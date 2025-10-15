Apple heeft een nieuwe MacBook Pro geteased en hij biedt misschien meer dan alleen een nieuwe M5-chip

Dit keer was het niet Apple's CEO Tim Cook die ons van een teaser voor een nieuw product heeft voorzien. Hij deed dit wel voor de MacBook Air in 'Hemelsblauw' en de iPhone 16e. Nu was het de SVP van Marketing, Greg Joswiak, die gehint heeft naar de komst van een nieuwe Mac(Book).

In een post op X schreef Joswiak: "Mmmmm… er komt iets krachtigs aan". Bij de post zat ook een video met wat lijkt op een MacBook Pro die deels opengevouwen wordt en een V-vorm aanneemt. Vervolgens verschijnt "Coming Soon" in verschillende tinten blauw in beeld. Als we tellen hoeveel keer hij 'M' gebruikt in de tekst en voor welk getal het Romeinse cijfer V staat, lijkt dit toch wel redelijk duidelijk te verwijzen naar een nieuwe M5 MacBook Pro.

Mmmmm… something powerful is coming. pic.twitter.com/hHDYwuisJCOctober 14, 2025

"Coming Soon" zou hier, gezien eerdere teasers die Apple op sociale media heeft gedeeld, al later deze week kunnen betekenen. Wie weet verschijnt de aankondiging vandaag al ergens in de loop van de dag.

De afgelopen jaren heeft Apple vaker nieuwe Macs gelanceerd in oktober. Zo kregen we in oktober 2024 de nieuwe 14- en 16-inch MacBook Pro-modellen, een vernieuwde Mac mini, een extra krachtige Mac Studio en een nieuwe iMac te zien, allemaal met M4-chips. Nu lijkt het erop dat we in ieder geval één nieuwe Mac krijgen en dat lijkt een nieuwe versie van de MacBook Pro te zijn met een M5-chip.

Dit komt niet echt als een verrassing, omdat Apple dus wel vaker nieuwe Macs in oktober lanceert en er recent ook meer geruchten zijn verschenen over de komst van M5 Macs. De geruchten suggereren tot nu toe voornamelijk dat de iets dikkere 14-en 16-inch modellen vol met poorten grotendeels hetzelfde zullen blijven, maar dan met een krachtigere chip aan de binnenkant.

De M5 MacBook Pro zal waarschijnlijk weer beschikbaar zijn met een normale M5-chip, plus M5 Pro- en M5 Max-chips... als Apple tenminste die benamingen blijft gebruiken.

(Image credit: Apple)

De M4 MacBook Pro is alleen beschikbaar in 'Spacezwart' en Zilver, maar we denken dat deze nieuwe teaser mogelijk ook hint naar een nieuwe kleuroptie. Apple heeft zijn Pro iPhones dit jaar ook eindelijk wat meer kleuropties gegeven, dus misschien krijgt de MacBook Pro ook wat leukere kleuropties.

De teaser toont verschillende blauwe tinten, dus misschien krijgt de MacBook Pro een blauwe kleurvariant. We verwachten niet dat er voor het Pro-model een pastelkleur wordt gebruikt. Het zal dus waarschijnlijk geen Hemelsblauw worden, maar mogelijk introduceert Apple hier een diepere tint zoals marineblauw.

We moeten natuurlijk nog even wachten op een officiële aankondiging, maar een teaser van Apple's eigen SVP van Marketing suggereert toch wel dat we binnenkort een nieuwe Mac-lancering kunnen verwachten. We houden je op de hoogte van verdere ontwikkelingen.