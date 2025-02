Tim Cook onthult op 19 februari een nieuw Apple-product, en het is mogelijk de nieuwe iPhone SE 4

Apple’s CEO Tim Cook heeft zojuist aangekondigd dat het bedrijf op woensdag 19 februari 2025 iets nieuws gaat onthullen.

Noem het echter geen Apple Event. De post op X (voorheen Twitter) eindigt met #AppleLaunch. In de post staat: “Maak je klaar om het nieuwste lid van de familie te ontmoeten.” Simpel, maar veelzeggend en behoorlijk mysterieus.

Gaat het om de veelbesproken vierde generatie iPhone SE? Of misschien om nieuwe Macs, een tweede generatie AirTag, een nieuwe iPad, of iets totaal onverwachts?

Get ready to meet the newest member of the family.Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMeduFebruary 13, 2025

Het filmpje wordt begeleid door vrolijke achtergrondmuziek, maar de echte ster is het Apple-logo, dat verschillende tinten zilver, zwart en wat kleur bevat die erdoorheen vloeien. Dit zou licht kunnen zijn dat wordt weerspiegeld op het oppervlak of de randen van het aankomende product.

Daarnaast is er een cirkelvormige ring rond het Apple-logo. Dit kan puur dienen om het logo binnen de ruimte van deze lanceringsteaser te plaatsen, maar het zou ook kunnen verwijzen naar de bovenkant van een HomePod of HomePod mini, die rond is met een set LED-lampjes in het midden. Er gaan ook geruchten over een nieuwe AirTag, die eveneens een cirkelvormig product is.

Het meest waarschijnlijke gerucht gaat echter over de vierde generatie van de iPhone SE, waarvan Bloomberg-journalist Mark Gurman beweert dat deze teaser een aankondiging is.

Gezien het feit dat Tim Cook schrijft: "het nieuwste lid van de familie," lijkt het erop dat er slechts één product wordt onthuld, in plaats van een hele nieuwe generatie apparaten. Dit geeft extra geloofwaardigheid aan de theorie van een nieuwe iPhone SE en verkleint de kans op een lancering van de M4-aangedreven MacBook Air (zowel de 13-inch als de 15-inch) of nieuwe iPads.

Op basis van de laatste geruchten is de kans groot dat we de volgende generatie iPhone SE te zien krijgen. De kleurrijke video, die mogelijk de nieuwe randen van het toestel toont, sluit aan bij eerdere lekken die een groot herontwerp beloven dat lijkt op de iPhone 14.

De iPhone blijft een centraal onderdeel van Apple's productlijn, en een nieuw model en dan helemaal een betaalbaarder model, is een grote gebeurtenis. Het zou logisch zijn dat Apple de hype hieromheen verder wil opbouwen. De volgende generatie iPhone SE wordt naar verwachting voorzien van een groter scherm met Face ID, een snellere processor die Apple Intelligence aankan en een volledig nieuw design.

Naast de aankondiging zal Apple waarschijnlijk de eerste bèta van iOS 18.4 voor ontwikkelaars vrijgeven, die de volgende reeks Apple Intelligence-functies introduceert, waaronder een daadwerkelijk slimmere Siri.