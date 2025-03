Tim Cook hint naar de komst van een nieuwe 'Air' deze week en het zou zomaar de M4 MacBook Air kunnen zijn

We hebben net weer nieuwe geruchten gehoord over een vernieuwde MacBook Air met een nieuwe, supersnelle M4-chip en nu heeft Apple CEO Tim Cook ook ineens geteased dat er deze week "something in the AIR" is. Dit suggereert natuurlijk dat er een Apple-lancering onderweg is en naar verwachting gaat het dus om een nieuw Air-model.

Net als bij de tease voor wat uiteindelijk de iPhone 16e bleek te zijn, schreef Tim Cook dit keer weer op X “Deze week.” bij een korte teaser-video van zes seconden. De video toont geen specifiek product, maar laat woord voor woord de zin "There’s something in the AIR" zien. Dat kan naar twee verschillende Apple-producten verwijzen: de MacBook Air (met 13- en 15-inch formaten) en de iPad Air.

In de video vliegt er vervolgens iets met een hoge snelheid door het woord Air. Dat kan dus een nieuwe MacBook Air of iPad Air zijn, met verbeterde prestaties dankzij een nieuwere, snellere Apple-chip.

De teaser werd gepost op 3 maart 2025 om 16:54 uur. Dat is dus een dag nadat Bloombergs Mark Gurman deelde dat Apple's vernieuwde MacBook Air met M4-chip deze week al zou kunnen verschijnen.

Apple introduceerde de M4-chip in mei 2024 voor het eerst in de iPad Pro en bracht hem vervolgens naar de iMac, Mac mini en MacBook Pro (14 inch en 16 inch) in oktober van 2024. Je zou dus ook wel kunnen zeggen dat het inmiddels tijd is dat de chip ook in Apple's meest populaire, draagbare laptop, de MacBook Air, verschijnt.

We verwachten verder geen volledig nieuw design voor de MacBook Air, maar de M4-chip zou in ieder geval voor snellere prestaties moeten zorgen dankzij een verbeterde CPU en GPU. Hij zou ook meer geschikt moeten zijn voor Apple Intelligence dankzij de verbeteringen voor de Neural Engine. Daarnaast moet de batterijduur ook beter worden dankzij de nieuwe chip.

Tim Cook gebruikte in deze post ook belangrijke woorden die eerder in de geschiedenis van Apple gebruikt zijn. Voordat Steve Jobs de originele MacBook Air uit een envelop haalde, werd dat evenement ook al geteased met de zin: "2008 There's something in the air". Dit keer ligt de nadruk dus alleen nog iets meer op de AIR.

Aangezien deze tease vanuit Apple niet specifiek één nieuw product noemt, is het natuurlijk ook mogelijk dat we deze week meerdere producten van de techgigant te zien krijgen.

Volgens recente verslagen is Apple zich ook aan het voorbereiden op de lancering van een geüpgradede iPad Air en een nieuwe instap-iPad (waarschijnlijk de 12e generatie). Apple introduceerde in mei 2024 nog een nieuwe iPad Air met een design dat erg leek op dat van de nieuwe iPad Pro. Een nieuw model is misschien dus niet echt nodig, maar de prestaties kunnen natuurlijk wel verbeterd worden door de introductie van een M3- of M4-chip.

Het zogenaamde nieuwe iPad-instapmodel zou ook sneller moeten worden, maar verschillende geruchten suggereren dat er verder niet veel zal veranderen. Bloomberg gaf overigens in zijn verslag over de MacBook Air juist aan dat de iPad-lanceringen nog wel even op zich zullen laten wachten.

Wat ons dan ook te wachten staat, we zullen er snel achter komen. Het nieuws komt volgens Apple namelijk deze week. Hou onze website dus zeker in de gaten voor updates over de nieuwe Apple-lancering.