat je hiervoor in hoeft te leveren op prestaties. Goed nieuws voor iedereen die van multitasken houdt onder het videobellen.

Deze webcam is ook gekoppeld aan een high-end microfoon en luidsprekers, zodat je een videoconferentie-ervaring van hoge kwaliteit ervaart. Spraak moet helderder klinken dan voorheen en achtergrondgeluid moet eveneens tot een minimum beperkt zijn door de nieuwe driedelige microfoonopstelling.

iMac (2021) hardware en prestaties

De iMac (2021) is uitgerust met Apple's eigen Apple M1-chipset, en dat komt zeker niet als een verrassing. Apple komt echter met enkele bijzondere claims bij de nieuwe iMac. De fabrikant claimt namelijk dat hij tot wel 85 procent sneller is dan de vorige iMac.

Apple heeft ook een aantal twijfelachtige beweringen gedaan over de GPU. Apple beweert dat de iMac tot 2x snellere GPU-prestaties op de mat legt dan de snelste geïntegreerde GPU. Dat is een gewaagde uitspraak, en al helemaal als je je bedenkt dat er AMD APU's bestaan, maar dat is iets wat we zeker zullen testen zodra we de nieuwe iMac in handen hebben.

Al dit moois zit verpakt achter een 24 inch display met een bijzonder scherpe 4.5K-resolutie (4.480 x 2.520). Het display kent een P3-kleurengamma. Naar het schijnt kan de iMac (2021) dezelfde 500 nits produceren als de MacBook Pro, wat voor desktop-begrippen uitzonderlijk hoog is. Verder mag je rekenen op Apple's True Tone-technologie, wat de kleur aanpast op het omgevingslicht.

De M1-chipset is gebaseerd op dezelfde CPU-architectuur als de iPhone. Dit zorgt ervoor dat je makkelijk jouw favoriete iOS-applicaties kunt integreren met de iMac (2021), zonder dat je jouw smartphone uit je broekzak hoeft te halen.

De Apple iMac (2021) komt met maximaal vier USB-C poorten, waarvan er twee Thunderbolt 4 ondersteunen. Via deze connectoren kun je één 6K-display of meerdere 4K-displays aansluiten.

En maak je geen zorgen dat de stroomaansluiting een van die USB-C-poorten in beslag neemt, want Apple introduceert een nieuwe, magnetische stroomaansluiting. Ook leuk: in de meegeleverde adapter zit een ethernet-poort, waardoor je hier in ieder geval geen dongel meer voor nodig hebt.