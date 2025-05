Apple's 18,8-inch foldable staat nog steeds gepland voor een lancering in 2027

Er gaat weer een nieuw gerucht rond over Apple's zogenaamde aankomende grote foldable, die misschien een MacBook met alleen maar scherm en geen fysiek toetsenbord of een gigantische iPad is. Er wordt nu geclaimd dat hij zal arriveren in 2027. We horen echter ook dat Amazon Apple misschien voor kan zijn met zijn eigen vergelijkbare apparaat.

Wccftech spotte een post van de bekende Apple-leaker Ming-Chi Kuo op X, waarin wordt gesuggereerd dat de massaproductie van Apple's 18,8-inch foldable nog steeds van start zou moeten gaan tegen het einde van 2027 of ergens in 2028 (een periode doe al eerder is genoemd, maar daar komen we nog op terug).

Apple's competitors in the large-sized foldable device market may not be limited to Huawei. My research indicates that Amazon is also internally developing a similar product, which has not yet officially kicked off. If development progresses as planned, it is projected to enter…May 20, 2025

Deze opmerking kwam nadat Huawei eerder deze week zijn 'MateBook Fold'-laptop onthulde tijdens Computex 2025. Dat is een 18-inch apparaat, dus dit formaat lijkt erg vergelijkbaar te zijn met dat van Apple's zogenaamde aankomende product. Bij zowel dit apparaat als het apparaat van Apple zou het formaat 18 tot 19 inch bedragen wanneer volledig opengevouwen.

Kuo gaf verder ook nog aan dat Amazon ook een "vergelijkbaar product" aan het ontwikkelen is. Dat product is ook nog niet officieel aangekondigd, maar zou eind 2026 of misschien ook in 2027 in productie gaan. Dit zijn natuurlijk nog allemaal geruchten, dus het valt nog te bezien wat hier ook echt van klopt.

Gaat Apple achterlopen op de concurrentie?

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Hier wordt dus gehint naar het idee dat Apple achter begint te lopen op andere fabrikanten binnen de wereld van foldables. Amazon lijkt bijvoorbeeld al een jaar voor te lopen ten opzichte van Apple. Dat gezegd hebbende, het is wel opmerkelijk dat het apparaat van Amazon al tegen het einde van volgend jaar zijn debuut kan maken als het nog niet eens officieel aangekondigd is.

De belangrijkste vraag hier is natuurlijk of de 18,8-inch foldable van Apple een MacBook of een iPad is. Hoe dan ook lijkt dit dus een apparaat te zijn zonder fysiek toetsenbord, dat gebruikmaakt van een virtueel toetsenbord op de onderste helft van het scherm.

Dit is vreemd genoeg nog een beetje onduidelijk. Verschillende geruchten hebben aangegeven dat Apple's vouwbare apparaat een laptop of een tablet kan zijn. Kuo vergelijkt dit apparaat dus met Amazons foldable, en dat apparaat wordt naar verwachting een Fire-tablet. Dat lijkt dus te suggereren dat het apparaat van Apple misschien ook eerder een enorm grote iPad wordt. Het apparaat wordt echter ook weer vergeleken met Huawei's vouwbare laptop. Daarnaast gebruikt de leaker opmerkelijk genoeg ook de neutrale term 'apparaat' in plaats van laptop of tablet.

Misschien is Apple nog concepten voor beide opties aan het ontwikkelen en heeft het nog niet besloten wat voor besturingssysteem het apparaat zal krijgen, macOS of iPadOS. Het is natuurlijk ook maar de vraag wat gebruikers nuttiger zullen vinden: een MacBook met een vouwbaar scherm en een virtueel toetsenbord of een iPad die je kan openvouwen tot een gigantisch display.

Wij vinden een vouwbare MacBook dan toch wel de interessantere optie en we horen ook al langer geruchten over een laptop met een virtueel toetsenbord. Dat is misschien echter wel de gewaagdere optie. Het wordt misschien nog lastig om Mac-fans te overtuigen om een fysiek toetsenbord in te ruilen voor een virtueel toetsenbord. Het zou dan in ieder geval een erg goed virtueel toetsenbord moeten zijn. Een extra grote iPad zou waarschijnlijk een iets veiligere keuze zijn.

Wat verder ook nog interessant is, is dat Kuo de releaseperiode nooit gewijzigd heeft sinds dit gerucht over een 18,8-inch foldable voor het eerst naar voren kwam ergens in het midden van 2024. Misschien loopt alles dus wel volgens de planning bij Apple. Of Kuo heeft simpelweg niets nieuws meer gehoord. Dat klinkt ook wel logisch gezien het feit dat we nog steeds niet weten of het een laptop of tablet wordt.

Over het algemeen klinkt het allemaal dus nog een beetje vaag, maar als Apple echt een groot, vouwbaar apparaat in ontwikkeling heeft, krijgen we ongetwijfeld binnenkort nog wel meer informatie over dit apparaat. Hopelijk sporen de producten van rivalen Apple ook aan om goed over deze vormfactor na te denken.